Дендрарий, Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство

Экскурсия очень интересная и занимательная

Экскурсия очень интересная и занимательная.

Она рассчитана на 8 часов, в течении которых мы с вами прогуляемся по Дендрапарку, где Вы увидите растения, деревья и цветы, завезенные из Европы и Азии.

Вы посетите «музей Золотого человека» (воин сак или как его называли греки — скиф), который известен всему миру.

У Вас появится возможность посетить озеро Иссык и покататься на катере, для любителей рыбалки можно поймать рыбу в Форелевом хозяйстве.

Мы посетим завод Иссыкских вин, продегустируем разные сорта вин и при желании, Вы сможете привезти домой бутылку хорошего вина в качестве сувенира.
Дендрарий, Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
Дендрарий, Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
Дендрарий, Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
Дендрарий, Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
Дендрарий, Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
Дендрарий, Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
Дендрарий, Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство

Что вы увидите 🤩

  • Дендрарий
  • Музей Золотого Человека
  • Озеро Иссык
  • Форелевое хозяйство

Экскурсионная программа:

  • Встреча в отеле и путь по Кульджинскому тракту
  • Приезд в Дендрапарк.
  • Прогулка по живописным местам парка. Фотоссесия. Посещение музея-заповедника «Золотого Человека», с посещением Сакских курганов — захоронений эпохи «раннего железа» в 8-5 в. до н. э. Под ними закапывали тела знатных людей и проводили религиозные ритуалы. Музей «Золотого человека» создан после археологических раскопок. Главный экспонат — останки воина в золотой одежде.
  • Дорога через Иссыкское ущелье и приезд к озеру
  • Прогулка по побережью озера Иссык. Фотоссесия. Во время солнечной погоды вода в озере бирюзового цвета. Вокруг зелёные горы. Многие растения в этом месте занесены в Красную книгу.
  • Заезд на форелевое хозяйство
Рыбалка и обед
  • Возвращение в отель

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартный билет (группа 1-6 чел. )
$130

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
  • Экопост.
Что не входит
  • Входной билет в музей — 1 доллар
  • Аренда удочек — 2 доллара
  • Обед — 5-6 долларов в зависимости что вы закажите может сумма измениться
  • Входной билет в Дендрапарк — 2 доллара
  • Входной билет на Винзавод — 3 доллара.
Место начала и завершения
У вашего отеля или в назначенном месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 или по договоренности с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно в 9:00 или по договоренности с гидом

Мира Т.
Мира Т.
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