Визитные карточки и потаённые уголки в удобном темпе: неделя в Грузии в своей компании

Посетить 2 столицы, полюбоваться колоннами Саирме, исследовать все крепости и святыни на своём пути
Грузия ждёт в гости! Только вашу компанию я провезу по самым популярным и малопосещаемым регионам и везде покажу главные достопримечательности.

Сначала вы обойдёте важнейшие духовные центры Мцхеты, погуляете по Старому Тбилиси,
отдохнёте в краю виноградников — Кахетии — и побываете на всех видовых точках вдоль Военно-Грузинской дороги. А потом отправитесь навстречу природным и рукотворным шедеврам Имеретии и Рача-Лечхуми.

Эти края способны удивить: здесь церквушка ютится на вершине столпа, под землёй таится пещера, в которой был прикован мифический Прометей, делают редчайшее вино усахелаури, прямо в скале вырублен панорамный бассейн, а гору Цхраджвари венчают 9 крестов. Приезжайте!

Ближайшие даты:
24
ноя1
дек15
дек22
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 3+

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Mitsubishi Delica 4×4.

Возраст участников. От 3 лет.

Виза. Гражданам России не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий, не требует особой физподготовки.

Программа тура по дням

1 день

Бывшая и нынешняя столицы

Встретимся в Тбилиси и поедем в бывшую столицу — Мцхету. В духовном сердце страны мы осмотрим святыни: монастыри Джвари и Зедазени и собор Светицховели.

Вернёмся в нынешнюю столицу и пойдём гулять. Обязательно увидим собор Цминда Самеба, крепость Нарикала, старый центр и район серных бань. Если успеем, доберёмся к Тбилисскому морю и восхитимся мощью мемориала «Летопись Грузии».

2 день

Поездка в Кахетию

Этот день посвятим прекрасной Кахетии. Осмотрим крепость Уджарма и преодолеем перевал Гомбори. Погуляем по Телави и увидим родовое гнездо царя Эрекле II.

Заедем в Цинандали, где находится усадьба князя Александра Чавчавадзе. Встретим главный храм региона — Алаверди, посетим 2 винодельни, в которых можно познакомиться с производством и продегустировать напитки. Перед возвращением в Тбилиси можем поужинать у местной семьи.

3 день

Путешествие по Военно-Грузинской дороге

Направимся в сторону величественного Казбека по Военно-Грузинской дороге, всю поездку впечатляясь панорамами и древностями.

На нашем пути встретятся Жинвальское водохранилище, крепость Ананури, родина хинкали — посёлок Пасанаури, Крестовый перевал, арка Дружбы над ущельем. Заедем в Степанцминду, поднимемся к Троицкой церкви над пропастью в Гергети и доберёмся к Гвелетскому водопаду. Вечером вернёмся в столицу.

4 день

Достопримечательности по пути в Кутаиси

Сегодня поедем на запад Грузии — в Имеретию. Побываем в Чиатуре, где можно прокатиться по канатной дороге в окружении гор. Увидим нечто удивительное — столп Кацхи с церковью на вершине. Продолжим изучать древние духовные центры, посетив монастыри Гелати и Моцамета. Ночевать останемся в Кутаиси.

5 день

Древности и природные богатства Имеретии

Продолжим знакомиться с достопримечательностями Имеретии. Рассмотрим мощные стены крепости Нокалакеви, построенной ещё до нашей эры. Полюбуемся нерукотворными красотами — каньонами Мартвили и Окаце и водопадом Кинчха. Заночуем неподалёку.

6 день

Достояние Рача-Лечхуми

Прощаясь с Имеретией, спустимся в пещеру Кумистави, связанную с легендой о Прометее. Переместимся в регион Рача-Лечхуми.

Съездим к водопаду Рачха, скрытому в лесах, сможем попробовать редкий коллекционный вид грузинского красного полусладкого вина — усахелаури. При хорошей погоде поднимемся на гору Хвамли, а вечером рекомендуем поужинать собственноручно выловленной из Зелёного озера форелью. Ночь проведём в Цагери.

7 день

Удивительные локации по пути в столицу

Отправимся в обратный путь и по дороге в Тбилиси увидим ещё немало прекрасных мест.

Начнём с головокружительных видов, посетив панорамный бассейн в Лайлаши. Погуляем по ущелью реки Ладжанури и встретим врата скал — Орпири. Полюбуемся первозданной природой у колонн Саирме.

Глубже проникнем в культуру и традиции Рача-Лечхуми, попробовав хванчкару и лобиани. Напоследок поднимемся к высокогорному озеру Шаори и сакральному месту — горе Девяти крестов. Поздним вечером вернёмся в Тбилиси и попрощаемся.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тбилиси и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, точное время - по договорённости
Завершение: Аэропорт/ваш отель в Тбилиси, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваш гид в Тбилиси
Здравствуйте! Меня зовут Михаил, я водитель и гид. Провожу индивидуальные туры по Грузии. Приезжайте, чтобы увидеть то, о чём говорят другие, и побывать там, где мало кто бывал. Я буду
с вами от начала до конца — от встречи в аэропорту и до проводов обратно в аэропорт. Комфортные машины в моём распоряжении позволят нам добраться до труднодоступных уголков и объехать всю страну.

