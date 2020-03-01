Экскурсии на машине в Марселе

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История, легенды и мифы Марселя

Вы узнаете самые интересные факты богатой истории города: как его основали греческие колонисты, как и почему здесь начали селиться итальянцы, испанцы и португальцы и по какой причине Марсель часто называют не самым дружелюбным местом в мире. Я постараюсь развеять некоторые популярные, но не совсем справедливые мифы, раскрою все многообразие города и расскажу, как живут здесь люди.

Самое-самое в Марселе

Вы посетите главный символ города — базилику Нотр-дам-де-ла-Гард, возведенную в середине 19 века в неовизантийском стиле. Рассмотрите дворец воды Пале Лоншан, эспланаду у дворца Наполеона III и последний кафедральный собор Франции. А также оцените городскую богадельню, выполненную из розового известняка в стиле провансальского барокко, сфотографируетесь на фоне Триумфальной арки и насладитесь видом на Старый порт.