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Великая Китайская стена и многоликий Пекин

От башен Мутяньюй до старых хутунов, чайной церемонии и китайской акробатики
За один день вы соберёте целую коллекцию впечатлений о Пекине.

Подниметесь на Великую Китайскую стену, попробуете разные сорта чая и заглянете в старые городские хутуны. В Музее шёлка узнаете о Великом шёлковом пути, а в финале увидите знаменитую китайскую акробатику.
Великая Китайская стена и многоликий Пекин
Великая Китайская стена и многоликий Пекин
Великая Китайская стена и многоликий Пекин

Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле

9:30–10:00 — чайная церемония

Начнём с одной из главных традиций Китая. Вы познакомитесь с правилами заваривания напитка и попробуете несколько сортов чая — зелёный, улун, пуэр и другие.

10:00–11:00 — дорога к Великой Китайской стене

Отправимся к участку Мутяньюй. По пути поговорим о том, зачем строили Великую Китайскую стену, от кого она защищала и правда ли, что её можно увидеть из космоса.

11:00–12:30 — Великая Китайская стена, Мутяньюй

Поднимемся на стену и рассмотрим её устройство: крепостные сооружения, башни и сигнальные вышки. У вас будет время погулять и полюбоваться горными пейзажами.

12:30–13:00 — обед

13:00–15:00 — возвращение в Пекин

15:00–15:30 — Музей шёлка

Вы узнаете, как получают знаменитый китайский шёлк и почему на протяжении тысячелетий он был одним из важнейших товаров страны. Поговорим и о Великом шёлковом пути, благодаря которому китайские ткани оказались далеко за пределами империи.

15:30–15:50 — Старый Пекин и хутуны

Заглянем в кварталы с узкими переулками и традиционной застройкой. Здесь можно увидеть совсем другой Пекин — не тот мегаполис с небоскрёбами, который встречает путешественников сегодня.

16:00–17:00 — китайское акробатическое шоу

Финалом дня станет китайский цирк. Вас ждут сложные акробатические номера, в которых соединяются сила, гибкость, баланс и многовековые традиции искусства.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер, чайная церемония и билеты в Музей шёлка
  • Поедем на автомобиле Kia, Toyota, Volkswagen или Buick
  • Можно начать или закончить экскурсию в аэропорту за доплату от $50. Детали в переписке
  • С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются:

  • входной билет на Великую Китайскую стену и фуникулёр туда и обратно — 200 юаней (≈ $30) за чел.
  • китайское цирковое шоу — 280 юаней (≈ $42) за чел.
  • обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Дунчэн
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 379 туристов
Я жил в России, в 2010 году окончил Чанчуньский институт русского языка и с 2015 года работаю в туризме. Очень хорошо знаю историю Пекина и его современность. Свободно говорю по-русски. Если вы хотите путешествовать по Пекину, пишите мне и моей команде!

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