Экскурсия будет интересна и для тех, кто первый раз в Риме и для тех, кто уже знаком с основным классическим маршрутом Вечного города. Всё наше путешествие по Риму и повествование о нем будет построено на легендах и преданиях, которые хранит каждый памятник, дворец, фонтан ⛲, переулок и даже камни и старинные колонны. Пройдя по классическому маршруту вы увидите самые главные и красивые 🤩 места Вечного города и сразу почувствуйте его очарование. Рим — город 🏙️ сокровищ, художественных ценностей, тайн, великой истории 📖, а его история полна древних преданий, легенда лежит и в основании Вечного города.

В Риме жили настолько великие и примечательные личности, подобные богам, что жизнь каждого из них — тоже легенда. Наше путешествие я буду сопровождать преданиями из жизни императоров, пап, художников, их натурщиц и жен, служителей искусства, философов, военачальников, святых, великомучеников, разбойников, а также преданиями, связанными с каждым определенным местом и событием.

Здесь блистали своим талантом лучшие мастера: художники, скульпторы, архитекторы, которым покровительствовали императоры и папы римские, под руководством которых строился древний, классический, и папский Рим. Вы увидите творения великих мастеров Возрождения: Микеланджело, Рафаэль, Караваджо, Бернини, Маратта, Пинтуриккио и многих других.

В начале начале нашего путешествия я расскажу Вам древние предания о возникновения такой интересной Базилики как Санта Мария дель Попполоо, гробнице Нерона, "Кривой стене", историю создания Аврелиановой стены, Северных (Фламиниевых) ворот, и их великое значение для Вечного города, о легендарной Шведской королеве Кристине, въезжавшей в эти ворота, о преобразовании Народной площади, ее замечательных церквях, фонтанах и скульптурных монументах.

Далее мы поднимемся на красивейший холм Пинчио по Наполеоновской лестнице, где величественно расположилсяпарк Боргезе. Вы увидите Вечный город со смотровой площадки, которую тоже величают наполеоновской, откуда откроется ошеломляюще прекрасный вид, на фоне которого вы сделаете те фото, о каких мечтали.

Затем отправимся по живописной дороге на Испанскую площадь, нарядную, всегда элегантную, легкую как бабочка. Она очарует Вас белой лестницей из травертина, ступени которой похожи на волны, плавно стекающие к фонтану "Баркачча" в виде белой изящной лодочки, погруженной в лазурную журчащую воду. Здесь вы почувствуйте себя счастливыми, атмосфера испанской площади вселяет в людей радость. Я расскажу вам легенды и истории, связанные с этим очаровательным и самым популярным местом в Риме.

Здесь, на Испанской площади перед нами проносятся образы самых великих участников европейского Гранд-тура, в рамках которого было необходимо посетить Вечный город, пожить в нем, исследовать древние руины, полюбоваться произведениями великих мастеров и увезти с собой на память какой-нибудь антикварный сувенир 🎁. Среди них писатели и поэты Ганс Христиан Андерсен, Джордж Байрон, Рене де Шатобриан, Генри Джеймс, Адам Мицкевич, Перси Б. Шелли, Артур Шопенгауэр, Стендаль, Марк Твен, композиторы Жорж Бизе, Франц Лист, Джоаккино Россини, Рихард Вагнер, Доницетти.., Феллини со своей Джульеттой, Орсон Уэллс и многие другие представителии творческой богемы. А из россиян — Гоголь, Достоевский, Жуковский, Тютчев, Александр Иванов, Айвазовский, Брюллов, Кипренский, Шаляпин. Все они отдыхали по соседству в знаменитом старейшем кафе "Иль Греко". Был завсегдатаем в этом кафе и самый великий любовник всех времен и народов Джакомо Казанова, какое-то время он работал в Испанском Дворце.

Но впереди нас ждет самый главный и прекрасный фонтан — фонтан "Треви" — гимн воде и акведукам Рима. В Вечном городе самая чистая и прозрачная вода, римляне называют римскую воду, текущую из акведука "Аква Вирго" водой любви и вечной молодости. Нас встречает шум и прохлада фонтана Треви. Мы ощущаем себя участниками водного феерического празднике под открытым небом.

