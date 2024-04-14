читать дальше фотозафиксировали красоты наскальных монастырей с множества ракурсов - Оксана останавливалась и подсказывала лучшие виды. Дорога туда и обратно прошла в рассказах о Греции и о жизни. Оксана всегда была готова откорректировать маршрут так как нам было удобно.

Интересно, насыщенно и увлекательно. Довольны и дети и взрослые. Узнали много интересного о Метеорах, об истории и о быте. Увидели и