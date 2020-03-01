Экскурсии по пригородам Айя-Напы

Что вас ожидает

По пути вы будете наслаждаться пейзажами, а я — рассказывать о прошлом и настоящем Кипра. Без сухих дат и фактов, о которых спорят историки. Я поделюсь интригующими сюжетами из малоизвестных источников и наблюдениями о местной жизни.

Выбраться из лабиринта Минотавра

В начале путешествия вы окажетесь в месте из греческого мифа — лабиринте из живых изгородей. Его соорудили на территории уютного ботанического сада в чистом поле посреди кипрской пустыни. С моей помощью вы не заблудитесь в лабиринте, а после прогулки вас угостят чаем из ароматных трав, выращенных в саду.

Монастырь Святого Варнавы и древний город Саламис

Проехав через границу турецкой части Кипра, заглянем в ныне недействующую святыню, где вы сможете прикоснуться к мощам, увидите найденные здесь древние артефакты и музей икон. Следом вам предстоит увидеть остатки древнейшего города Саламис, о судьбе которого вы обязательно услышите.

🍲 По дороге к последней цели мы пообедаем и отдохнем в традиционной таверне на берегу моря. Я расскажу о кипрской кухне и порекомендую, какие блюда попробовать.

Мощь и красота замка Кантара

В финале вас встретит величественный замок Кантара, возвышающийся на побережье на узком «хвосте» Кипра. Вы узнаете о судьбе этой мощной крепости, но главное — подниметесь на самый верх, чтобы полюбоваться захватывающими дух панорамами и морем с двух сторон!

Кому подойдет экскурсия

Активным и любознательным путешественникам. Это насыщенная, но не утомительная поездка подойдет даже для семей с детьми от 5 лет.