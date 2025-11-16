Сначала вы обойдёте важнейшие духовные центры Мцхеты, погуляете по Старому Тбилиси,
Возраст участников — 3+
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Mitsubishi Delica 4×4.
Возраст участников. От 3 лет.
Виза. Гражданам России не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.
Программа тура по дням
Бывшая и нынешняя столицы
Встретимся в Тбилиси и поедем в бывшую столицу — Мцхету. В духовном сердце страны мы осмотрим святыни: монастыри Джвари и Зедазени и собор Светицховели.
Вернёмся в нынешнюю столицу и пойдём гулять. Обязательно увидим собор Цминда Самеба, крепость Нарикала, старый центр и район серных бань. Если успеем, доберёмся к Тбилисскому морю и восхитимся мощью мемориала «Летопись Грузии».
Поездка в Кахетию
Этот день посвятим прекрасной Кахетии. Осмотрим крепость Уджарма и преодолеем перевал Гомбори. Погуляем по Телави и увидим родовое гнездо царя Эрекле II.
Заедем в Цинандали, где находится усадьба князя Александра Чавчавадзе. Встретим главный храм региона — Алаверди, посетим 2 винодельни, в которых можно познакомиться с производством и продегустировать напитки. Перед возвращением в Тбилиси можем поужинать у местной семьи.
Путешествие по Военно-Грузинской дороге
Направимся в сторону величественного Казбека по Военно-Грузинской дороге, всю поездку впечатляясь панорамами и древностями.
На нашем пути встретятся Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, родина хинкали — посёлок Пасанаури, Крестовый перевал, арка Дружбы над ущельем. Заедем в Степанцминду, поднимемся к Троицкой церкви над пропастью в Гергети и доберёмся к Гвелетскому водопаду. Вечером вернёмся в столицу.
Достопримечательности по пути в Кутаиси
Сегодня поедем на запад Грузии — в Имеретию. Побываем в Чиатуре, где можно прокатиться по канатной дороге в окружении гор. Увидим нечто удивительное — столп Кацхи с церковью на вершине. Продолжим изучать древние духовные центры, посетив монастыри Гелати и Моцамета. Ночевать останемся в Кутаиси.
Древности и природные богатства Имеретии
Продолжим знакомиться с достопримечательностями Имеретии. Рассмотрим мощные стены крепости Нокалакеви, построенной ещё до нашей эры. Полюбуемся нерукотворными красотами — каньонами Мартвили и Окаце и водопадом Кинчха. Заночуем неподалёку.
Достояние Рача-Лечхуми
Прощаясь с Имеретией, спустимся в пещеру Кумистави, связанную с легендой о Прометее. Переместимся в регион Рача-Лечхуми.
Съездим к водопаду Рачха, скрытому в лесах, сможем попробовать редкий коллекционный вид грузинского красного полусладкого вина — усахелаури. При хорошей погоде поднимемся на гору Хвамли, а вечером рекомендуем поужинать собственноручно выловленной из Зелёного озера форелью. Ночь проведём в Цагери.
Удивительные локации по пути в столицу
Отправимся в обратный путь и по дороге в Тбилиси увидим ещё немало прекрасных мест.
Начнём с головокружительных видов, посетив панорамный бассейн в Лайлаши. Погуляем по ущелью реки Ладжанури и встретим врата скал — Орпири. Полюбуемся первозданной природой у колонн Саирме.
Глубже проникнем в культуру и традиции Рача-Лечхуми, попробовав хванчкару и лобиани. Напоследок поднимемся к высокогорному озеру Шаори и сакральному месту — горе Девяти крестов. Поздним вечером вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.
Что включено
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом
- Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты