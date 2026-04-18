Пешеходные экскурсии в Неаполе

Монументальный центр Неаполя уже давно не является единственной достопримечательностью для путешественников.Существует другая сторона города, которая ждет, чтобы вы ее открыли: панорамные лестницы, узкие улицы, уютные дворики, разноцветные граффити и висящее

между домами белье создают уникальную атмосферу. Ваше путешествие начнется с подъема на фуникулере на холм Вомеро, откуда открываются великолепные виды на Неаполитанский залив, Везувий, Сорренто и Капри. Спускаясь по лестнице Педаметина, вы увидите настоящую жизнь Неаполя, заглянете в местные дворики, отыщете дом, где жила героиня фильма «Брак по-итальянски», и посетите церковь Святой Марии Франчески. Далее путь приведет вас в Испанские кварталы, где вас ждут невероятные ароматы пиццы, сладостей и спагетти со свежайшим томатным соусом. Завершится ваше путешествие на улице Рома, где вы сможете насладиться пиццей Маргарита, а также посетить один из самых колоритных рынков города - Пиньясекка, где продают и готовят свежайшую рыбу и морепродукты. Эта экскурсия подойдет тем, кто любит пешие прогулки и хочет увидеть настоящий Неаполь. Билет на фуникулер и еда с напитками оплачиваются дополнительно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Неаполь изнутри

Из центра города вы подниметесь на фуникулере на холм Вомеро и насладитесь шикарными видами на Неаполитанский залив, Везувий, Сорренто и Капри. Спускаясь обратно по многовековой лестнице Педаметина, состоящей из 414 ступеней, увидите настоящую жизнь Неаполя. Заглянете в местные дворики, отыщете дом, где жила героиня фильма «Брак по-итальянски», посетите церковь Святой Марии Франчески и увидите так называемый «стул плодородия».

Испанские кварталы и местные деликатесы

Педаметина приведет вас в Испанские кварталы, знаменитые разноцветными граффити и узкими улочками. А еще невероятными ароматами пиццы, сладостей и спагетти со свежайшим томатным соусом. Завершится путешествие на любимой неаполитанцами улице Рома, где вы сможете попробовать пиццу Маргарита. Кроме того, мы посетим один из самых колоритных рынков города — Пиньясекка, где продают и готовят свежайшую рыбу и морепродукты.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит пешие прогулки и хочет увидеть настоящий Неаполь.

Организационные детали