Экскурсии на машине в Марселе

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История и главные достопримечательности самого древнего города Франции на обзорной экскурсии

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Марсель — один из удивительнейших средиземноморских портовых городов, кипящий котел разных культур и традиций.

Я покажу сохранившиеся на его пестрых улицах старинные базилики, дворцы и соборы, раскрою городские тайны и помогу ощутить местный самобытный характер.
225 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча Марсель
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По Марселю на автомобиле!
По Марселю на автомобиле!

Что вас ожидает

История, легенды и мифы Марселя
Вы узнаете самые интересные факты богатой истории города: как его основали греческие колонисты, как и почему здесь начали селиться итальянцы, испанцы и португальцы и по какой причине Марсель часто называют не самым дружелюбным местом в мире. Я постараюсь развеять некоторые популярные, но не совсем справедливые мифы, раскрою все многообразие города и расскажу, как живут здесь люди.

Самое-самое в Марселе
Вы посетите главный символ города — базилику Нотр-дам-де-ла-Гард, возведенную в середине 19 века в неовизантийском стиле. Рассмотрите дворец воды Пале Лоншан, эспланаду у дворца Наполеона III и последний кафедральный собор Франции. А также оцените городскую богадельню, выполненную из розового известняка в стиле провансальского барокко, сфотографируетесь на фоне Триумфальной арки и насладитесь видом на Старый порт.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Renault Espace.

По Марселю на автомобиле!
По Марселю на автомобиле!
По Марселю на автомобиле!
По Марселю на автомобиле!
По Марселю на автомобиле!
По Марселю на автомобиле!
По Марселю на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Марсель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Меня зовут Дмитрий. Я живу во Франции и работаю в туризме более 20 лет. С радостью покажу вам самые интересные места Прованса и Лазурного берега. До скорой встречи!
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Знаковые места и тайные уголки города на обзорной экскурсии с дипломированным гидом
Марсель — это мир солнца, красок и богатой истории. За 26 веков он впитал в себя традиции и обычаи всех континентов: вы найдете на его улицах следы Европы, Азии и Африки. Я не только покажу главные достопримечательности этого по-настоящему самобытного города, но и помогу понять, почему по Марселю нельзя судить о всей Франции.
Марсель — «Голливуд» ПровансаМарсель — «Голливуд» ПровансаМарсель — «Голливуд» Прованса
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