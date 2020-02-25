47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка по старому городу Вы пройдёте по старым кварталам города. Я расскажу о специфике северного модерна и становлении финского дизайна. Об истории города и в целом Финляндии: что помогло финнам сохранить свою национальную идентичность во время доминирования Швеции и России? Каково доисторическое прошлое финно-угров? Как из небогатой страны в 100-летний период независимости Финляндия превратилась в развитое и процветающее государство? Всё это вы узнаете на нашей прогулке по историческому центру Хельсинки.
Атмосфера «маленькой России» Затем направимся в ту часть «старого» города, которая в путеводных справочниках именуется «Little Russia» (маленькая Россия). Здесь Хельсинки лучшим образом сохранил следы российско-финляндской истории. Вы пройдёте по улицам, названным в честь членов российской императорской семьи, — Софийской, Екатерининской, Александровской. Узнаете историю отношений двух государств и их влияния друг на друга. Увидите памятник императору Александру II в центре Сенатской площади у подножия белоснежного кафедрального собора, ступеньки которого послужат вам пьедесталом для великолепных фотографий.
Финские деликатесы на Рыночной площади Ну и какой же Хельсинки без моря и множества чаек, кружащих над Рыночной площадью? Здесь вас ждут свежий лосось и форель, жареная ряпушка, сельдь в пряных соусах, сезонные грибы и ягоды, ароматный кофе и тёплые булочки. Я расскажу вам самое интересное о национальной кухне и необычном городском стрит-фуде. А у местных мастеров вы сможете выбрать себе сувениры из дерева, стекла, льна, кожи, меха. Но и это еще не всё! В конце прогулки вас ждёт маленький сюрприз, который, возможно, станет для вас очередным финским открытием.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Здравствуйте! Меня зовут Елена и я профессиональный гид. Живу в Финляндии с 2011 года в небольшом городке в доме у леса, но признаюсь, очень люблю Хельсинки за его ритм и стиль, за близость к морю, за городской уют, который сложно найти во многих других местах. Я увлечена финским дизайном, архитектурой и живописью, много читаю и слушаю лекции по истории страны и учу, учу, учу финский язык — вот не такой уж он и лёгкий. А главное — мне нравится всем этим делиться. Приезжайте! Я буду вас ждать!
Были на экскурсии с детьми, 11 и 13 лет! Очень понравилось) Елена все очень интересно рассказывала. Мы побывали в не туристических местах, узнали жизнь финнов. Время пролетало очень быстро, нам очень понравился Хельсинки, во многом благодаря Елене. В следущий раз обязательно закажем у неё экскурсию
Виктория
26 января 2020
Очень довольны остались экскурсией с Еленой! В меру истории, больше интересных фактов о жизни финов. Задавали по ходу экскурсии много вопросов про жизнь в Хельсинки, образование, традиции и много других, мне кажется мы обсудили всё что возможно, Елена активно отвечала на все интересующие вопросы. А также помогла купить билеты на транспорт и посоветовала где вкусно покушать и что попробовать! Экскурсия подойдёт всем, кто хочет познакомиться с Хельсинки в неформальной и дружелюбной атмосфере!
Александра
6 января 2020
Были на обзорной экскурсии по Хельсинки с Еленой. Все очень понравилось, интересно было и взрослым и детям. Экскурсия была очень содержательная, но в то же время не утомительная. Для первого знакомства с Хельсинки просто отлично
Ольга
16 августа 2019
Спасибо большое Елене за сегодняшнюю экскурсию! Так как мы приехали раньше и много где успели пройти, то она полностью подстроила маршрут под нас и смогла нас приятно удивить. Всем советуем!)
Ольга
30 июня 2019
Были на экскурсии "Знакомство с Хельсинки" с сыном 8 лет. Погода в тот день подкачала... Но мы с мужем остались всё равно довольны!!! Что касается Ребетёнка, то без основ истории, ему было сложновато воспринимать информацию.
Kristina
16 июня 2019
Потрясающая Елена,Замечательная Интересная экскурсия! Получили огромное удовольствие наряду с желанием обязательно вернуться! От всей души рекомендуем 👍
Алексей
7 мая 2019
Спасибо Елене за интересную и содержательную экскурсию.
