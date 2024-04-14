Экскурсии на 1 день в Салониках

Найдено 19 экскурсий в категории «На весь день» в Салониках на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
Исследуйте Пиерию, край, где часто бывал Александр Македонский. Узнайте о жизни греков, их традициях и кухне. Побывайте на самой высокой горе Греции
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
289 за всё до 4 чел.
В гости к Зевсу. Гора Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
В гости к Зевсу. Гора Олимп
Путешествие к легендарной горе Олимп, месту обитания древнегреческих богов, подарит незабываемые эмоции и погружение в мифы
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
326 за всё до 3 чел.
Из Салоников - на полуостров Халкидики
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
2 отзыва
Из Салоников - на полуостров Халкидики
Погрузитесь в атмосферу греческой глубинки, посетив горную деревню Арнеа и лучшие пляжи Ситонии. Узнайте о местных традициях и насладитесь природой Халкидики
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Метеора: путешествие к восьмому чуду света
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Фессалийская долина и монастыри Метеоры: уникальное путешествие
Фессалийская долина и её монастыри на вершинах скал ждут вас! Погрузитесь в мифы Древней Греции и насладитесь захватывающими видами
Начало: по договорённости
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
400 за всё до 3 чел.
За закатом в Метеоры
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
27 отзывов
Индивидуальная экскурсия: За закатом в Метеоры, Салоники
Полюбуйтесь монастырями на вершинах скал и проникнитесь духовной силой Метеор на индивидуальной экскурсии
Начало: у вашего отеля
13 сен в 11:00
14 сен в 11:00
390 за всё до 3 чел.
Морской круиз вдоль побережья Афона
Круиз
8 часов
1 отзыв
Уникальный круиз по Святой Горе Афон с индивидуальным гидом
Уникальная возможность увидеть монастыри Святой Горы Афон с борта корабля. Погрузитесь в историю и узнайте о жизни монахов
Начало: У вашего отеля
13 сен в 06:00
14 сен в 06:00
290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Метеоры
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Метеоры: индивидуальная экскурсия из Салоников - исторические и культурные объекты
Метеоры - это уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Посетите монастыри на скалах и церковь Святой Параскевы в Темпийском ущелье
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: Ежедневно в 7:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
600 за всё до 6 чел.
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
История Македонских царей: Пелла - Верия - Вергина
Индивидуальная экскурсия по древним городам Македонии: Пелла, Верия и Вергина. Погрузитесь в историю и культуру античного мира
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно (кроме вторников) в 08:00
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
550 за всё до 6 чел.
Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Путешествие в Аридею и Эдессу: термальные источники и природные красоты
Погрузитесь в мир природных красот и целебных вод Аридеи, а также насладитесь величественными водопадами Эдессы. Идеальный отдых для тела и души
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По пятницам в 08:30
14 июня в 08:30
21 июня в 08:30
60 за человека
Мини-групповая экскурсия в Метеоры
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Мини-групповая экскурсия в Метеоры из Салоников
Однодневная поездка в Метеоры из Салоников - уникальная возможность увидеть монастыри на вершинах скал и узнать больше о православных традициях Греции
Начало: Белая башня, Салоники
Расписание: По средам в 07:00
12 июня в 07:00
19 июня в 07:00
100 за человека
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Групповая
6 часов
2 отзыва
Салоники - город византийских храмов: пешеходная экскурсия
Присоединяйтесь к экскурсии по византийским храмам Салоник. Узнайте об истории города, его религиозных памятниках и архитектуре. Пешеходный тур по Салоникам
Начало: Базилика Дмитрия Солунского
Расписание: по понедельникам
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
40 за человека
Легендарный Олимп
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Индивидуальная экскурсия: Легендарный Олимп и его тайны
Путешествие на Олимп в Салониках подарит вам незабываемые впечатления. Узнайте больше о мифах, истории и природе этого легендарного места
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Индивидуальная
12 часов
Однодневная индивидуальная экскурсия в монастыри Метеоры
Погрузитесь в историю и культуру Греции, посетив монастыри Метеоры. Насладитесь живописными видами и узнайте больше о православных традициях
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 600 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия Лутра Позар - Эдесса
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по термальным источникам Лутра Позар и водопадам Эдессы
Погрузитесь в мир природных красот и термальных источников Лутра Позар, а также посетите водопады Эдессы и музей воды
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от 300 за всё до 6 чел.
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
Индивидуальная
10 часов
В гостях у Зевса: Олимп - Дион - деревня Палеос Пантелеймонас
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
495 за всё до 6 чел.
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала
Индивидуальная
12 часов
Пещера Алистрати - Филиппы - Кавала: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и природу северо-восточной Греции, посетив пещеру Алистрати, древний город Филиппы и живописную Кавалу
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 8:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
480 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия в Мецово
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
562 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в Касторию и доисторическое поселение Диспилио
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Касторию: шубы, храмы и древние поселения
Погрузитесь в атмосферу древней Кастории и доисторического Диспилио. Уникальные храмы, монастыри и захватывающие виды ждут вас
Начало: По запросу туриста (в пределах г. Салоники)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
440 за всё до 6 чел.
Олимп: по стопам Зевса
Индивидуальная
8 часов
Олимп: по стопам Зевса - индивидуальная экскурсия
Увлекательное путешествие к мифической горе Олимп, водопады, древнегреческие боги и история Александра Македонского. Посетите монастырь и горную деревню
Начало: Салоники, площадь Аристотеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    14 апреля 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Отличная поездка, интересное содержание. Деревушка очень колоритная, запомнилась на всю жизнь.
  • Д
    Дмитрий
    26 марта 2024
    Гора Олимп и ее живописные окрестности из Салоников
    Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем.
    Интересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всемИнтересная поездка по окрестностям Салоников. Рекомендую всем
  • О
    Ольга
    19 января 2024
    За закатом в Метеоры
    Очень понравилась экскурсия к Метеорам с Никосом. Никос - прекрасный гид и очень приятный человек, великолепно разбирающийся в истории Греции
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    и знающий мифологию. Дорога к Метеорам длинная, но все выдержали отлично, включая 5-летнего сына. Метеоры - это невероятное зрелище, must see в Греции. Мы были в середине января, вне туристического сезона, поэтому можно было спокойно и комфортно гулять и фотографироваться без очередей. После прогулки Никос отвел нас в таверну с греческой кухней. Я очень рекомендую Никоса и эту экскурсию!!

