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Выше облаков... Аутентичный средневековый Эриче

Татьяна
Татьяна – Гид из Палермо
Эриче - это город-музей под открытым небом, примерно в двух часах езды на машине от Палермо.

Он расположен на высоте 750 меров над уровнем моря 🌊.

С первых шагов по старинному центру Эриче сразу чувствуешь волнующую атмосферу прошлого.

Городок имеет ярко выраженный северный норманнский стиль, сильно отличаясь от типичных барочных городов острова.

Эриче навсегда останется в вашей памяти благодаря своим многочисленным достопримечательностям и великолепным видам Сицилии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €290 за экскурсию

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Выше облаков... Аутентичный средневековый Эриче
Выше облаков... Аутентичный средневековый Эриче

Что вы увидите

  • Все основные достропримечательности: замок Верены
  • замок Пеполи
  • Собор Вознечения Богородицы
  • испанский квартал
  • музей Кордичи
  • старинный монастырь
  • крепостные стены и многое другое.
Самая интересная поездка из Палермо – это вылазка в аутентичный, сохранивший средневековую атмосферу, городок Эриче, включенный в список «Самых красивых 🤩 малых городов Италии».
Эриче - это город-музей под открытым небом, примерно в двух часах езды на машине от Палермо. Он расположен на высоте 750 меров над уровнем моря 🌊 и хорошо виден из многих точек Сицилии. С первых шагов по старинному центру Эриче сразу чувствуешь волнующую атмосферу прошлого.
Эриче был основан элимцами – древним горным ⛰️ народом, который также основал Сегесту. Это был религиозный центр, первоначально посвященный богине плодородия, позднее – финикийской богине Астарте, затем Афродите и, наконец, римской Венере. Во времена арабов и норманнов хорошо укрепленный город 🏙️ служил убежищем для жителей расположенного неподалеку Трапани.
Не забывайте, что Эриче расположен на высоте около 750 метров над уровнем моря, поэтому здесь часто бывают прохладные, туманные дни. Разница в температурных показателях с «землей» может достигать 10 градусов! Этой географической особенностью во многом объясняется необычность города, пронесшего неповторимую атмосферу средневековья сквозь века и сохранившего самобытность в полной мере. Как и во времена средневековья в Эриче проживает всего 500 местных жителей, а архитектура города представляет своеобразный калейдоскоп готических, норманнских и романских памятников. Только одних церквей насчитывается более 60.
Активная жизнь бурлит лишь в центральной части города, окружённой высокой каменной стеной, построенной ещё финикийцами 2, 5 тыс. лет назад. Городок имеет ярко выраженный северный норманнский стиль, сильно отличаясь от типичных барочных городов острова. Здесь нет и в помине пышной барочной архитектуры, не увидишь также искусных мозаик и роскоши ренессансного декора. В Эриче своя, особая стилистика, строгая и без излишеств. Суровая и лаконичная.
Эриче имеет форму треугольника, поэтому в нем сложно заблудиться, но средневековые улочки ведут себя очень своевольно, поэтому иногда заставляют вас поплутать по переулками, и иногда вам может показаться, что вы остались совсем одни в этом каменном царстве. В городе много достопримечательностей 🏛️. Чтобы осмотреть все, не хватит и целого дня.
Главный вход в город – это норманские ворота Порта Трапани. Недалеко от них расположена церковь ⛪ Кьеза Матриче, построення в 1314 году. Сегодня это самое впечатляющее здание города. От нее дорога ведет к замкам Кастелло Пеполи и Кастелло ди Венере – их панорама на фоне крутых гор захватывает дух. Когда-то на месте Кастелло ди Венере стоял храм Венеры, давший впоследствии имя замку. Также стоит обратить внимание на церкви Сан Джованни Баттиста и Кармине и посетить Городской музей 🖼, в котором хранятся экспонаты, датируемые ранним каменным веком. А с площади Пьяцца Сан Джованни открывается великолепный вид на окрестности вплоть до самого моря.
А если спуститься ниже городских ворот Кармине, то можно охватить потаенные уголки испанского квартала (Quartiere Spagnolo), расположенного в северо-западной части города. В этом районе находятся ещё одни старинные средневековые ворота — Порта Спада, крохотная церковь Святой Урсулы и церковь Антонио Абате.
На улочках Эриче размещены многочисленные крохотные магазинчики, работающие только в высокий сезон и ориентированные на туристов.
В городе много крошечных уютных кафе и ресторанчиков, предлагающих полакомиться сладкими марципанами и попробовать популярный местный ликёр «молоко Венеры».
Что входит
  • Услуги гида
  • транспорт
  • стоимость парковки.
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • обед.
Начало
🚩 Гид заезжает за гостями по указ. адресу в Палермо.
Место завершения
🏁 Палермо (место по согласованию)
Выше облаков... Аутентичный средневековый Эриче
Выше облаков... Аутентичный средневековый Эриче
Выше облаков... Аутентичный средневековый Эриче
Выше облаков... Аутентичный средневековый Эриче

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна
Татьяна
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