Дуэт с кавказским колоритом: индивидуальное путешествие по Грузии и Армении

Доехать к Казбеку и Севану, выпить вина в Кахетии, погулять по пещерам Уплисцихе и Симфонии камней
За один отпуск вы увидите все те достопримечательности, которые принято называть визитными карточками страны.

В Грузии вы погуляете по нынешней и бывшей столицам — Тбилиси и Мцхете, попробуете кахетинские вина, посетите
знаковые точки Военно-Грузинской дороги по пути к Казбеку, доберётесь на родину Иосифа Сталина.

Знакомство с Арменией начнётся в Дилижане: вы увидите памятник героям «Мимино» и отдохнёте на знаменитом бальнеологическом курорте, который сравнивают со Швейцарией. И, конечно, обязательно полюбуетесь главными символами — Севаном и Араратом.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Питание. Входят завтраки, дегустации, 0,5 воды ежедневно. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Седан, минивэн, микроавтобус.

Возраст участников. 0+

Визы. Гражданам России не требуются.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится только для вашей компании от 2 человек в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Тбилиси

Встретимся в Тбилиси и отправимся гулять по улочкам Старого города. Увидим все главные достопримечательности столицы: серные бани, крепость Нарикала, монумент «Мать Картли», собор Цминда Самеба, синагогу, Джума-мечеть, театр марионеток. Пройдём по площади Свободы, парку Рике, улице Шардени, мостам Мира и Сухому.

2 день

Кахетия

Этот день посвятим региону виноделия в живописной Алазанской долине. Мы поедем в Кахетию, где первым делом посетим винзавод и продегустируем напитки. В селе Бадиаури нас угостят сыром и хлебом. Также мы полюбуемся Бодбийским монастырём и погуляем по городу любви — Сигнахи.

3 день

К склонам Казбека

Направимся в сторону величественного Казбека. Сделаем остановки в самых живописных локациях Военно-Грузинской дороги: у крепости Ананури, Жинвальского водохранилища, арки Дружбы, Крестового перевала, Оранжевой горы. Заедем в Степанцминду и к вечеру вернёмся в Тбилиси.

4 день

Мцхета, Гори

Сперва заедем в древнюю столицу — Мцхету. Поднимемся к древнему монастырю Джвари и окажемся над слиянием рек Арагви и Кура. Посетим собор Светицховели, пройдём по атмосферным улочкам. Попробуем чурчхелу и сможем приобрести сувениры.

Продолжим поездку в сторону Гори. Увидим древнюю крепость, дом-музей Иосифа Сталина, доберёмся к пещерному городу Уплисцихе. Вечером отправимся в обратный путь в столицу.

5 день

Дилижан

Освободим номера и поедем к границе с Арменией. Сегодня останемся ночевать в Дилижане. Осмотрим источник минеральной воды и памятник героям комедии «Мимино», далее — свободное время.

6 день

Озеро Севан

По пути в Ереван заедем к символу Армении — Севану. Полюбуемся панорамами и поднимемся к монастырю Севанаванк. По приезде в столицу устроим небольшую вечернюю прогулку к лестнице Каскад.

7 день

Окрестности Еревана

Ненадолго покинем столицу, чтобы ознакомиться с достопримечательностями неподалёку. Побываем на смотровой, откуда виден величественный Арарат. Осмотрим античный храм Гарни и ущелье Симфония камней. По возвращении в Ереван — самостоятельный отдых.

8 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$980
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 7 завтраков, дегустации, питьевая вода
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город из Еревана
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на все локации - $100 за человека
  • При необходимости мы можем перестроить маршрут наоборот: начать тур в Ереване и завершить в Тбилиси
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Тбилиси, по времени рейса
Завершение: Аэропорт Еревана, по времени рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ден
Ден — ваша команда гидов в Тбилиси
Я профессиональный актер и режисёр, творческая личность. И ещё — энергичный, общительный и гостеприимный гид, влюблённый в Грузию, её традиции и историю. Буду рад открыть для вас любимую страну и провести увлекательные экскурсии как в Тбилиси, так и в разных регионах.
