2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
«Вы увидите основные достопримечательности Бульварного кольца: памятник Свободы, фонтан Нимфа, оперный театр, православный собор Рождества Христова, Бастионную горку и памятник Барклаю-де-Толли»
8 сен в 10:00
9 сен в 10:00
€65 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Попробовать рождественскую Ригу на вкус: гастрономическое приключение
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественской Риге. Вас ждут уютные улицы, вкусный глинтвейн и теплые встречи
Начало: По договоренности
«Рождество в Риге — это не только снег, свечи, елка, подарки, но и обязательно глинтвейн, утка, серый горох и пипаркукас»
7 сен в 12:30
9 сен в 11:00
от €65 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас
«А в период Рождества и Нового года город вообще приобретает ни с чем не сравнимое очарование»
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
от €53 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаша26 августа 2024Экскурсия - одна из лучших, на которой бывали! Игорь - очень интересный рассказчик, увлеченный городом, глубоко знающий историю каждого здания, каждую дату, интереснейшие факты! Маршрут очень насыщенный и интересный! Спасибо огромное! По-настоящему влюбились в Ригу!)
- ММилана17 августа 2024Игорь пунктуальный, легкий в общении, прекрасно знает город, может ответить на любые вопросы и что-то посоветовать. Прогулка подойдет любому возрасту.
- ЕЕлена22 июня 2024Спасибо огромное за экскурсию! Настоятельно рекомендуем!
- ННаталия5 января 2020Отличная содержательная экскурсия, открыли для себя много нового из истории создания Латвийского государства!
- ЕЕлена22 декабря 2019Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию)
- ММарина9 января 2019Очень понравилось. Были с ребенком, для него в том числе было познавательно. Гид замечательная, знаний просто тонна! Огромная благодарность и рекомендации. С удовольствием пошли бы еще на прогулку с Татьяной.
- ММария24 декабря 2018Виктория потрясающе внимательный человек и изумительный рассказчик, который легко и непринужденно подстраивает свой рассказ под интересы и вопросы собеседника. Спасибо огромное за интересную и очень познавательную прогулку! Пирожное "Старая Рига" это маленькое чудо! рекомендованные кафе тоже порадовали вкуснейшими блюдами.
- ЮЮрий19 декабря 2018Удивительно, что в мире информационных технологий информация весьма сжата и не полноценна. И за счет таких экскурсий город действительно воспринимается
- ЮЮлия10 января 2018Виктория, большое Вам спасибо! Благодаря экскурсии мы увидели Ригу, о которой даже не подозревали. Совершенно точно можно сказать, что мы
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Новогодние 2025»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в сентябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 65. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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