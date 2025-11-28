Индивидуальная
до 3 чел.
Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил
Индивидуальная экскурсия в Дохе: окунитесь в роскошь и современность этого уникального города
Начало: У вашей гостиницы в пределах города Доха
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$438 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Доха - жемчужина Аравии
Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке
2 дек в 08:00
3 дек в 08:00
$370 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По фотогеничным местам Дохи и Лусаила
Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото
Начало: От вашего отеля в Дохе
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$449 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Стадион «Лусаил Айконик»»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дохе
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Дохе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Дохе в ноябре 2025
Сейчас в Дохе в категории "Стадион «Лусаил Айконик»" можно забронировать 3 экскурсии от 370 до 449. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Дохе (Катар 🇶🇦) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Стадион «Лусаил Айконик»», 44 ⭐ отзыва, цены от $370. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Катара. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь