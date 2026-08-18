От башен Мутяньюй до старых хутунов, чайной церемонии и китайской акробатики
За один день вы соберёте целую коллекцию впечатлений о Пекине.
Подниметесь на Великую Китайскую стену, попробуете разные сорта чая и заглянете в старые городские хутуны. В Музее шёлка узнаете о Великом шёлковом пути, а в финале увидите знаменитую китайскую акробатику.
Описание экскурсии
9:00 — встреча в отеле
9:30–10:00 — чайная церемония
Начнём с одной из главных традиций Китая. Вы познакомитесь с правилами заваривания напитка и попробуете несколько сортов чая — зелёный, улун, пуэр и другие.
10:00–11:00 — дорога к Великой Китайской стене
Отправимся к участку Мутяньюй. По пути поговорим о том, зачем строили Великую Китайскую стену, от кого она защищала и правда ли, что её можно увидеть из космоса.
11:00–12:30 — Великая Китайская стена, Мутяньюй
Поднимемся на стену и рассмотрим её устройство: крепостные сооружения, башни и сигнальные вышки. У вас будет время погулять и полюбоваться горными пейзажами.
12:30–13:00 — обед
13:00–15:00 — возвращение в Пекин
15:00–15:30 — Музей шёлка
Вы узнаете, как получают знаменитый китайский шёлк и почему на протяжении тысячелетий он был одним из важнейших товаров страны. Поговорим и о Великом шёлковом пути, благодаря которому китайские ткани оказались далеко за пределами империи.
15:30–15:50 — Старый Пекин и хутуны
Заглянем в кварталы с узкими переулками и традиционной застройкой. Здесь можно увидеть совсем другой Пекин — не тот мегаполис с небоскрёбами, который встречает путешественников сегодня.
16:00–17:00 — китайское акробатическое шоу
Финалом дня станет китайский цирк. Вас ждут сложные акробатические номера, в которых соединяются сила, гибкость, баланс и многовековые традиции искусства.
Организационные детали
В стоимость включены трансфер, чайная церемония и билеты в Музей шёлка
Поедем на автомобиле Kia, Toyota, Volkswagen или Buick
Можно начать или закончить экскурсию в аэропорту за доплату от $50. Детали в переписке
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются:
входной билет на Великую Китайскую стену и фуникулёр туда и обратно — 200 юаней (≈ $30) за чел.
китайское цирковое шоу — 280 юаней (≈ $42) за чел.
обед — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дунчэн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 379 туристов
Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и с 2015 года работаю в туризме.
Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски.
Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!
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