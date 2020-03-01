Пешеходные экскурсии в Неаполе

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Погулять по необычным местам города и влюбиться в него окончательно

Светлана
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Светлана – представитель гидов
Монументальный центр Неаполя уже давно исхожен путешественниками вдоль и поперек.

Приглашаем раскрыть другую сторону города с панорамными лестницами, узкими улицами, уютными двориками, разноцветными граффити и висящим между домами бельем!
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Сокровенные уголки Неаполя
Сокровенные уголки Неаполя

Что вас ожидает

Неаполь изнутри
Из центра города вы подниметесь на фуникулере на холм Вомеро и насладитесь шикарными видами на Неаполитанский залив, Везувий, Сорренто и Капри. Спускаясь обратно по многовековой лестнице Педаметина, состоящей из 414 ступеней, увидите настоящую жизнь Неаполя. Заглянете в местные дворики, отыщете дом, где жила героиня фильма «Брак по-итальянски», посетите церковь Святой Марии Франчески и увидите так называемый «стул плодородия».

Испанские кварталы и местные деликатесы
Педаметина приведет вас в Испанские кварталы, знаменитые разноцветными граффити и узкими улочками. А еще невероятными ароматами пиццы, сладостей и спагетти со свежайшим томатным соусом. Завершится путешествие на любимой неаполитанцами улице Рома, где вы сможете попробовать пиццу Маргарита. Кроме того, мы посетим один из самых колоритных рынков города — Пиньясекка, где продают и готовят свежайшую рыбу и морепродукты.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто любит пешие прогулки и хочет увидеть настоящий Неаполь.

Организационные детали

  • Билет на фуникулер не включен в стоимость — 1,50 с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Сокровенные уголки Неаполя
Сокровенные уголки Неаполя
Сокровенные уголки Неаполя
Сокровенные уголки Неаполя

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Светлана
Светлана
Добрый день, дорогие путешественники! Мы — старейшая в регионе Кампания ассоциация русскоговорящих лицензированных гидов. Мы изучили множество специальной литературы по итальянской истории, археологии и искусству и вложили в каждый маршрут частичку своей души. До скорой встречи!
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