Что вас ожидает

Рио Лагартос: от сенота до розовых озер

За один день вы посетите самые примечательные уголки заповедника Рио Лагартос. Увидите розовые озера Лос Колорадос — красивейшие соляные водоемы, откуда невозможно уехать без волшебных снимков! Сплавитесь на лодке по реке Рио Лагартос — и по пути вы рассмотрите обитающих здесь птиц и крокодилов. По желанию расслабитесь на спа-процедурах в Майя СПА. А после окажетесь в закрытом сеноте Хубику: полюбуетесь высокими карстовыми сводами, сквозь которые пробиваются солнечные лучи, и освежитесь в чистейшей воде.

В мире животных Мексики

Во время нашего путешествия вы понаблюдаете за изящными фламинго в естественной среде обитания. На ферме крокодилов сделаете фото с маленькими кайманами и поймаете хищника за хвост. Кроме того, вас ждет шоу с кормлением пеликанов, в котором вы сами сможете поучаствовать.

Мексиканские истории

Мы постараемся сделать так, чтобы во время поездки у вас сложилось яркое и целостное представление о Мексике — её истории, колорите и традициях. Вы узнаете, что носят и что едят коренные мексиканцы, а также побываете в аутентичной мясной лавке — здесь можно попробовать блюда мексиканской кухни и мясо, приготовленное по древнему рецепту.