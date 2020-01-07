Что вас ожидает

Символы Малаги и советы местного жителя

Исследуя старый центр, вы осмотрите основные достопримечательности: главную площадь, Кафедральный собор, Римский театр, крепость Алькасаба и дом-музей Пикассо. Я весело и непринужденно расскажу о местной кухне, Андалусии и ее жителях. А также поделюсь необходимым словарным запасом, чтобы вы могли заказывать еду, как настоящие испанцы!

Тапас и веселые разговоры

Тапас — не только изюминка испанской гастрономии, но и настоящий ритуал, способ отлично провести время в компании друзей, переходя из одного бара в другой. Я расскажу об этой славной традиции и угощу вас традиционными закусками, сдобренными лучшим оливковым маслом: свежайшей рыбой, морепродуктами, хамоном или вегетарианскими блюдами. А в качестве напитков предложу местное вино, херес, вермут, пиво или освежающие безалкогольные напитки.