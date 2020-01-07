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Локальные бары, дегустация испанских закусок и дружеские истории о местной жизни

Марина
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Марина – ваш гид
Вы ощутите колорит бурлящих улочек исторической Малаги, насладитесь живописными видами города и заглянете на красочный рынок.

А еще посетите шумные бары и таверны, где попробуете вкуснейшие местные закуски и напитки.
От 92 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Plaza de la Marina
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Тапас-прогулка по Малаге
Тапас-прогулка по Малаге

Что вас ожидает

Символы Малаги и советы местного жителя
Исследуя старый центр, вы осмотрите основные достопримечательности: главную площадь, Кафедральный собор, Римский театр, крепость Алькасаба и дом-музей Пикассо. Я весело и непринужденно расскажу о местной кухне, Андалусии и ее жителях. А также поделюсь необходимым словарным запасом, чтобы вы могли заказывать еду, как настоящие испанцы!

Тапас и веселые разговоры
Тапас — не только изюминка испанской гастрономии, но и настоящий ритуал, способ отлично провести время в компании друзей, переходя из одного бара в другой. Я расскажу об этой славной традиции и угощу вас традиционными закусками, сдобренными лучшим оливковым маслом: свежайшей рыбой, морепродуктами, хамоном или вегетарианскими блюдами. А в качестве напитков предложу местное вино, херес, вермут, пиво или освежающие безалкогольные напитки.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены: традиционные тапас, напитки на выбор (местное вино, вермут, пиво, безалкогольные напитки) и словарь, который поможет ориентироваться в магазинах и меню ресторанов.
  • Прошу вас заранее сообщить мне об аллергии или непереносимости каких-либо продуктов (если таковые имеются), а также о ваших вкусовых предпочтениях.
  • Местный рынок закрыт по воскресеньям.
Тапас-прогулка по Малаге
Тапас-прогулка по Малаге
Тапас-прогулка по Малаге
Тапас-прогулка по Малаге
Тапас-прогулка по Малаге
Тапас-прогулка по Малаге
Тапас-прогулка по Малаге
Тапас-прогулка по Малаге
Тапас-прогулка по Малаге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Plaza de la Marina.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Hola! Я сибирячка, более 10 лет живущая в солнечной Испании. Последние 4 года я провела в средиземноморской Малаге, богатой не только историей, но и гастрономией. Я отлично знаю особенности местной жизни и традиционной кухни Андалусии. С радостью поделюсь с вами накопленными знаниями и опытом. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 января 2020
Марина не искусствовед и не историк, но это именно то, что нам было нужно. Мы прогулялись по городу, увидели все важное, получили пару полезных лайфхаков, и посетили приятные аутентичные места - бар-бодегу и тапас-ресторанчик.

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