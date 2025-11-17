В Грузии вы погуляете по нынешней и бывшей столицам — Тбилиси и Мцхете, попробуете кахетинские вина, посетите
Описание тура
Организационные детали
Питание. Входят завтраки, дегустации, 0,5 воды ежедневно. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.
Возраст участников. 0+
Визы. Гражданам России не требуются.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур проводится только для вашей компании от 2 человек в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Тбилиси
Встретимся в Тбилиси и отправимся гулять по улочкам Старого города. Увидим все главные достопримечательности столицы: серные бани, крепость Нарикала, монумент «Мать Картли», собор Цминда Самеба, синагогу, Джума-мечеть, театр марионеток. Пройдём по площади Свободы, парку Рике, улице Шардени, мостам Мира и Сухому.
Кахетия
Этот день посвятим региону виноделия в живописной Алазанской долине. Мы поедем в Кахетию, где первым делом посетим винзавод и продегустируем напитки. В селе Бадиаури нас угостят сыром и хлебом. Также мы полюбуемся Бодбийским монастырём и погуляем по городу любви — Сигнахи.
К склонам Казбека
Направимся в сторону величественного Казбека. Сделаем остановки в самых живописных локациях Военно-Грузинской дороги: у крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, арки Дружбы, Крестового перевала, Оранжевой горы. Заедем в Степанцминду и к вечеру вернёмся в Тбилиси.
Мцхета, Гори
Сперва заедем в древнюю столицу — Мцхету. Поднимемся к древнему монастырю Джвари и окажемся над слиянием рек Арагви и Кура. Посетим собор Светицховели, пройдём по атмосферным улочкам. Попробуем чурчхелу и сможем приобрести сувениры.
Продолжим поездку в сторону Гори. Увидим древнюю крепость, дом-музей Иосифа Сталина, доберёмся к пещерному городу Уплисцихе. Вечером отправимся в обратный путь в столицу.
Дилижан
Освободим номера и поедем к границе с Арменией. Сегодня останемся ночевать в Дилижане. Осмотрим источник минеральной воды и памятник героям комедии «Мимино», далее — свободное время.
Озеро Севан
По пути в Ереван заедем к символу Армении — Севану. Полюбуемся панорамами и поднимемся к монастырю Севанаванк. По приезде в столицу устроим небольшую вечернюю прогулку к лестнице Каскад.
Окрестности Еревана
Ненадолго покинем столицу, чтобы ознакомиться с достопримечательностями неподалёку. Побываем на смотровой, откуда виден величественный Арарат. Осмотрим античный храм Гарни и ущелье Симфония камней. По возвращении в Ереван — самостоятельный отдых.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$980
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 7 завтраков, дегустации, питьевая вода
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город из Еревана
- Обеды и ужины
- Входные билеты на все локации - $100 за человека
- При необходимости мы можем перестроить маршрут наоборот: начать тур в Ереване и завершить в Тбилиси