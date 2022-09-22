Что вас ожидает:

Улочки старого города, легенды старинной крепости и неповторимая природа

Сначала пройдемся пешком по улицам Старого города, посетим старые монастыри, также самый большой православный комплекс в мире Собор Святой Троицы. После посмотрим серные бани, водопад в Инжировом ущелье, Пантеон, где похоронен Александр Грибоедов, мать Сталина, а также великие грузинские поэты, писатели, актеры и т. д.

Потом проедемся по центральным улицам города ознакомимся с архитектурой и историей старых зданий и посетим Этнографический музей, после поднимемся на Черепашье озеро и закончим тур посещением Крепости Корогли, где последние свои годы провела Царица Тамара. Там же возле крепости на красивейшей природе сами пожарим шашлыки по-грузински и пообедаем с грузинским тамадой.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.