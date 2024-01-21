Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца

Групповая экскурсия в Дубае
5
9 отзывов
Абу-Даби — это культурное богатство и роскошь арабской жизни.

Мы побываем в нескольких знаковых местах одного из самых известных Эмиратов, рассмотрим шедевры местного Лувра, поразимся золотому дворцу-отелю и белоснежности мечети шейха Зайда, затоваримся финиками на рынке и увидим падающую башню — рекордсмен книги Гиннесса.
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Ближайшие даты:
30
янв
31
янв
1
фев
2
фев
3
фев
4
фев
5
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый (12+)$80
Детский (3-11 лет)$70
Детский (до 3-х лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Музей Лувр Абу-Даби
  • Финиковый рынок
  • Отель Emirates Palace
  • Президентский дворец Каср аль-Ватан
  • Мечеть шейха Зайда

Описание

Что вас ожидает Абу-Даби — это культурный центр и один из самых богатых эмиратов в стране. Здесь вы сможете посетить экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, отель Emirates Palace и Финиковый рынок. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу столицы! Мы расскажем вам интересные факты о каждой из этих достопримечательностей. Лувр Абу-Даби Вы сможете насладиться его уникальной архитектурой, а мы расскажем вам интересные факты об этом первом мультикультурном, словно из будущего, музее. Финиковый рынок в Абу-Даби Финиковый рынок поразит вас бесконечным выбором фиников разных видов и размеров — это прекрасное лакомство и отличный сувенир. Emirate Palace Знаменитый отель Emirate Palace демонстрирует арабскую роскошь во всей своей красе. Для строительства этого уникального отеля было использовано две тонны золота и более чем три миллиарда долларов. А напротив этого золотого дворца вы увидите комплекс сине-голубых башен Etihad Towers, стремящихся к небу и переливающихся на солнце. Дворец Каср аль-Ватан Очаровательный дворец Каср аль-Ватан, выполненный из белого гранита, предстанет перед вами. Внутри вас ждет великолепие: люстра, украшенная 350 000 хрусталиков, восточные орнаменты и узоры, а также бескрайние просторы, оставляющие непередаваемое впечатление! Capital Gate Проезжая по улицам города, вы увидите Capital Gate — падающую башню, занесенную в Книгу рекордов Гиннесса как самое наклонное здание в мире. Мечеть шейха Зайда Не пропустите посещение Мечети шейха Зайда – жемчужины Арабских Эмиратов и одной из шести самых величественных и красивых мечетей в мире. Лучше увидеть ее вживую, слова здесь излишни. Важная информация Входные билеты во дворец Каср Аль Ватан включены в стоимость.

Сбор с 10:00 до 11:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дни
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно для туристов, проживающих в Дубай
  • Услуги гида
  • Питьевая вода
  • Входной билет во дворец Каср Аль Ватан
Что не входит
  • Еда
  • Входные билеты в Лувр — 18$ за человека
Место начала и завершения?
В ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Сбор с 10:00 до 11:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Важно знать:
  • Мечеть шейха Зайда – это, в первую очередь, священное место для всех мусульман, поэтому при посещении обязательно соблюдать правила дресс-кода:
  • Мужчинам рекомендуется находиться в брюках и рубашке или футболке, без изображений животных и людей. Вход в шортах и майках категорически запрещен.
  • У женщин руки, плечи и ноги должны быть полностью прикрыты, поэтому для посещения мечети рекомендуется выбирать длинные юбки или свободные брюки и верхнюю одежду с длинными рукавами прозрачная и обтягивающая одежда запрещена. Также должна быть покрыта голова.
  • Если у вас нет соответствующей одежды, есть возможность купить Абаю и шарф при входе в мечеть.
  • Для посещения дворца Президента ОАЭ Каср аль-Ватан принято также соблюдать дресс-код. Вход для мужчин в шортах запрещен, женщинам рекомендуется надевать одежду, прикрывающую плечи, а также брюки или юбки ниже колена.
  • За нарушение дресс-кода может быть отказано в посещении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
2
1
Н
21 янв 2024
Путешествовали с Султаном! Очень понравилось! У него прекрасное знание русского языка и интересно рассказывает! Очень комфортно проходила экскурсия. Рекомендую.
С
20 янв 2024
были на экскурсии у Умара
все очень понравилось!
в машине очень комфортно, мало людей, Умар купил всем воду, обеспечил все удобства в течение дня
сама поездка очень впечатлила! все локации были очень интересными
больше всего понравился лувр и дворец президента оаэ!!
все на высоте!
берите экскурсию в мини группе, не пожалеете
Е
18 янв 2024
Очень понравилась экскурсия! Всё во время без задержек. Экскурсовод Зоха всё рассказывал на русском, что очень удивило, знает несколько языков. Провёз по всем достопримечательностям, всё как в описании. Ни каких подводных камней, никаких доплат, ещё и фишки для новичков рассказывал. Плюсом заезжали в рыбное кафе, где кормят свежевшими морепродуктами, только много не заказывайте, порции огромные. Вообщем впечатления все положительные. Мечеть на закате, просто неописуемый восторг! Спасибо огромное Зохе!
R
15 янв 2024
Нам очень понравилась поездка в Абу-Даби, экскурсовод Зоха очень приятный человек, путешествие было комфортным, мы увидели много красочных мест, вкусно покушали и можем рекомендовать всем
А
15 янв 2024
Экскурсия понравилась. Наш гид был очень пунктулен, приехал немного раньше назначенного времени. По дороге завёз нас в рыбный ресторанчик по очень адекватной цене . Всё прошло комфортно. Сами достопримечательности завораживают своей красотой. Однозначно рекомендую

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