Пешеходные экскурсии в Неаполе

Погрузитесь в атмосферу настоящего Неаполя, исследуя его узкие улочки, цветные граффити и исторические лестницы
Монументальный центр Неаполя уже давно не является единственной достопримечательностью для путешественников.
Существует другая сторона города, которая ждет, чтобы вы ее открыли: панорамные лестницы, узкие улицы, уютные дворики, разноцветные граффити и висящее читать дальшеуменьшить
между домами белье создают уникальную атмосферу.
Ваше путешествие начнется с подъема на фуникулере на холм Вомеро, откуда открываются великолепные виды на Неаполитанский залив, Везувий, Сорренто и Капри.
Спускаясь по лестнице Педаметина, вы увидите настоящую жизнь Неаполя, заглянете в местные дворики, отыщете дом, где жила героиня фильма «Брак по-итальянски», и посетите церковь Святой Марии Франчески.
Далее путь приведет вас в Испанские кварталы, где вас ждут невероятные ароматы пиццы, сладостей и спагетти со свежайшим томатным соусом.
Завершится ваше путешествие на улице Рома, где вы сможете насладиться пиццей Маргарита, а также посетить один из самых колоритных рынков города - Пиньясекка, где продают и готовят свежайшую рыбу и морепродукты. Эта экскурсия подойдет тем, кто любит пешие прогулки и хочет увидеть настоящий Неаполь. Билет на фуникулер и еда с напитками оплачиваются дополнительно
Из центра города вы подниметесь на фуникулере на холм Вомеро и насладитесь шикарными видами на Неаполитанский залив, Везувий, Сорренто и Капри. Спускаясь обратно по многовековой лестнице Педаметина, состоящей из 414 ступеней, увидите настоящую жизнь Неаполя. Заглянете в местные дворики, отыщете дом, где жила героиня фильма «Брак по-итальянски», посетите церковь Святой Марии Франчески и увидите так называемый «стул плодородия».
Испанские кварталы и местные деликатесы
Педаметина приведет вас в Испанские кварталы, знаменитые разноцветными граффити и узкими улочками. А еще невероятными ароматами пиццы, сладостей и спагетти со свежайшим томатным соусом. Завершится путешествие на любимой неаполитанцами улице Рома, где вы сможете попробовать пиццу Маргарита. Кроме того, мы посетим один из самых колоритных рынков города — Пиньясекка, где продают и готовят свежайшую рыбу и морепродукты.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто любит пешие прогулки и хочет увидеть настоящий Неаполь.
Организационные детали
Билет на фуникулер не включен в стоимость — 1,50 с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Неаполе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провели экскурсии для 27 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — старейшая в регионе Кампания ассоциация русскоговорящих лицензированных гидов. Мы изучили множество специальной литературы по итальянской истории, археологии и искусству и вложили в каждый маршрут частичку своей души. До скорой встречи!
Отзывы и рейтинг
3.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирэна
Наилучшие впечатления после гида Светланы. Учитывает все пожелания и очень приятный человек. Я в восторге! На этот момент это мой лучший опыт на трипстере!
+4
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Мария
Бронировали экскурсию у Светланы,но проводила ее Елена,которая тоже есть на Трипстере! Понравилось,что у Елены грамотная речь,она подобрала оптимальный и интересный маршрут,посоветовала прекрасный ресторан
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Е
Елена
К сожалению, это нельзя назвать экскурсией. Нас повозили по городу и все… надеемся вернуться в Неаполь ещё раз и узнать больше.