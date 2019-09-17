Было действительно здорово, что мы смогли разделить два мероприятия на два дня, так как теперь было время, чтобы отправиться в путешествие на лодке, когда мы вернулись из поездки на автобусе. Мы склонны использовать автобус как одну поездку, чтобы получить обзор всего города. Мы редко используем автобус более одного раза. Гамбург был отличным, и автобус тоже был отличным.