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Индивидуальная
2 часа
Следами Леонардо Да Винчи: эксклюзивная экскурсия по Милану
Загадки гения Леонардо Да Винчи раскрываются в экскурсии по Милану, где каждый уголок хранит историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
скидка
9%
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия по Милану: Гений Леонардо
Погрузитесь в мир Леонардо да Винчи на экскурсии по Милану. Узнайте о его жизни, творчестве и интересных фактах
Начало: У памятника Леонардо да Винчи
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 12:30
Завтра в 12:30
14 июня в 12:30
35€32 за человека
Индивидуальная
3 часа
Милан - город искусства: эксклюзивное путешествие по культурным жемчужинам
Погрузитесь в мир миланского искусства с экспертом, открывая тайны знаменитых музеев и архитектурных шедевров
17 июня в 09:00
30 июня в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Разгадай Милан Леонардо: экскурсия Код да Винчи
Погрузитесь в мир Возрождения и следы Леонардо да Винчи в самом сердце Милана вместе с экспертом искусства
17 июня в 08:30
30 июня в 07:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Миланские шедевры эпохи Возрождения за 1 день
Погрузитесь в мир искусства Милана, наслаждаясь шедеврами Леонардо, Микеланджело, Караваджо и Рафаэля. Уникальная экскурсия по главным пинакотекам города
Начало: На Piazza Castello
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
По следам Леонардо да Винчи: эксклюзивный тур в Милане
Погрузитесь в эпоху Возрождения, исследуя жизнь и наследие Леонардо да Винчи в самом сердце Милана
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Брера в Милане: квартал богемы, художников и Пинакотека
Вас ждет погружение в мир искусства и богемы, где каждый уголок Бреры дышит историей и культурой
Начало: В районе театра Ла Скала
1 июля в 14:30
2 июля в 09:30
€182 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Галерея Брера для детей
Изучить собрание картин с гидом-педагогом и узнать, для кого да Винчи организовал свадьбу
Завтра в 10:00
11 июня в 12:30
€155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей театра Ла Скала и квартал Брера
Проникнуть в культурный код миланцев: поговорить об оперном искусстве, богеме и винах Ломбардии
Начало: На площади della Scala
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:00
€90 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina2 июня 2024Профессионал своего дела. Интересный рассказчик. Провела экскурсию на 5+. Очень рекомендую! Лучшая!
- ЕЕсения17 мая 2024Отличная экскурсия, люблю такое: академические знания поданы простым языком, история города через призму жизни гения, фишечки от местного жителя😘, закоулки
- ЕЕкатерина17 мая 2024Спасибо Елене за невероятное путешествие по шедеврам искусства в Милане. Мы получили не только знания, но и заряд эмоций и позитива!
- ЕЕлена14 мая 2024Людмила, благодарю Вас за чудесную экскурсию!!!!! Людмила - прекрасный рассказчик и великолепный организатор! Экскурсия очень интересная! Моя мечта сбылась и я
- ЕЕлена11 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии! Спасибо Елене за совместное время, интересное общение и, самое главное, очень профессиональную и интересную подачу информации.
- ЮЮлия11 мая 2024Людмила Очень интересный рассказчик. Она подает материал так, что ты как будто проживаешь это время с героем ее рассказа в его эпохе. После экскурсии остаётся Приятное долгое послевкусие. Спасибо большое. Очень рекомендую.
- MMarina8 мая 2024SUPER
- ААлина6 мая 2024Мне очень понравилось! Я была воодушевлена) мне дали хорошие рекомендации, что нужно посмотреть по стопам экскурсии. Рекомендую обязательно.
- AAlena27 апреля 2024Было познавательно!
- ССветлана31 марта 2024Прекрасная информативная экскурсия! Подробности и детали жизни и творчества гения! Были предпочтения по маршруту, экскурсовод Наталья учла👍
Ответы на вопросы от путешественников по Милану в категории «Искусство»
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