Встретимся в Тбилиси и поедем в бывшую столицу — Мцхету. В духовном сердце страны мы осмотрим святыни: монастыри Джвари и Зедазени и собор Светицховели.

Вернёмся в нынешнюю столицу и пойдём гулять. Обязательно увидим собор Цминда Самеба, крепость Нарикала, старый центр и район серных бань. Если успеем, доберёмся к Тбилисскому морю и восхитимся мощью мемориала «Летопись Грузии».