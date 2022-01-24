Церковь Темппелиаукио, Хельсинки

Побывайте внутри одной из самых необычных церквей в мире

4.4
33 отзыва
В группе
Церковь Темппелиаукио, Хельсинки
Церковь Темппелиаукио, Хельсинки
Церковь Темппелиаукио, Хельсинки
Церковь Темппелиаукио, Хельсинки
Церковь Темппелиаукио, Хельсинки
Церковь Темппелиаукио, Хельсинки
Церковь Темппелиаукио, Хельсинки
Церковь Темппелиаукио, Хельсинки
Церковь Темппелиаукио, Хельсинки
Церковь Темппелиаукио, Хельсинки
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Возможно, у вас не получится произнести это название с первой попытки, но церковь Темппелиаукио в любом случае лишит вас дара речи! Посетите одно из самых уникальных и красивых церковных зданий в мире и узнайте о его увлекательной истории из первых рук.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в церковь
Что не входит
  • Тур с гидом (проводится по запросу)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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