  • B
    Berta
    8 ноября 2023
    За закатом в Метеоры
    Необыкновенная экскурсия! Я получила огромное удовольствие. Очень рекомендую экскурсию с Никос
  • Т
    Татьяна
    22 октября 2023
    Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
    Красивые места, прекрасное обслуживание, косфортный транспорт
  • М
    Михаил
    9 октября 2023
    Метеора: путешествие к восьмому чуду света
    Оксана - уникальный гид. Наличие высшего образования историка-археолога, неформальная увлечённость историей Греции и города Салоники, дружелюбие и тактичность обеспечили отличный
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    уровень экскурсионных услуг. Большое спасибо, получили море удовольствия! Очень рекомендую также заказывать у Оксаны и экскурсии по городу, с увлекательными рассказами о его жителях, прогулкой по нестандартным туристическим маршрутам.

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2023
    Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
    Я брала индивидуальную экскурсию к водопадам Эдессы и на темические источники Аридеи. Впечатления потрясающие, сервис супер, природа великолепная, Анастасиос - мой гид - грамотный, увлеченный!!!! Всем советую!!!
  • А
    Александр
    4 октября 2023
    За закатом в Метеоры
    Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
    Никос отличный гид, профессионал, подарил море положительных эмоций. Экскурсия интересная и насыщенная. Спасибо!
  • H
    Hanna
    2 октября 2023
    Мини-рупповая экскурсия в Аридею и Эдессу
    Очень понравилось. Хорошая организация, чудесный сопровождающий. Места, которые мы посетили, были просто замечательными. Большое спасибо!
  • В
    Владимир
    24 августа 2023
    Метеора: путешествие к восьмому чуду света
    Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Узнали много интересного о Метеорах, об истории и о быте. Увидели и
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    фотозафиксировали красоты наскальных монастырей с множества ракурсов - Оксана останавливалась и подсказывала лучшие виды. Дорога туда и обратно прошла в рассказах о Греции и о жизни. Оксана всегда была готова откорректировать маршрут так как нам было удобно.

Ответы на вопросы от путешественников по Салоникам в категории «На весь день»

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  4. Метеора: путешествие к восьмому чуду света
  5. За закатом в Метеоры
Сколько стоит экскурсия по Салоникам в июне 2024
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