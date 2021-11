Tolle Sache. Dem Busfahrer die Tickets zeigen, dann bekommt man die Einzeltickets für Bus und die Hafenrundfahrt. Wir sind in der Nähe unseres Hotel gestartet und haben dann an den Landungsbrücken unsere Busfahrt für die zweistündige Hafenrundfahrt unterbrochen. Da muss man nur aufpassen, dass man die richtige Reederei und damit das richtige Schiff auch findet. In jedem Fall lohnt sich das Kombiticket, da die Hafenrundfahrten vor Ort teurer verkauft werden. Nach der Hafenrundfahrt einfach wieder in den Bus und die Stadtrundfahrt weiter genießen.