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Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе

Татьяна
Татьяна – Гид из Рима
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €28 за человека

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Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе

Что вы увидите

  • Колизей
  • Императорские форумы
  • Капитолийский холм
  • Площадь Венеции
  • Фонтан Треви
  • Испанская Лестница
  • Пантеон
  • Площадь Навона
Авторский маршрут по секретным уголкам Рима и его главным достопримечательностям. Идеально подойдет для первого знакомства с городом.
Что вас ожидает
Мы начнём прогулку 👣 у символа Рима -Колизея, далее прогуляемся по улице Императорских форумов и поднимемся на Капитолийский холм, откуда открывается захватывающий вид на город 🏙️ остановка- фонтан ⛲ Треви- самый большой фонтан Рима, шедевр барочной архитектуры, где вы сможете загадать желание и бросить монетку.
Во время экскурсии 🧭 мы увидим знаменитую Испанскую лестницу- самую красивую лестницу в Европе, а также прогуляемся к секретной улочке, одной из самых фотогеничных в Риме, где снимали фильм 🎥 «Римские каникулы». Во время прогулки вы увидите секретные «говорящие статуи» города и узнаете почему их так называют
Следующей нашей остановкой будет Пантеон – один из самых загадочных античных храмов всех древнеримских богов и воплощение величия Римской Империи
Закончится наша экскурсия ⛳ в самом элегантном и солнечном уголке Рима - Площади Навона. В античные времена этот участок столичной земли занимал стадион 🏟️ для атлетических состязаний. А современные гости Рима смогут взглянуть на роскошные барочные фонтаны и посетить средневековые храмы.
Тайный Рим
Во время экскурсии, помимо истории 📖 Рима и его достопримечательностей 🏛️, я обязательно посоветую вам, куда сходить поужинать, дам адреса лучших нетуристических баров и ресторанов, расскажу куда идти, чтобы прочувствовать настоящий, нетуристический Рим!
Расскажу, где можно попробовать лучшее местное мороженое и попробовать кулинарный символ города - знаменитый артишок «по- римски».
И, конечно, посоветую вам интересные места для самостоятельных прогулок, и подскажу, где вкусно перекусить.
Лучшие фотографии 📸 из Рима
Великолепные снимки на память из Рима – ваши! Я радостью покажу вам лучшие точки для фото, пофотографирую вас на память в самых живописных уголках города.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Покупка мороженого
  • кофе и личные расходы не включены в стоимость
Начало
🚩 метро Colosseo
Место завершения
🏁 площадь Навона
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе
Первое свидание с Римом: прогулка в мини-группе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна
Татьяна
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