2 отзыва оставили туристы

Люксембург настолько мал, что на большинстве карт Европы даже не умещаются буквы его названия. Но этот малыш полностью компенсирует незначительность своих размеров красотой пейзажей, богатством истории 📖 и истинно европейским очарованием.

Удивительно, что в этой промышленной стране, лежащей на перекрёстке важнейших железных и автомобильных дорог, связывающих Бельгию, Германию и Францию, леса занимают более трети территории. Зелёные ландшафты этой страны прорезаны реками и украшены деревушками, как будто сошедшими со страниц волшебных сказок.

Столица – город 🏙️ Люксембург, очень зелёный город с многочисленными парками, долинами рек Альзет и Петруссе, живописным ландшафтом, разделён на две части – Верхний и Нижний город. Верхний город – не что иное, как древняя крепость. Облик Нижнего города, несмотря на расположенные здесь правления многочисленных банков и кампаний, всё ещё остаётся «Городом мастеров». Великолепные виды, открывающиеся на Нижний город, можно запечатлеть со знаменитого, воспетого великими Гюго и Гёте, променада, взятого под защиту ЮНЕСКО.

Несмотря на свои размеры, здесь всё как в других странах: и полиция (одна из лучших в мире – банки надо охранять), и армия: Люксембург, единственная из стран Западной Европы, располагающая своей небольшой, но реальной армией. Это самая маленькая армия НАТО. И официальных языков аж три: немецкий, французский и свой, возрождённый.

«Тот, кто не видел Люксембург, тот не может представить себе размах! Военные постройки, громоздящиеся одна над другой, не подвластные разуму!» - писал Гёте. На протяжении веков здесь бушевали нешуточные страсти. Находясь в центре Европы, Люксембург в буквальном смысле переходил из рук в руки: немцев, французов, испанцев, австрийцев, голландцев. Переходил, но… Видно особый народ населял эту крепость.

Трир. Первое поселение здесь основал римский император Август более двух тысячелетий назад и называлось оно Августа Треверорум, т. к. здесь жили племена кельтов – треворов. Выдержав набеги алеманов, благодаря мощным крепостным стенам, знаменитые ворота которых Порта Нигра(потемневшие в веках) можно увидеть и сегодня, постепенно превращается Трир и императорскую резиденцию, называемую «Северным Римом».

Гигантская по площади античная империя не могла контролировать свои границы, имея только одну столицу – Вечный город. По образу и подобию строится Северный Рим, который расцвёл во времена правления императора Константина. По его приказу строится собор, который с 1986 г. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Елена, мать Константина, перевезла в Трир Хитон Христа, который сейчас хранится в хрустальном саркофаге в соборе. Возведённый Константином Великим дворец даже сегодня поражает своим величием.

Императорские термы, термы св. Варвары, форум и амфитеатр позволяют воссоздать картину «Северного Рима». А в 958 г. в ознаменование особых привилегий, данных Триру по приказу архиепископа, на Рыночной площади воздвигли каменный крест, который стоит до сих пор! В Трире сохранились многочисленные средневековые строения, такие как: готический Банкетный зал – место отдыха трирских советников (15 в. ), «Дом трёх королей», архиепископский дворец (17 – 18 в. ) и др.

Прибытие в Люксембург ориентировочно в 12:30 ч.

Отправление из Трира ориентировочно в 17:30 ч.

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