Палаццо Поли — сцена этого фантастического представления, откуда на раковине стремительно вырывается к нам, зрителям, удивительная в своем совершенстве как будто ожившая под струями воды, статуя Бога Океана на колеснице — огромной морской раковине, запряженной морскими конями, которой управляют фантастические существа — морские тритоны. Скульптурная композиция Бога Океана и его свиты воспевает не только живительную влагу воды, но это еще и гимн искусству. С фонтаном Треви связана особенная легенда, а Бог Океан исполнит все ваши желания, нужно только бросить в фонтан монетки на память, задобрить Дух фонтана Треви.

Перейдя знаменитую улицу Корсо, мы направимся к площади Колонна, где находится красивейшая древняя колонна Марка Аврелия, императора-философа.

Затем мы следуем к Храму всех богов — Пантеону. Я Вам расскажу историю, легенды и самые интересные факты о Пантеоне и некоторых достопримечательностях 🏛️, расположенных неподалеку. Сколько веков загадку этого жилища богов, его потрясающего купола с "глазом Бога" разгадывали, но так еще и не разгадали. Пантеон — единственный античный храм в Риме, сохранившийся в целости, единственный памятник, дающий полное представление о красоте зодчества древних и об особенностях их религиозного языческого культа.

В Пантеоне находится саркофаг с останками великого Рафаэля Санти, На его могиле написаны такие замечательные строки: «Здесь покоится Рафаэль, при жизни которого природа боялась быть побежденной. А после его смерти она боялась умереть».

Пьяцца Навона сразу ошеломит Вас возвышающимся посередине фонтаном "Четырех рек". Этот шедевр Бернини с египетским обелиском в центе имеет свою историю, и одна из легенд о Боромини и Бернини входит в число историй, повествующих о мести и шутке в искусстве.

А в предании о Святой Ангнессе, в полной мере отразилось драматическое столкновение античного разврата и недавно тогда зародившегося — и оттого особенно фанатичного — христианского целомудрия. В длинной и разнообразной истории пьяццы Навоны естественно отражаются интересы римлян, их разнообразные виды развлечений, всегда желающих "хлеба и зрелищ", начиная с 1 века до н. э. до сегодняшних дней.

А дальше наш путь лежит к древнему замку, крепости, усыпальнице, резиденции пап римских, тюрьме, сокровищнице ватиканских ценностей, музею; и все эти функции выполняло одно и то же здание — Замок 🏰 св. Ангела.

Началось всё с мавзолея императора Адриана, построенного для его родственников и в будущем — последующих императоров. Такой богатой истории не имеет ни одна постройка в Риме. И здесь мы не обойдемся без легенд и преданий. За всю историю существования в замке разворачивалось множество интриг, было пролито много невинной крови. Несмотря на ангельское название, это сооружение вдохновило Данте на описание ада в своей «Божественной комедии».

Очень интересны личности, проживавшие здесь, это папы, аристократические кланы, враждовавшие между собой в Средневековье за право владения этим Замком, ну и конечно же знаменитые узники, среди которых такие личности как Джордано Бруно, Галилео Галилей, Беатриче Ченчи, граф Калиостро, Бенвенуто Челлинии многие другие. Ну а потом мы отправимся вдоль стены знаменитого пассето — укрепленного коридора, в средние века соединявшего замок с Ватиканом, по которому папы римские бегали от врагов, в то время Замок Святого Ангела служил им надежным убежищем.

Ватикан, Собор Св. Петра имеет свои легенды и тайны и Вы тоже услышите о них. Здесь каждое воскресенье Папа Франческо обращается к собравшемуся на площади народу с теплыми сердечными словами благословения, после чего он всем желает хорошего обеда. Колоннада Бернини, обрамляющая площадь поражает своим великолепием, она как будто берет в объятия всю площадь с храмом Св. Петра и весь город. На площади Св. Петра заканчивается наш маршрут "Рим в свете легенд и преданий".

Мы найдем время и для того, чтобы выпить 🍹 вкуснейший капучино и насладиться самым лучшим в мире римским мороженым.