Прогулка по живописным местам парка. Фотоссесия. Посещение музея-заповедника «Золотого Человека», с посещением Сакских курганов — захоронений эпохи «раннего железа» в 8-5 в. до н. э. Под ними закапывали тела знатных людей и проводили религиозные ритуалы. Музей «Золотого человека» создан после археологических раскопок. Главный экспонат — останки воина в золотой одежде.
Дорога через Иссыкское ущелье и приезд к озеру
Прогулка по побережью озера Иссык. Фотоссесия. Во время солнечной погоды вода в озере бирюзового цвета. Вокруг зелёные горы. Многие растения в этом месте занесены в Красную книгу.
Заезд на форелевое хозяйство
Рыбалка и обед
Возвращение в отель
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Стандартный билет (группа 1-6 чел. )
$130
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
Экопост.
Что не входит
Входной билет в музей — 1 доллар
Аренда удочек — 2 доллара
Обед — 5-6 долларов в зависимости что вы закажите может сумма измениться
Входной билет в Дендрапарк — 2 доллара
Входной билет на Винзавод — 3 доллара.
Место начала и завершения
У вашего отеля или в назначенном месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 или по договоренности с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.