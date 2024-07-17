5.5 часов
Индивидуальная
до 12 чел.
Экскурсия из Неаполя на Капри: вилла Сан-Микеле и панорамы Соларо
Путешествие на остров Капри: откроем вместе великолепие Анакапри и завораживающие виды с горы Соларо
Начало: Причал «Беверелло» Неаполь
Завтра в 10:00
7 сен в 10:00
€250 за всё до 12 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
«Национальный парк открыт: с 9:00 до 18:00 в июле и августе, с 9:00 до 17:00 в апреле, мае, июне и сентябре, с 9:00 до 16:00 в марте и октябре, с 9:00 до 15:00 с ноября по февраль»
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на вершину Везувия: незабываемое приключение в Неаполе
Покорите легендарный Везувий в компании опытного гида. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и захватывающие виды
«Национальный парк открыт: с 9:00 до 18:00 в июле и августе, с 9:00 до 17:00 в апреле, мае, июне и сентябре, с 9:00 до 16:00 в марте и октябре, с 9:00 до 15:00 с ноября по февраль»
Завтра в 08:00
7 сен в 08:00
€174 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлеся17 июля 202411 июля 2024 г из Неаполя на Капри - проведи чудесно время, Ольга очень ответственная, хорошо подготовленная. В легкой и интересной форме познакомила нас с островом. Мы поднимались на канатной дороге - виды 😍😍😍😍 безумные) Рекомендую.
- BBoris16 июля 2024Нам понравилось все - от организации поездки до рассказа и ответов на вопросы. Очень рекомендую!
- ЕЕкатерина9 июля 2024Очень рекомендую! Гид Руслан превзошел все наши ожидания! Спасибо огромное за экскурсию!
- YYana1 июля 2024Шикарна екскурсія з неперевершеними видами та неймовірним контентом! Щіро дякую 🙏 Руслану за його знання, шикарний контент та змістовну і яскраву екскурсію Ukraine 🇺🇦 forever!
- ННина4 июня 2024Мы провели прекрасный день в компании Ольги! Она не только прекрасный рассказчик, но и чудесный по энергетике человек! С Ольгой легко, интересно и познавательно! Мы невероятно довольны и благодарны Ольге! Желаю новых маршрутов и отзывчивых путешественников!
- ООльга23 мая 2024Шикарная экскурсия на очень красивый остров. Увидели достаточно много локаций. Было легко и интересно.
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