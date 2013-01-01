Испания
Фото Испании
Найти
🇷🇺
🇬🇧
🇺🇦
🇪🇸
Испания
Всё о стране
Фото
Города
Экскурсии
🦠
COVID-19 в Испании
Хорошие фотографии Испании в высоком разрешении
Фотографии Испании — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Королевство Испания
Саграда Фамилия
Лучшее время посещения Sagrada Familia
Вот так выглядит билет в храм (на цену не смотрите, это был 2013 год:))
Потолок храма Святого Семейства в Барселоне
Метро, Ст. Sagrada Familia
Туристический автобус рядом с Саграда Фамилия
Во время освящения храма Святого Семейства, папой Бенедиктом XVI
Музей в Sagrada Familia
Могила Антонио Гауди
Винтовая лестница внутри одной из четырех башен
Четыре башни-колокольни
Фасад Страстей
Фасад "Рождества", ("венчание Святой Девы Марии")
Внутренний вид храма Святого Семейства
Внешний вид храма
Sagrada Familia в процессе строительства, 1887 г.
История строительства храма Святого Семейства
Искупительный храм Святого Семейства (Sagrada Familia)
Часовня Mare de Deu de Caldes
Принятие лечебных ванн - популярный вид бальнеотерапии
Минеральная вода Boi, которую вы обязательно найдете на курорте
Пешие прогулки, неотъемлемая часть лечебного процесса
В Caldes de Boi находится огромное количество минеральных источников
Как добраться до главной водолечебницы Испании
Бассейны с термальной водой в Caldes de Boi повсюду
Территория водолечебницы Caldes de Boi
План церкви
Башня Сант Климент
Церковь Сант Климент де Taull, вид изнутри
Интерьер романской церкви
Внутреннее убранство церкви
Картины в Сан-Клементе де-Таулл
Церковь Sant Climent de Taüll, зимней ночью
Церковь Sant Climent de Tall ночью
Фасад алтаря из Sant Climent de Tall хранится в Барселоне
Церковь Сан-Клементе де-Таулл, Тауль, Испания
Картина на стене церкви, на которой изображен El Pantocrtor
Небоскрёбы "Ворота Европы" , Мадрид, Испания
Кинотеатр Дорэ, Мадрид, Испания
Таверна Анхель Сьерра, Мадрид, Испания
Педро Альмодовар на съемках фильма "Кожа в которой я живу"
Художник-сюрреалист, Сальвадор Дали
Театр-музей Сальвадора Дали в Фигерасе, Испания
Легендарные мельницы близ посёлка Консуэгра, Испания
Дом-музей Сервантеса на улице Алькала-де-Энарес в Мадриде, Испания
Дом-музей Дон Кихота, Эскивиас, Испания
Монумент Мигелю де Сервантесу, Мадрид, Испания
Памятник Дон Кихоту Ламанческому в Мадриде, Испания
Лучшие города Испании по версии ХорошоТам
Живописная Жирона, Испания
Соборная мечеть Мескита в Кордове, Испания
Вид на побережье Малаги, Испания
Ворота Пуэрта-дель-соль, Толедо, Испания
Casa de las Conchas (Дом с ракушками), Саламанка, Испания
Гранада, Испания
Океанографический парк Валенсии, Испания
музей Гуггенхайма, Бильбао, Испания
Танцовщица фламенко на улицах Севильи, Испания
Пряничные домики в парке Гуэль, Барселона, Испания
Дом Прадо, Мадрид, Испания
Вид на Барселону с горы Тибидабо, сентябрь 2019
Кастельдефельс, Барселона, Испания
Пляж Соморростро, Барселона, Испания
Пляж Мар Белла, Барселона, Испания
Пляж Нова-Икария, Барселона, Испания
Пляж Барселонета, Барселона, Испания
Пляж Линго, Барселона, Испания
Фестиваль Сант Себастиа, Майорка
Торговые улицы в Пальма де Майорка
Ночной клуб Magaluf, Майорка
Пеший туризм на Майорке
Каньонинг на Майорке
Дегустация вин на Майорке
Подводная жизнь Средиземного моря у берегов Майорки
Арабские бани, Пальма
Spain
Замок Бельвер, Пальма
Базилика Св. Франциска, Пальма
Дома в стиле модерн на площади Меркат, Пальма
Музей современного испанского искусства, Фонд Хуана Марча, Пальма
Набережная Paseo Maritimo, Пальма
Музей Эс Балуард, Пальма
Собор Ла Сеу, ПАльма
Королевский дворец Альмудайна, Пальма
Полулюкс в отеле Protur Biomar Gran Hotel & Spa 5*, Майорка
Такси на Майорке
Пальма де Майорка, Испания
География Майорки
Самая очаровательная деревня Майорки — Форналуч
На фото блюдо поданное в ресторане "Ложка", Пальма
Порт де Сольер, Пальма
Солнечная Испания и 15 интересных фактов о ней
Флан — популярный испанский десерт
Морсилья — кровяная колбаса
Сальморехо
Гаспачо — холодный суп
Паэлья, наверное самое знаменитое блюдо Испании
Оливковое масло
Хамон
Чисторра
Кальмары по-римски
Маринованные испанские оливки
Крокеты
Блюдо ensaladilla rusa
Испанская кухня не имеет единых рецептов и стандартов
Spain
Spain
Санта-Крус
Севильский кафедральный собор
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
ПМЖ Испании
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Дом Мила (Casa Mila)
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Эмиграция в Испанию через покупку недвижимости
Иммиграция в Испанию, не так и сложно
Мир — без границ
Трудоустройство в Испании с переездом
Переезд в Испанию на ПМЖ способом восстановления семьи
Переезд в Испанию через бракосочетание
Эмиграция в Испанию как беженец
Переезд в Испанию через учёбу
Эмиграция в Испанию
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Привезите частичку испанского футбола
Испанский рис из Альбуфере, Валенсия
Без вина в Испании, ни туда и не сюда
Конфеты Violetas в подарочной упаковке
Магазин испанских мужских шляп
Оливковое масло, купите и себе пару бутылочек, берите большой объем
Одежда и аксессуары для фламенко
Украшения из жемчуга
Эспадрилья — популярная обувь среди испанцев
Популярный сувенир из Испании — шаль
Традиционный шоколад
Напёрстки-сувениры
Красная коктейльная шляпка
Веера из Мадрида
Испанская керамика
Сувениры и подарки из Мадрида, столицы Испании
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Граница Испании
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Spain
Посольство России в Испании
Хамон на рынке
Гаспачо
Знаменитая паэлья из морепродуктов на испанском рынке
Флаг Испании на стене
Карта Испании
Банк Испании
Пейзажи Испании
Барселона, Испания
Spain