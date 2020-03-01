Пешеходные экскурсии в Неаполе

Что вас ожидает

Неаполь изнутри

Из центра города вы подниметесь на фуникулере на холм Вомеро и насладитесь шикарными видами на Неаполитанский залив, Везувий, Сорренто и Капри. Спускаясь обратно по многовековой лестнице Педаметина, состоящей из 414 ступеней, увидите настоящую жизнь Неаполя. Заглянете в местные дворики, отыщете дом, где жила героиня фильма «Брак по-итальянски», посетите церковь Святой Марии Франчески и увидите так называемый «стул плодородия».

Испанские кварталы и местные деликатесы

Педаметина приведет вас в Испанские кварталы, знаменитые разноцветными граффити и узкими улочками. А еще невероятными ароматами пиццы, сладостей и спагетти со свежайшим томатным соусом. Завершится путешествие на любимой неаполитанцами улице Рома, где вы сможете попробовать пиццу Маргарита. Кроме того, мы посетим один из самых колоритных рынков города — Пиньясекка, где продают и готовят свежайшую рыбу и морепродукты.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит пешие прогулки и хочет увидеть настоящий Неаполь.