47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Эта экскурсия отлично подойдёт путешественникам для первого знакомства с Хельсинки. Я проведу вас по главным архитектурным памятникам города, помогу прочувствовать его атмосферу, расскажу о становлении Хельсинки и развитии финского дизайна. А затем пройдемся по Рыночной площади с её северными деликатесами, пряной выпечкой и бодрящим кофе. Начнем наше финское утро в хорошей компании!

Что вас ожидает

Прогулка по старому городу

Вы пройдёте по старым кварталам города. Я расскажу о специфике северного модерна и становлении финского дизайна. Об истории города и в целом Финляндии: что помогло финнам сохранить свою национальную идентичность во время доминирования Швеции и России? Каково доисторическое прошлое финно-угров? Как из небогатой страны в 100-летний период независимости Финляндия превратилась в развитое и процветающее государство? Всё это вы узнаете на нашей прогулке по историческому центру Хельсинки.

Атмосфера «маленькой России»

Затем направимся в ту часть «старого» города, которая в путеводных справочниках именуется «Little Russia» (маленькая Россия). Здесь Хельсинки лучшим образом сохранил следы российско-финляндской истории. Вы пройдёте по улицам, названным в честь членов российской императорской семьи, — Софийской, Екатерининской, Александровской. Узнаете историю отношений двух государств и их влияния друг на друга. Увидите памятник императору Александру II в центре Сенатской площади у подножия белоснежного кафедрального собора, ступеньки которого послужат вам пьедесталом для великолепных фотографий.

Финские деликатесы на Рыночной площади

Ну и какой же Хельсинки без моря и множества чаек, кружащих над Рыночной площадью? Здесь вас ждут свежий лосось и форель, жареная ряпушка, сельдь в пряных соусах, сезонные грибы и ягоды, ароматный кофе и тёплые булочки. Я расскажу вам самое интересное о национальной кухне и необычном городском стрит-фуде. А у местных мастеров вы сможете выбрать себе сувениры из дерева, стекла, льна, кожи, меха. Но и это еще не всё! В конце прогулки вас ждёт маленький сюрприз, который, возможно, станет для вас очередным финским открытием.