Авторский маршрут по секретным уголкам Рима и его главным достопримечательностям. Идеально подойдет для первого знакомства с городом.

Что вас ожидает

Мы начнём прогулку 👣 у символа Рима -Колизея, далее прогуляемся по улице Императорских форумов и поднимемся на Капитолийский холм, откуда открывается захватывающий вид на город 🏙️ остановка- фонтан ⛲ Треви- самый большой фонтан Рима, шедевр барочной архитектуры, где вы сможете загадать желание и бросить монетку.

Во время экскурсии 🧭 мы увидим знаменитую Испанскую лестницу- самую красивую лестницу в Европе, а также прогуляемся к секретной улочке, одной из самых фотогеничных в Риме, где снимали фильм 🎥 «Римские каникулы». Во время прогулки вы увидите секретные «говорящие статуи» города и узнаете почему их так называют

Следующей нашей остановкой будет Пантеон – один из самых загадочных античных храмов всех древнеримских богов и воплощение величия Римской Империи

Закончится наша экскурсия ⛳ в самом элегантном и солнечном уголке Рима - Площади Навона. В античные времена этот участок столичной земли занимал стадион 🏟️ для атлетических состязаний. А современные гости Рима смогут взглянуть на роскошные барочные фонтаны и посетить средневековые храмы.

Тайный Рим

Во время экскурсии, помимо истории 📖 Рима и его достопримечательностей 🏛️, я обязательно посоветую вам, куда сходить поужинать, дам адреса лучших нетуристических баров и ресторанов, расскажу куда идти, чтобы прочувствовать настоящий, нетуристический Рим!

Расскажу, где можно попробовать лучшее местное мороженое и попробовать кулинарный символ города - знаменитый артишок «по- римски».

И, конечно, посоветую вам интересные места для самостоятельных прогулок, и подскажу, где вкусно перекусить.

Лучшие фотографии 📸 из Рима

Великолепные снимки на память из Рима – ваши! Я радостью покажу вам лучшие точки для фото, пофотографирую вас на память в самых живописных уголках города.