Людмила
5 мая 2019
Для первого знакомства с Хельсинки замечательная экскурсия. Удачно построен маршрут Было очень холодно и как раз когда мы замерзали делали "теплые" остановки. Елена отвечала на все наши вопросы, а нас интересовала не только история, но и жизнь обычных финнов. По нашей просьбе мы совершили увлекательную прогулку по району северного модерна (югендстиль). Очень необычный стиль, встречающийся в северных странах, нечто среднее между ар-нуво, модерном и романтизмом, но отличающийся от них и имеющий свое лицо. Хорошо бы в следующее посещение увидеть большую часть зданий этого стиля и вообще посетить экскурсию по архитектурным стилям Хельсинки. Надеюсь, к следующему нашему посещению летом такая экскурсия появится. Спасибо Елене за терпение и доброжелательность. Спасибо за подсказку, где можно бюджетно поесть и где купить с собой рыбу. До новых встреч!
Дарья
2 апреля 2019
Экскурсия прошла замечательно, большое спасибо Елене за прогулку по городу!
Элина
28 марта 2019
Спасибо огромное Елене за информативную экскурсию по Хельсинки.Как только вновь окажемся в Финляндии будем рады новой встрече!
Насыщенная автомобильная прогулка для пассажиров транзитных рейсов
Эта экскурсия станет замечательным началом вашего путешествия в Хельсинки, сэкономит время и даст вам почувствовать себя долгожданными гостями прямо «с порога»! Вы проедете по главным улицам и архитектурным достопримечательностям города, заглянете на местный рынок и полюбуетесь пейзажами Хельсинского архипелага с набережной.
Увидеть жизнь финской столицы изнутри и посетить нестандартные достопримечательности
На прогулке по деловым, историческим и культурным районам Хельсинки я покажу вам финскую столицу такой, какой ее редко видят туристы. Вы пройдетесь по самым тихим улицам города с их величественной архитектурой и неизменным очарованием и побываете в старинных культурных местах города — библиотеке, музее дизайна и церкви святого Иоанна. А еще поговорим о современной жизни Хельсинки.
Знаковые места и тайные уголки финской столицы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Вы увидите главные достопримечательности Хельсинки, услышите интересные факты из истории города и ощутите самобытную атмосферу финской столицы. Я помогу разобраться в особенностях местной жизни, покажу отличные обзорные площадки в неожиданных местах и поделюсь множеством полезных советов.
Обзорная экскурсия по городу: основные достопримечательности, традиции, легенды и местная кухня
Познакомьтесь со столицей Финляндии и узнайте самое главное о культуре финнов! Вы побываете на Торговой площади, увидите Кафедральный собор, услышите рассказ о Часовой башне на главном вокзале и попробуете продукты на Старом рынке, где сохранилась по-северному спокойная атмосфера. Помимо основных достопримечательностей я покажу менее известные, но не менее интересные места, расскажу о прошлом и настоящем города, посоветую, где провести свободное время и вкусно поесть.
Увидеть больше, чем на пешеходной — обзорная авто-экскурсия по исторической части города
В отличие от двухчасовой пешеходной прогулки на моей автомобильной экскурсии вы успеете не просто пройти по двум-трем улицам города и посетить пару важных исторических мест, но и осмотреть многие другие достопримечательности города.
Неутомительная экскурсия по главным и секретным местам финской столицы
Вы увидите все «визитные карточки» Хельсинки: Торговую и Сенатскую площади, памятник Сибелиусу, церковь в скале, Кафедральный и Успенский соборы и Дворец музыки. Я расскажу о культуре, истории, традициях и быте города. Помогу понять, почему Хельсинки — одна из самых прогрессивных и комфортных европейских столиц. А еще покажу то, что обычно не видят путешественники: дворы, новейшие торговые и культурные локации в бывших производственных районах и многое другое!
Хотите немного уйти от стандартных туристических маршрутов и путеводителей, чтобы увидеть Хельсинки глазами местных жителей? На нашей прогулке вы сможете рассмотреть город с разных сторон, уловить его архитектурные контрасты и прочувствовать спокойную атмосферу приморской столицы. Я расскажу самые интересные факты о Хельсинки и дам несколько ценных советов, которые помогут вам почувствовать себя местным жителем и настоящим финном.
Во время экскурсии мы посетим основные достопримечательности города, я с удовольствием проведу свой рассказ о городе с учетом именно ваших интересов, будь то архитектура, дизайн, история или что-либо еще.