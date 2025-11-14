Хребет дракона, каменоломня и самый известный в мире долгострой
Все билеты в музеи распроданы? Без паники! Я верю, что для первого свидания с Антонио Гауди не обязательно стоять в очередях. Вся магия его таланта, философия и секреты зашифрованы на фасадах зданий. Я покажу архитектурные шедевры через увлекательные истории, городские легенды и скрытые детали.
Описание экскурсии
Скрытая жемчужина — необычный дворец Гуэль. Поговорим о дружбе и сотрудничестве гениального архитектора и его богатого мецената.
Дом-загадка — Каса Кальвет. Даже в деловом районе среди строгих зданий Гауди умудрился оставить свою неповторимую подпись.
Дом-дракон — Каса Бальо. Полюбуемся самым фотогеничным творением Гауди. Я расскажу легенду о Святом Георгии и драконе, которая целиком воплощена в архитектуре дома — от крыши-хребта до балконов-черепов.
Дом-скала — Каса Мила (Ла Педрера). Вы узнаете, почему барселонцы прозвали этот дом каменоломней и какой скандал разразился между Гауди и заказчиками. Я покажу скрытые детали на его волнистом фасаде, которые вы бы точно не заметили сами.
Символ на века — Саграда Фамилия. Обойдём храм со всех сторон, найдём черепаху и лягушку, поговорим о символизме каждой скульптуры и о том, почему здание строится так долго.
Организационные детали
Все шедевры Гауди осматриваем снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Liceu
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Илона — ваш гид в Барселоне
Привет! Меня зовут Илона. Я много путешествую и хорошо знаю, как важно, чтобы в новом городе рядом оказался человек, с которым проще, интереснее и веселее. Если вы хотите не просто
послушать про памятники, а погулять по городу, узнать его привычки, истории, смешные факты, я с удовольствием стану таким человеком.
Помогу вам сделать классные памятные фото, подскажу, где в Барселоне действительно вкусно поесть, куда стоит сходить и как лучше построить маршрут на оставшиеся дни.
Барселона — город, который интересно прожить, а не просто посмотреть. Приходите — погуляем вместе!