Экскурсия очень интересная и занимательная.



Она рассчитана на 8 часов, в течении которых мы с вами прогуляемся по Дендрапарку, где Вы увидите растения, деревья и цветы, завезенные из Европы и Азии.



Вы посетите «музей Золотого человека» (воин сак или как его называли греки — скиф), который известен всему миру.



У Вас появится возможность посетить озеро Иссык и покататься на катере, для любителей рыбалки можно поймать рыбу в Форелевом хозяйстве.



Мы посетим завод Иссыкских вин, продегустируем разные сорта вин и при желании, Вы сможете привезти домой бутылку хорошего вина в качестве сувенира.