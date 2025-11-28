Найдено 3 экскурсии в категории « Стадион «Лусаил Айконик» » в Дохе на русском языке, цены от $370. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 4.5 часа 7 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Из Дохи - в соседний ультрасовременный город Лусаил Индивидуальная экскурсия в Дохе: окунитесь в роскошь и современность этого уникального города Начало: У вашей гостиницы в пределах города Доха $438 за всё до 3 чел. На машине 4 часа 35 отзывов Индивидуальная до 6 чел. Доха - жемчужина Аравии Первое знакомство со столицей Катара - на дружеской прогулке $370 за всё до 6 чел. На машине 5 часов 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. По фотогеничным местам Дохи и Лусаила Погрузитесь в мир современных и исторических достопримечательностей Дохи и Лусаила. Узнайте больше о культуре Катара и создайте незабываемые фото Начало: От вашего отеля в Дохе $449 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Дохи

