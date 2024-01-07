В ноябре – туры в Каире

Найдено 3 тура в категории «В ноябре» в Каире, цены от $320, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
На машине
скидка
20%
1 отзыв
3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
23 окт в 08:00
27 окт в 08:00
900$720 за человека
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
На машине
На яхте
2 дня
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 07:00
23 окт в 08:00
24 окт в 08:00
$350 за всё до 10 чел.
Пирамиды Гизы, музеи и достопримечательности Каира и Александрии в индивидуальном формате
На машине
скидка
20%
3 дня
Пирамиды Гизы, музеи и достопримечательности Каира и Александрии в индивидуальном формате
Пройти по следам истории Египта, рассмотреть сокровища фараонов и археологические памятники
Начало: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, вре...
25 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
400$320 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
    Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
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    экскурсия состоялась все прошло на отлично! По организационным вопросам все на уровне - организатор сам выходит на связь, заранее все проговаривает, встречают и провожают в аэропорт, высший класс! По наполнению, достаточно насыщенная поездка. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «В ноябре»

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  3. Пирамиды Гизы, музеи и достопримечательности Каира и Александрии в индивидуальном формате
Сколько стоит тур в Каире в октябре 2024
Сейчас в Каире в категории "В ноябре" можно забронировать 3 тура от 320 до 720 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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