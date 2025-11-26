-
15%
В Киргизию за эмоциями: конная прогулка, горячие источники, круиз и треккинг к водопадам
Увидеть беркутиную охоту, искупаться в Иссык-Куле и попробовать кыргызские блюда
Начало: Бишкек, главная площадь Ала Тоо, рядом с флагштоко...
19 апр в 08:30
26 апр в 08:30
69 901 ₽
82 236 ₽ за человека
-
15%
Тур-погружение в Кыргызстан с мастер-классом, круизом по Иссык-Кулю и глэмпингами
Научиться готовить самсу, прокатиться верхом в горах и пожить в юрте на берегу Иссык-Куля
Начало: Аэропорт Бишкека, всех гостей мы встречаем согласн...
18 апр в 09:00
25 апр в 09:00
79 900 ₽
94 000 ₽ за человека
-
10%
По Великому шёлковому пути: достопримечательности Киргизии и сокровища Узбекистана
Полюбоваться Иссык-Кулем, поучаствовать в изготовлении ширдаков и побывать в империи Тамерлана
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от времени вашего ...
3 апр в 08:00
23 апр в 08:00
$1796
$1995 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Горящие туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Бишкеке
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бишкеке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Бишкеке в ноябре 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 1796 до 79 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Туры на русском языке в Бишкеке (Кыргызстан 🇰🇬) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Горящие туры», 18 ⭐ отзывов, цены от 1796₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кыргызстана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь