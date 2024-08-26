Встречаем Новый Год 2025 в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Риге на русском языке, цены от €53. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Влюбиться в Ригу за один день
Пешая
39 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Влюбиться в Ригу за один день: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Риги, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут легенды, архитектурные шедевры и неповторимый дух города
Начало: У памятника Свободы
«Вы увидите основные достопримечательности Бульварного кольца: памятник Свободы, фонтан Нимфа, оперный театр, православный собор Рождества Христова, Бастионную горку и памятник Барклаю-де-Толли»
8 сен в 10:00
9 сен в 10:00
65 за всё до 10 чел.
Попробовать рождественскую Ригу на вкус
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Попробовать рождественскую Ригу на вкус: гастрономическое приключение
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по рождественской Риге. Вас ждут уютные улицы, вкусный глинтвейн и теплые встречи
Начало: По договоренности
«Рождество в Риге — это не только снег, свечи, елка, подарки, но и обязательно глинтвейн, утка, серый горох и пипаркукас»
7 сен в 12:30
9 сен в 11:00
от 65 за человека
Новогодняя Рига
Пешая
12 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Новогодняя Рига: уникальное путешествие по средневековым улочкам
Погрузитесь в атмосферу праздника с экскурсией по Новогодней Риге. Узкие улочки, рождественские базары и уютные кафе ждут вас
«А в период Рождества и Нового года город вообще приобретает ни с чем не сравнимое очарование»
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
от 53 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маша
    26 августа 2024
    Влюбиться в Ригу за один день
    Экскурсия - одна из лучших, на которой бывали! Игорь - очень интересный рассказчик, увлеченный городом, глубоко знающий историю каждого здания, каждую дату, интереснейшие факты! Маршрут очень насыщенный и интересный! Спасибо огромное! По-настоящему влюбились в Ригу!)
    Экскурсия - одна из лучших, на которой бывали! Игорь - очень интересный рассказчик, увлеченный городом, глубокоЭкскурсия - одна из лучших, на которой бывали! Игорь - очень интересный рассказчик, увлеченный городом, глубокоЭкскурсия - одна из лучших, на которой бывали! Игорь - очень интересный рассказчик, увлеченный городом, глубокоЭкскурсия - одна из лучших, на которой бывали! Игорь - очень интересный рассказчик, увлеченный городом, глубокоЭкскурсия - одна из лучших, на которой бывали! Игорь - очень интересный рассказчик, увлеченный городом, глубокоЭкскурсия - одна из лучших, на которой бывали! Игорь - очень интересный рассказчик, увлеченный городом, глубокоЭкскурсия - одна из лучших, на которой бывали! Игорь - очень интересный рассказчик, увлеченный городом, глубоко
  • М
    Милана
    17 августа 2024
    Влюбиться в Ригу за один день
    Игорь пунктуальный, легкий в общении, прекрасно знает город, может ответить на любые вопросы и что-то посоветовать. Прогулка подойдет любому возрасту.
  • Е
    Елена
    22 июня 2024
    Влюбиться в Ригу за один день
    Спасибо огромное за экскурсию! Настоятельно рекомендуем!
  • Н
    Наталия
    5 января 2020
    Новогодняя Рига
    Отличная содержательная экскурсия, открыли для себя много нового из истории создания Латвийского государства!
  • Е
    Елена
    22 декабря 2019
    Новогодняя Рига
    Спасибо Татьяне за увлекательную экскурсию)
  • М
    Марина
    9 января 2019
    Новогодняя Рига
    Очень понравилось. Были с ребенком, для него в том числе было познавательно. Гид замечательная, знаний просто тонна! Огромная благодарность и рекомендации. С удовольствием пошли бы еще на прогулку с Татьяной.
  • М
    Мария
    24 декабря 2018
    Попробовать рождественскую Ригу на вкус
    Виктория потрясающе внимательный человек и изумительный рассказчик, который легко и непринужденно подстраивает свой рассказ под интересы и вопросы собеседника. Спасибо огромное за интересную и очень познавательную прогулку! Пирожное "Старая Рига" это маленькое чудо! рекомендованные кафе тоже порадовали вкуснейшими блюдами.
  • Ю
    Юрий
    19 декабря 2018
    Попробовать рождественскую Ригу на вкус
    Удивительно, что в мире информационных технологий информация весьма сжата и не полноценна. И за счет таких экскурсий город действительно воспринимается
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    по-другому, он стал для меня по настоящему вкусным, и абсолютно точно красочным. Сухая датированность давно ушла лишь в векипидеческие и открытые данные сети Интернет, а вот драйва от самого города -это уже редкость!!!! Нужно отметить, что у Виктории не только хороший вкус,но и просто нереальная энергетика,которую она абсолютно четко и уверено передала мне. Привет уже из Москвы, и удачи во вдохновении для создании новых и увлекательных вкусах Виктория, которые Вы обязательно точно передадите таким увлекающимся путешественникам! Merci)))))

  • Ю
    Юлия
    10 января 2018
    Попробовать рождественскую Ригу на вкус
    Виктория, большое Вам спасибо! Благодаря экскурсии мы увидели Ригу, о которой даже не подозревали. Совершенно точно можно сказать, что мы
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    влюбились в Красавицу-Ригу благодаря Вам и собираемся летом вернуться за новыми впечатлениями. Мы очень довольны и, конечно же, рекомендуем Викторию как отличного гида и интересного собеседника.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Влюбиться в Ригу за один день
  2. Попробовать рождественскую Ригу на вкус
  3. Новогодняя Рига
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домской Собор
  7. Домская площадь
  8. Рундальский дворец
  9. Видземская Швейцария
  10. Собор Святого Петра
Сколько стоит экскурсия по Риге в сентябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 53 до 65. Туристы уже оставили гидам 56 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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