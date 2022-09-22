Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем

Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии в самом центре Тбилиси по улицам Старого города

Присоединяйтесь к увлекательной экскурсии в самом центре Тбилиси по улицам Старого города.

Кроме этого мы отправимся на Черепашье озеро, где после посещения Крепости Корогли, вас будет ждать грузинское застолье, с тамадой и шашлыком.
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем
Однодневный тур по Тбилиси с грузинским застольем

Что вас ожидает 🤩

  • Улицы Старого города
  • Старые монастыри
  • Собор Святой Троицы
  • Серные бани
  • Водопад в Инжировом ущелье
  • Пантеон
  • Этнографический музей
  • Черепашье озеро
  • Крепость Корогли
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Улочки старого города, легенды старинной крепости и неповторимая природа
Сначала пройдемся пешком по улицам Старого города, посетим старые монастыри, также самый большой православный комплекс в мире Собор Святой Троицы. После посмотрим серные бани, водопад в Инжировом ущелье, Пантеон, где похоронен Александр Грибоедов, мать Сталина, а также великие грузинские поэты, писатели, актеры и т. д.
Потом проедемся по центральным улицам города ознакомимся с архитектурой и историей старых зданий и посетим Этнографический музей, после поднимемся на Черепашье озеро и закончим тур посещением Крепости Корогли, где последние свои годы провела Царица Тамара. Там же возле крепости на красивейшей природе сами пожарим шашлыки по-грузински и пообедаем с грузинским тамадой.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Застолье с вином
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Александра Пушкина, д. 5-7, Площадь свободы
Завершение: Площадь Европы
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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