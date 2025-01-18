Эти места ещё называют казахской Швейцарией, что совершенно, по моему мнению, не справедливо! Непревзойдённая красота этих мест не может сравниваться ни с одним местом на земле.
Мы посетим озеро Кольсай и озеро Каинды, а по пути нас ждёт очень живописный путь, который пролетит незаметно и будет сопровождаться интересными рассказами.
Мы посетим озеро Кольсай и озеро Каинды, а по пути нас ждёт очень живописный путь, который пролетит незаметно и будет сопровождаться интересными рассказами.
Описание экскурсииЖивописная дорога Это самый популярный туристический маршрут из Алматы — и неудивительно. Озёра поражают своей красотой и не оставляют туристов равнодушными. Но хочется сказать не только про озёра, но и про дорогу до них: 300 километров пути совсем не будут утомительными, ведь окружающий нас рельеф изменится много раз. Мы перевалим через горный хребет Заилийский Алатау, полюбуемся горными пиками Джунгарского, Кетмень и Кунгей Алатау. Мы посетим Чёрный каньон на реке Чарын. Позвольте мне воздержаться от спойлеров и остановить перечисление на этом. Просто поверьте, что скучно нам не будет! Ну, и, конечно же, я расскажу вам много разных историй и легенд по дороге! Что вас ждёт? Мы посетим озеро Кольсай. Это самая доступная точка нашего маршрута, до озера предстоит пройти совсем чуть-чуть. Здесь вы сможете покататься на катамаранах, лошадях или просто прогуляться вдоль озера, любуясь его красотой! Второе наше озеро — это озеро Каинды: то самое, с затопленным лесом! До него нам предстоит добираться на специальном транспорте, минуя два брода через реку. Здесь часто собирается большое количество туристов, но я знаю тихие и при этом потрясающе красивые уголки озера — обязательно вас туда отведу! Важная информация:
- Расстояние от Алматы 300 километров: дорога займёт минимум 4 часа в одну сторону.
- Опционально можно остановиться в гостевом доме на ночь.
Ежедневно с 06:00 до 12:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный хребет Заилийский Алатау
- Горные пики Джунгарского, Кетмень и Кунгей Алатау
- Чёрный каньон на реке Чарын
- Озеро Кольсай
- Озеро Каинды
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение гида
- Все необходимые эко-сборы
Что не входит в цену
- Питание
- Прогулки на лошадях и катамаранах
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гостиница гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06:00 до 12:00.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Обязательно уточните у гида
- Как одеться и что взять с собой в поездку
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
18 янв 2025
Всё было супер круто, лучший гид, всё рассказал, показал - 11/10! С удовольствием ещё раз съездим
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