Все билеты в музеи распроданы? Без паники! Я верю, что для первого свидания с Антонио Гауди не обязательно стоять в очередях. Вся магия его таланта, философия и секреты зашифрованы на фасадах зданий. Я покажу архитектурные шедевры через увлекательные истории, городские легенды и скрытые детали.

Скрытая жемчужина — необычный дворец Гуэль. Поговорим о дружбе и сотрудничестве гениального архитектора и его богатого мецената.

Дом-загадка — Каса Кальвет. Даже в деловом районе среди строгих зданий Гауди умудрился оставить свою неповторимую подпись.

Дом-дракон — Каса Бальо. Полюбуемся самым фотогеничным творением Гауди. Я расскажу легенду о Святом Георгии и драконе, которая целиком воплощена в архитектуре дома — от крыши-хребта до балконов-черепов.

Дом-скала — Каса Мила (Ла Педрера). Вы узнаете, почему барселонцы прозвали этот дом каменоломней и какой скандал разразился между Гауди и заказчиками. Я покажу скрытые детали на его волнистом фасаде, которые вы бы точно не заметили сами.

Символ на века — Саграда Фамилия. Обойдём храм со всех сторон, найдём черепаху и лягушку, поговорим о символизме каждой скульптуры и о том, почему здание строится так долго.

Все шедевры Гауди осматриваем снаружи.