Экскурсии по пригородам Айя-Напы

  1. Кипр
  2. Айия-Напа
  3. Экскурсии

  4. Кипр вдали от хоженых троп

Путешествие по северу острова: места, о которых молчат путеводители

Николай
Задать вопрос
Николай – ваш гид
Самобытным, нескучным, теплым и живописным — вы увидите Кипр таким, какой он есть! Пройдете через лабиринт Минотавра, исследуете древний город Саламис, заглянете в древний монастырь, впечатлитесь видами и мощью руин в прибрежном замке Кантара.

Я живым языком расскажу об истории, жизни и кухне острова и помогу подружиться с ним.
249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп

Что вас ожидает

По пути вы будете наслаждаться пейзажами, а я — рассказывать о прошлом и настоящем Кипра. Без сухих дат и фактов, о которых спорят историки. Я поделюсь интригующими сюжетами из малоизвестных источников и наблюдениями о местной жизни.

Выбраться из лабиринта Минотавра
В начале путешествия вы окажетесь в месте из греческого мифа — лабиринте из живых изгородей. Его соорудили на территории уютного ботанического сада в чистом поле посреди кипрской пустыни. С моей помощью вы не заблудитесь в лабиринте, а после прогулки вас угостят чаем из ароматных трав, выращенных в саду.

Монастырь Святого Варнавы и древний город Саламис
Проехав через границу турецкой части Кипра, заглянем в ныне недействующую святыню, где вы сможете прикоснуться к мощам, увидите найденные здесь древние артефакты и музей икон. Следом вам предстоит увидеть остатки древнейшего города Саламис, о судьбе которого вы обязательно услышите.

🍲 По дороге к последней цели мы пообедаем и отдохнем в традиционной таверне на берегу моря. Я расскажу о кипрской кухне и порекомендую, какие блюда попробовать.

Мощь и красота замка Кантара
В финале вас встретит величественный замок Кантара, возвышающийся на побережье на узком «хвосте» Кипра. Вы узнаете о судьбе этой мощной крепости, но главное — подниметесь на самый верх, чтобы полюбоваться захватывающими дух панорамами и морем с двух сторон!

Кому подойдет экскурсия

Активным и любознательным путешественникам. Это насыщенная, но не утомительная поездка подойдет даже для семей с детьми от 5 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться из любого города Кипра. Я заберу вас в вашем отеле.
  • В случае начала в Пафосе — доплата 50€.
  • Дополнительные расходы: обед (в районе 10€ на человека) и входные билеты (всё вместе — не более 1€ с человека).
  • При себе нужно иметь загранпаспорт для пересечения границы северной части острова.
  • Наденьте удобную обувь и возьмите легкую куртку.
  • Программа экскурсии может быть скорректирована с учетом ваших пожеланий.
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Николай
Николай
Привет! Меня зовут Николай и я хочу показать вам Кипр глазами опытного путешественника. Я побывал во многих странах мира, но Кипр безнадежно запал мне в сердце — по этой причине сейчас живу с семьей на этом замечательном острове. Все достопримечательности Кипра безусловно заслуживают внимания и многие из них уже успели стать фаворитами туристов, но я люблю находить и показывать людям особенные места, аутентичные и незабываемые.
Напишите мне

Экскурсии по пригородам Айя-Напы

Весь Кипр за 1 деньВесь Кипр за 1 деньВесь Кипр за 1 день
240 за экскурсию
10 часов
8 отзывов
Увидеть главные достопримечательности острова и узнать о его прошлом и настоящем
Всего за день Кипр раскроет вам все красоты и тайны. Вы побываете в атмосферной деревушке Лефкара, ощутите умиротворение в монастыре Махерас. Горные пейзажи Троодоса впечатлят своим величием, а город-призрак — духом запустения. А еще мы исследуем средневековую крепость в Фамагусте, и, конечно, попробуем местное вино.
Троодос — душа КипраТроодос — душа КипраТроодос — душа Кипра
260 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Побывать в горных деревушках, попробовать местные угощения и прочувствовать атмосферу острова
Захватывающие пейзажи, колоритная сельская жизнь и древние монастыри — экскурсия в горы Троодос очарует вас. На западе Кипра, на вершинах знаменитых гор и у их подножия, вы прикоснётесь к местной жизни и узнаете все тайны острова. Традиции и обычаи, быт и привычки киприот откроются вам в горах Троодоса.
Двуликая НикосияДвуликая НикосияДвуликая Никосия
249 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Познакомиться с противоречивым городом и увидеть в нём яркую гармонию западного и восточного
Моя прогулка поможет вам увидеть весь Кипр при помощи магии противоположностей. Никосия делится на северную и южную часть: исламскую и православную, ориентальную и западную. Но, несмотря на все различия, это единый город, две части которого связаны тысячелетней историей, удивительной культурой. И вы убедитесь в этом, гуляя по старым кварталам мимо византийских храмов и мечетей, любуясь древней архитектурой и заглянув на шоу дервишей.
Южный берег Кипра: античная история и мифыЮжный берег Кипра: античная история и мифыЮжный берег Кипра: античная история и мифы
269 за экскурсию
9 часов
3 отзыва
Познавательное путешествие в таинственное прошлое острова
На этой экскурсии вы услышите самые интересные легенды Кипра античной эпохи и побываете в местах, где они возникли. Вы увидите памятники мирового культурного наследия; узнаете, с чего началась наша современная культура; научитесь находить античные корни в современном искусстве и мышлении; сможете разбираться в пантеонах античных божеств и узнаете о древних культах, среди которых самым эпатирующим, конечно, был культ богини любви Афродиты.
Саламин — Фамагуста. Античный, средневековый и современный КипрСаламин — Фамагуста. Античный, средневековый и современный КипрСаламин — Фамагуста. Античный, средневековый и современный Кипр
170 за экскурсию
5 часов
22 отзыва
Открыть историю Кипра и его жителей на авто-экскурсии по двум эпохальным городам острова
На этой экскурсии вы будете знакомиться с историей Кипра, путешествуя во времени: античные времена откроются в городе Саламин, средневековье — в крепости и старом городе Фамагусты, события 20 века — в квартале-призраке Вароша. Я расскажу о двух значимых городах в эволюции острова, об их расцветах и падениях, сражениях, культурах, их населявших, и конфликте жителей, который привел к разделению территории Кипра.
Сокровища мыса Каво ГрекоСокровища мыса Каво ГрекоСокровища мыса Каво Греко
118 за экскурсию
3 часа
37 отзывов
Приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра
Предлагаю вам приключенческий тур на автомобиле по самым впечатляющим уголкам юго-восточного Кипра. Если вы хотите увидеть самые красочные пейзажи, сделать самые яркие фотографии, побывать в пещерах, где когда-то прятались пираты, искупаться на одном из самых интересных и укромных пляжей Кипра, то вам сюда!

Выбирайте и другие экскурсии в Айя-Напе

История и архитектураНеобычные маршрутыВ другой городНа автомобилеЗа городомОбзорныеВсеИндивидуальные