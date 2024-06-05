1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
Знакомство с захватывающими дух природными красотами Грузии на автомобильной экскурсии
10 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Кобулети в грузинские тропики
Покориться красоте и атмосфере парка Мтирала
Начало: В вашем месте проживания
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 115€104 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
Батуми, водопад Махунцети, мост царицы Тамары, древнеримская крепость и дегустация вина за один день
Начало: В вашем отеле в Кобулети
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
€150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
Увидеть самые живописные места Имеретинского края и услышать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель в Кобулети, Уреки, Шекветили
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
от €195 за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Посетить красивейшие уголки Имерети, проплыть по подземной реке и услышать местные легенды в группе
Начало: Ул. Агмашенебели
Расписание: во вторник и пятницу в 10:00
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Каньоны западной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$260 за человека
Индивидуальная
10 часов
Горы и водопады Аджарии + мастер-класс грузинской кухни
Начало: По договоренности
Расписание: четверг в 07:30
13 июня в 07:30
20 июня в 07:30
$110 за человека
Индивидуальная
11 часов
Легенды Колхиды
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от $230 за человека
Индивидуальная
9 часов
Мартвильская сказка и «пещера Прометея»
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$230 за человека
Индивидуальная
9 часов
Жемчужины западной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от $260 за человека
Индивидуальная
11 часов
Великие святыни западной Грузии
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от $230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Вдоль самого синего моря
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Волшебные субтропики
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $270 за всё до 2 чел.
Мини-группа
10 часов
Горная Аджария и знакомство с грузинским фольклором
Начало: Кобулети
Расписание: Ежедневно в 10:30-10:40
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор5 июня 2024Отличное путешествие, прекрасно провели время. Федор настоящий профессионал своего дела, всем рекомендую👍👍👍
- ММария11 октября 2023Всё было отлично. Спасибо большое Нестеру.
- ЕЕлена27 сентября 2023Гидом в нашей экскурсии был Карло. Карло нам очень понравился. Открытый, гостеприимный, неравнодушный. С первых минут знакомства создалась атмосфера расслабленности и
- ЕЕлена25 августа 2023Нестор не смог быть с нами, поэтому на экскурсию мы отправились с Карло и прекрасно провели время. Карло - очень
- ААнастасия22 августа 2023Удивительный день провели вместе с гидом Заза! Всё очень понравилось: и трансфер, и программа, и рассказы Зазы;), остановки в красивых
- ТТатьяна21 августа 2023Хотим выразить огромнейшую благодарность за экскурсию гиду Зазе! Прекрасный душевный человек, грамотный и интересный расскачик, внимательный и аккуратный водитель, деликатный,
- ГГалина19 августа 2023Леван замечательный гид, советую путешествия по Грузии с ним!
- ССергей18 августа 2023Очень понравилось путешествие. Посмотрели необычные и красивые места, особенно понравились пещеры! Отдельное и огромное спасибо нашему гиду Северяну за интересные рассказы и комфортную поездку. Узнали много интересного про историю и культуру Грузии!
- ААлександр24 июля 2023Несмотря на погоду, мы с удовольствием побывали в прекрасных местах. Гиду огромное спасибо!
- ННаталия8 июля 2023Все супер, комфортный темп, отличный маршрут, очень приветливый гид Федор. Были с ребенком 8 лет, маршрут по силам ребенку. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Кобулети в категории «На весь день»
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- Каньоны и водопады - тайные сокровища западной Грузии (из Кобулети)
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- Из Кобулети - к чудесам горной Аджарии
- Каньон Окаце, водопады Кинчха и пещера Сатаплия за один день (из Кобулети)
- Путешествие в каньон Мартвили и пещеру Прометея из Кобулети, термальные источники
Сколько стоит экскурсия по Кобулети в июне 2024
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