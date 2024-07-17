А Алеся Из Неаполя - на Капри 11 июля 2024 г из Неаполя на Капри - проведи чудесно время, Ольга очень ответственная, хорошо подготовленная. В легкой и интересной форме познакомила нас с островом. Мы поднимались на канатной дороге - виды 😍😍😍😍 безумные) Рекомендую.

B Boris Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям Нам понравилось все - от организации поездки до рассказа и ответов на вопросы. Очень рекомендую!

Е Екатерина Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям Очень рекомендую! Гид Руслан превзошел все наши ожидания! Спасибо огромное за экскурсию!

Y Yana Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям Шикарна екскурсія з неперевершеними видами та неймовірним контентом! Щіро дякую 🙏 Руслану за його знання, шикарний контент та змістовну і яскраву екскурсію Ukraine 🇺🇦 forever!

Н Нина Из Неаполя - на Капри Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!