Сперва заедем в древнюю столицу — Мцхету. Поднимемся к древнему монастырю Джвари и окажемся над слиянием рек Арагви и Кура. Посетим собор Светицховели, пройдём по атмосферным улочкам. Попробуем чурчхелу и сможем приобрести сувениры.

Продолжим поездку в сторону Гори. Увидим древнюю крепость, дом-музей Иосифа Сталина, доберёмся к пещерному городу Уплисцихе. Вечером отправимся в обратный путь в столицу.