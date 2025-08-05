Мои заказы

Билеты в Warner Bros World

Найдено 4 экскурсии в категории «Билеты в Warner Bros World» в Абу-Даби на русском языке, цены от $85, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
На автобусе
6 часов
13 отзывов
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
12 дек в 13:00
16 дек в 13:00
$85 за человека
Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Комбобилет в парки аттракционов Абу-Даби
10 часов
1 отзыв
Билеты
Комбобилет в парки аттракционов Абу-Даби
Посетите четыре удивительных парка в Абу-Даби с одним билетом! Развлечения для всей семьи без ограничений во времени. Отличный выбор для активного отдыха
Начало: На острове Yas Island
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$135 за билет
Самое главное в роскошном Абу-Даби
На машине
8 часов
-
10%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом Ближнего Востока. Увидите Лувр, финиковый рынок, этнографическую деревню и многое другое в сопровождении опытного гида
Начало: От места проживания гостей
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$360$400 за всё до 7 чел.

