Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
12 дек в 13:00
16 дек в 13:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Билеты
Комбобилет в парки аттракционов Абу-Даби
Посетите четыре удивительных парка в Абу-Даби с одним билетом! Развлечения для всей семьи без ограничений во времени. Отличный выбор для активного отдыха
Начало: На острове Yas Island
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$135 за билет
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом Ближнего Востока. Увидите Лувр, финиковый рынок, этнографическую деревню и многое другое в сопровождении опытного гида
Начало: От места проживания гостей
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$360
$400 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 августа 2025Спасибо, все отлично!
