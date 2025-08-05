Найдено 4 экскурсии в категории « Билеты в Warner Bros World » в Абу-Даби на русском языке, цены от $85, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 6 часов 13 отзывов Групповая Экскурсия по Абу-Даби и музеям Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы Начало: В вашем отеле Расписание: во вторник и пятницу в 13:00 $85 за человека На машине 6 часов 61 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом Начало: В отеле проживания туристов $350 за всё до 4 чел. 10 часов 1 отзыв Билеты Комбобилет в парки аттракционов Абу-Даби Посетите четыре удивительных парка в Абу-Даби с одним билетом! Развлечения для всей семьи без ограничений во времени. Отличный выбор для активного отдыха Начало: На острове Yas Island $135 за билет На машине 8 часов 10% 50 отзывов Индивидуальная до 7 чел. Самое главное в роскошном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия Познакомьтесь с богатейшим эмиратом Ближнего Востока. Увидите Лувр, финиковый рынок, этнографическую деревню и многое другое в сопровождении опытного гида Начало: От места проживания гостей $360 $400 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Абу-Даби Последние отзывы на экскурсии Е Елена Комбобилет в парки аттракционов Абу-Даби Спасибо, все отлично!

