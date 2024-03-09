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Авторский тур
3 дня
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$800 за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
900$765 за человека
Авторский тур
6 дней
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Отдохнуть в оазисах, пожить в палатке посреди дюн и отыскать самые причудливые скалы
Начало: аэропорт Каира, время зависит от вашего рейса
2 ноя в 10:00
$980 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений9 марта 2024Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой
- ААндрей15 сентября 2023Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На ноябрьские праздники»
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