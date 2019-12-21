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Посетить розовые озера, сенот Хубику и природный заповедник Рио Лагартос

Дарья
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Дарья – экскурсионное агентство
Это путешествие позволит вам за один день открыть самые примечательные уголки полуострова Юкатан.

Приготовьтесь познакомиться с фламинго и пеликанами, сделать эффектные снимки у розового озера, искупаться в сеноте Хубику и попробовать традиционные блюда в аутентичной мясной лавке.
$125 за человека
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 13 часов
До 19 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Большое знакомство с Мексикой
Большое знакомство с Мексикой

Что вас ожидает

Рио Лагартос: от сенота до розовых озер
За один день вы посетите самые примечательные уголки заповедника Рио Лагартос. Увидите розовые озера Лос Колорадос — красивейшие соляные водоемы, откуда невозможно уехать без волшебных снимков! Сплавитесь на лодке по реке Рио Лагартос — и по пути вы рассмотрите обитающих здесь птиц и крокодилов. По желанию расслабитесь на спа-процедурах в Майя СПА. А после окажетесь в закрытом сеноте Хубику: полюбуетесь высокими карстовыми сводами, сквозь которые пробиваются солнечные лучи, и освежитесь в чистейшей воде.

В мире животных Мексики
Во время нашего путешествия вы понаблюдаете за изящными фламинго в естественной среде обитания. На ферме крокодилов сделаете фото с маленькими кайманами и поймаете хищника за хвост. Кроме того, вас ждет шоу с кормлением пеликанов, в котором вы сами сможете поучаствовать.

Мексиканские истории
Мы постараемся сделать так, чтобы во время поездки у вас сложилось яркое и целостное представление о Мексике — её истории, колорите и традициях. Вы узнаете, что носят и что едят коренные мексиканцы, а также побываете в аутентичной мясной лавке — здесь можно попробовать блюда мексиканской кухни и мясо, приготовленное по древнему рецепту.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия будет проводиться по четвергам

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит трансфер по программе из Канкуна, Ривьера Майя и Плайя дель Кармен, все входные билеты, а также обед в формате шведского стола
  • Отдельно оплачиваются напитки во время обеда, аренда жилетов для сплава (по желанию) и личные расходы (сувениры и т.д.)
Большое знакомство с Мексикой
Большое знакомство с Мексикой
Большое знакомство с Мексикой
Большое знакомство с Мексикой
Большое знакомство с Мексикой
Большое знакомство с Мексикой
Большое знакомство с Мексикой
Большое знакомство с Мексикой
Большое знакомство с Мексикой

Экскурсия проводится в четверг в 05:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дарья
Дарья
Добрый день. Меня зовут Дарья, и вместе с командой гидов я провожу интересные авторские экскурсии по Мексике. У нас вы всегда найдете отличные цены, лучших русских гидов, высокий уровень сервиса, уникальные маршруты и, конечно, море новых впечатлений. Хотите увидеть Мексику во всей красе? Мы вам ее покажем.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

21 декабря 2019
Очень жаль, что нас не повезли, как было описано в программе, на ферму крокодилов. Очень жаль. Я этого сильно ждала. Но от всего другого я осталось в восторге, я получила огромное удовольствие. Гид Яна все объясняла очень здорово, все было на высоте. Спасибо огромное. Но что не побывали на ферме, меня конечно порядком огорчило. Но все равно 5 звёзд, спасибо вам

Дарья проводит ещё 2 экскурсии

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