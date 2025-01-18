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Эти места ещё называют казахской Швейцарией, что совершенно, по моему мнению, не справедливо! Непревзойдённая красота этих мест не может сравниваться ни с одним местом на земле.



Мы посетим озеро Кольсай и озеро Каинды, а по пути нас ждёт очень живописный путь, который пролетит незаметно и будет сопровождаться интересными рассказами.