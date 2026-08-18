За один день вы соберёте целую коллекцию впечатлений о Пекине. Подниметесь на Великую Китайскую стену, попробуете разные сорта чая и заглянете в старые городские хутуны. В Музее шёлка узнаете о Великом шёлковом пути, а в финале увидите знаменитую китайскую акробатику.

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Описание экскурсии

9:00 — встреча в отеле

9:30–10:00 — чайная церемония

Начнём с одной из главных традиций Китая. Вы познакомитесь с правилами заваривания напитка и попробуете несколько сортов чая — зелёный, улун, пуэр и другие.

10:00–11:00 — дорога к Великой Китайской стене

Отправимся к участку Мутяньюй. По пути поговорим о том, зачем строили Великую Китайскую стену, от кого она защищала и правда ли, что её можно увидеть из космоса.

11:00–12:30 — Великая Китайская стена, Мутяньюй

Поднимемся на стену и рассмотрим её устройство: крепостные сооружения, башни и сигнальные вышки. У вас будет время погулять и полюбоваться горными пейзажами.

12:30–13:00 — обед

13:00–15:00 — возвращение в Пекин

15:00–15:30 — Музей шёлка

Вы узнаете, как получают знаменитый китайский шёлк и почему на протяжении тысячелетий он был одним из важнейших товаров страны. Поговорим и о Великом шёлковом пути, благодаря которому китайские ткани оказались далеко за пределами империи.

15:30–15:50 — Старый Пекин и хутуны

Заглянем в кварталы с узкими переулками и традиционной застройкой. Здесь можно увидеть совсем другой Пекин — не тот мегаполис с небоскрёбами, который встречает путешественников сегодня.

16:00–17:00 — китайское акробатическое шоу

Финалом дня станет китайский цирк. Вас ждут сложные акробатические номера, в которых соединяются сила, гибкость, баланс и многовековые традиции искусства.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер, чайная церемония и билеты в Музей шёлка

Поедем на автомобиле Kia, Toyota, Volkswagen или Buick

Можно начать или закончить экскурсию в аэропорту за доплату от $50. Детали в переписке

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются: