Абу-Даби — это культурное богатство и роскошь арабской жизни.
Мы побываем в нескольких знаковых местах одного из самых известных Эмиратов, рассмотрим шедевры местного Лувра, поразимся золотому дворцу-отелю и белоснежности мечети шейха Зайда, затоваримся финиками на рынке и увидим падающую башню — рекордсмен книги Гиннесса.
Мы побываем в нескольких знаковых местах одного из самых известных Эмиратов, рассмотрим шедевры местного Лувра, поразимся золотому дворцу-отелю и белоснежности мечети шейха Зайда, затоваримся финиками на рынке и увидим падающую башню — рекордсмен книги Гиннесса.
Ближайшие даты:
30
янв
янв
31
янв
янв
1
фев
фев
2
фев
фев
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
Ещё
даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|$80
|Детский (3-11 лет)
|$70
|Детский (до 3-х лет)
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Музей Лувр Абу-Даби
- Финиковый рынок
- Отель Emirates Palace
- Президентский дворец Каср аль-Ватан
- Мечеть шейха Зайда
Описание
Что вас ожидает Абу-Даби — это культурный центр и один из самых богатых эмиратов в стране. Здесь вы сможете посетить экстравагантный «музей без стен» с футуристической архитектурой, мечеть шейха Зайда, Президентский дворец, отель Emirates Palace и Финиковый рынок. Приготовьтесь погрузиться в атмосферу столицы! Мы расскажем вам интересные факты о каждой из этих достопримечательностей. Лувр Абу-Даби Вы сможете насладиться его уникальной архитектурой, а мы расскажем вам интересные факты об этом первом мультикультурном, словно из будущего, музее. Финиковый рынок в Абу-Даби Финиковый рынок поразит вас бесконечным выбором фиников разных видов и размеров — это прекрасное лакомство и отличный сувенир. Emirate Palace Знаменитый отель Emirate Palace демонстрирует арабскую роскошь во всей своей красе. Для строительства этого уникального отеля было использовано две тонны золота и более чем три миллиарда долларов. А напротив этого золотого дворца вы увидите комплекс сине-голубых башен Etihad Towers, стремящихся к небу и переливающихся на солнце. Дворец Каср аль-Ватан Очаровательный дворец Каср аль-Ватан, выполненный из белого гранита, предстанет перед вами. Внутри вас ждет великолепие: люстра, украшенная 350 000 хрусталиков, восточные орнаменты и узоры, а также бескрайние просторы, оставляющие непередаваемое впечатление! Capital Gate Проезжая по улицам города, вы увидите Capital Gate — падающую башню, занесенную в Книгу рекордов Гиннесса как самое наклонное здание в мире. Мечеть шейха Зайда Не пропустите посещение Мечети шейха Зайда – жемчужины Арабских Эмиратов и одной из шести самых величественных и красивых мечетей в мире. Лучше увидеть ее вживую, слова здесь излишни. Важная информация Входные билеты во дворец Каср Аль Ватан включены в стоимость.
Сбор с 10:00 до 11:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 21 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно для туристов, проживающих в Дубай
- Услуги гида
- Питьевая вода
- Входной билет во дворец Каср Аль Ватан
- Что не входит
- Еда
- Входные билеты в Лувр — 18$ за человека
- Место начала и завершения?
- В ваш отель в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Сбор с 10:00 до 11:00Экскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Важно знать:
- Мечеть шейха Зайда – это, в первую очередь, священное место для всех мусульман, поэтому при посещении обязательно соблюдать правила дресс-кода:
- Мужчинам рекомендуется находиться в брюках и рубашке или футболке, без изображений животных и людей. Вход в шортах и майках категорически запрещен.
- У женщин руки, плечи и ноги должны быть полностью прикрыты, поэтому для посещения мечети рекомендуется выбирать длинные юбки или свободные брюки и верхнюю одежду с длинными рукавами прозрачная и обтягивающая одежда запрещена. Также должна быть покрыта голова.
- Если у вас нет соответствующей одежды, есть возможность купить Абаю и шарф при входе в мечеть.
- Для посещения дворца Президента ОАЭ Каср аль-Ватан принято также соблюдать дресс-код. Вход для мужчин в шортах запрещен, женщинам рекомендуется надевать одежду, прикрывающую плечи, а также брюки или юбки ниже колена.
- За нарушение дресс-кода может быть отказано в посещении
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 янв 2024
Путешествовали с Султаном! Очень понравилось! У него прекрасное знание русского языка и интересно рассказывает! Очень комфортно проходила экскурсия. Рекомендую.
С
Светлана
20 янв 2024
были на экскурсии у Умара
все очень понравилось!
в машине очень комфортно, мало людей, Умар купил всем воду, обеспечил все удобства в течение дня
сама поездка очень впечатлила! все локации были очень интересными
больше всего понравился лувр и дворец президента оаэ!!
все на высоте!
берите экскурсию в мини группе, не пожалеете
все очень понравилось!
в машине очень комфортно, мало людей, Умар купил всем воду, обеспечил все удобства в течение дня
сама поездка очень впечатлила! все локации были очень интересными
больше всего понравился лувр и дворец президента оаэ!!
все на высоте!
берите экскурсию в мини группе, не пожалеете
Е
Екатерина
18 янв 2024
Очень понравилась экскурсия! Всё во время без задержек. Экскурсовод Зоха всё рассказывал на русском, что очень удивило, знает несколько языков. Провёз по всем достопримечательностям, всё как в описании. Ни каких подводных камней, никаких доплат, ещё и фишки для новичков рассказывал. Плюсом заезжали в рыбное кафе, где кормят свежевшими морепродуктами, только много не заказывайте, порции огромные. Вообщем впечатления все положительные. Мечеть на закате, просто неописуемый восторг! Спасибо огромное Зохе!
R
Ryazantsev-k
15 янв 2024
Нам очень понравилась поездка в Абу-Даби, экскурсовод Зоха очень приятный человек, путешествие было комфортным, мы увидели много красочных мест, вкусно покушали и можем рекомендовать всем
А
Александр
15 янв 2024
Экскурсия понравилась. Наш гид был очень пунктулен, приехал немного раньше назначенного времени. По дороге завёз нас в рыбный ресторанчик по очень адекватной цене . Всё прошло комфортно. Сами достопримечательности завораживают своей красотой. Однозначно рекомендую
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Похожие туры из Дубая
скидка
15%
Мини-группа
10 часов
Из Дубая в Абу-Даби: культурное наследие Эмиратов
Погрузитесь в богатство и разнообразие Абу-Даби, открыв для себя его исторические сокровища и архитектурные шедевры
у вашего отеля
Завтра
31 янв
1 фев
2 фев
60$51 за человека
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Один день в сказочном Абу-Даби (из Дубая)
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
31 янв
1 фев
$300 за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
VIP-экскурсия по Абу-Даби на Mercedes бизнес-класса из Дубая
Увидеть самое главное в Абу-Даби и попробовать золото на вкус
в вашем отеле в Дубае или в Абу-Даби
Сегодня
Завтра
31 янв
1 фев
420$336 за всё до 4 чел.