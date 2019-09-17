Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Осмотрите достопримечательности Гамбурга из двухэтажного автобуса на линии A
Послушайте на борту комментарии аудиогида, доступного на 11 языках
Заходите и выходите из автобуса в течение дня
Выберите один из двух водных туров
Создайте собственный тур по достопримечательностям: просто выходите из автобуса, когда хотите сделать остановку, и заходите обратно позднее. Воспользуйтесь билетом на день для тура по достопримечательностям (линия A) в сочетании с билетом на водный тур. Вы можете выбрать водную программу по Эльбе или Альстеру.
Варианты на выбор:
Часовой круиз по гавани (Санкт-Паули, пирсы 1 и 4).
Часовая экскурсия по Альстеру (причал Jungfernstieg).
Ответы на вопросы
Что входит
Билет на день на автобусный тур по достопримечательностям
Один из двух водных туров на выбор
Что не входит
Еда и напитки
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Старт на линии A: Центральный вокзал/Кирхеналле и Санкт-Паули, причалы 1–2
Или начните тур на любой из 20 остановок линии А. Продолжительность без выхода из автобуса: 1,5 часа
Старт круиза по гавани: пирсы Санкт-Паули, причал 1 или 4. Продолжительность: час
Пароходы на Альстере оснащены аудиогидом на английском языке
Туры линии A проходят с комментариями через GPS-аудиосистему с наушниками на следующих языках: немецкий, русский, французский, итальянский, испанский, датский, японский, китайский, арабский, португальский. Наушники доступны в автобусе бесплатно
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
You must present either proof of full vaccination, proof of a Covid-19 infection in the past 6 months, or a negative test taken no more than 24 hours before the activity starts
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 230 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
157
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55
3
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2
3
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jürg
17 сен 2019
(Швейцария)
Было действительно здорово, что мы смогли разделить два мероприятия на два дня, так как теперь было время, чтобы отправиться в путешествие на лодке, когда мы вернулись из поездки на автобусе. Мы склонны использовать автобус как одну поездку, чтобы получить обзор всего города. Мы редко используем автобус более одного раза. Гамбург был отличным, и автобус тоже был отличным.
А
Аноним
16 авг 2018
(Великобритания)
Пришлось ждать около 40 минут до подходящего нам автобуса (на английском языке), тогда как двух других не было. Впоследствии было тесно, и только оставшиеся места имели ограниченное пространство для ног. Вышел после ок. 15 минут на круиз по очень хорошей гавани. После круиза автобус был там почти сразу и имел много места. Тур очень информативный и удивительно долгий по сравнению с другими городскими турами.
S
Sandra
21 июня 2020
(Германия)
Tolle Sache. Dem Busfahrer die Tickets zeigen, dann bekommt man die Einzeltickets für Bus und die Hafenrundfahrt. Wir sind in der Nähe unseres Hotel gestartet und haben dann an den Landungsbrücken unsere Busfahrt für die zweistündige Hafenrundfahrt unterbrochen. Da muss man nur aufpassen, dass man die richtige Reederei und damit das richtige Schiff auch findet. In jedem Fall lohnt sich das Kombiticket, da die Hafenrundfahrten vor Ort teurer verkauft werden. Nach der Hafenrundfahrt einfach wieder in den Bus und die Stadtrundfahrt weiter genießen.
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