Самая интересная поездка из Палермо – это вылазка в аутентичный, сохранивший средневековую атмосферу, городок Эриче, включенный в список «Самых красивых 🤩 малых городов Италии».

Эриче - это город-музей под открытым небом, примерно в двух часах езды на машине от Палермо. Он расположен на высоте 750 меров над уровнем моря 🌊 и хорошо виден из многих точек Сицилии. С первых шагов по старинному центру Эриче сразу чувствуешь волнующую атмосферу прошлого.

Эриче был основан элимцами – древним горным ⛰️ народом, который также основал Сегесту. Это был религиозный центр, первоначально посвященный богине плодородия, позднее – финикийской богине Астарте, затем Афродите и, наконец, римской Венере. Во времена арабов и норманнов хорошо укрепленный город 🏙️ служил убежищем для жителей расположенного неподалеку Трапани.

Не забывайте, что Эриче расположен на высоте около 750 метров над уровнем моря, поэтому здесь часто бывают прохладные, туманные дни. Разница в температурных показателях с «землей» может достигать 10 градусов! Этой географической особенностью во многом объясняется необычность города, пронесшего неповторимую атмосферу средневековья сквозь века и сохранившего самобытность в полной мере. Как и во времена средневековья в Эриче проживает всего 500 местных жителей, а архитектура города представляет своеобразный калейдоскоп готических, норманнских и романских памятников. Только одних церквей насчитывается более 60.

Активная жизнь бурлит лишь в центральной части города, окружённой высокой каменной стеной, построенной ещё финикийцами 2, 5 тыс. лет назад. Городок имеет ярко выраженный северный норманнский стиль, сильно отличаясь от типичных барочных городов острова. Здесь нет и в помине пышной барочной архитектуры, не увидишь также искусных мозаик и роскоши ренессансного декора. В Эриче своя, особая стилистика, строгая и без излишеств. Суровая и лаконичная.

Эриче имеет форму треугольника, поэтому в нем сложно заблудиться, но средневековые улочки ведут себя очень своевольно, поэтому иногда заставляют вас поплутать по переулками, и иногда вам может показаться, что вы остались совсем одни в этом каменном царстве. В городе много достопримечательностей 🏛️. Чтобы осмотреть все, не хватит и целого дня.

Главный вход в город – это норманские ворота Порта Трапани. Недалеко от них расположена церковь ⛪ Кьеза Матриче, построення в 1314 году. Сегодня это самое впечатляющее здание города. От нее дорога ведет к замкам Кастелло Пеполи и Кастелло ди Венере – их панорама на фоне крутых гор захватывает дух. Когда-то на месте Кастелло ди Венере стоял храм Венеры, давший впоследствии имя замку. Также стоит обратить внимание на церкви Сан Джованни Баттиста и Кармине и посетить Городской музей 🖼, в котором хранятся экспонаты, датируемые ранним каменным веком. А с площади Пьяцца Сан Джованни открывается великолепный вид на окрестности вплоть до самого моря.

А если спуститься ниже городских ворот Кармине, то можно охватить потаенные уголки испанского квартала (Quartiere Spagnolo), расположенного в северо-западной части города. В этом районе находятся ещё одни старинные средневековые ворота — Порта Спада, крохотная церковь Святой Урсулы и церковь Антонио Абате.

На улочках Эриче размещены многочисленные крохотные магазинчики, работающие только в высокий сезон и ориентированные на туристов.

В городе много крошечных уютных кафе и ресторанчиков, предлагающих полакомиться сладкими марципанами и попробовать популярный местный ликёр «молоко Венеры».