Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический и современный Дубай
Откройте для себя удивительный Дубай: от старинных районов до современных небоскребов. Погрузитесь в атмосферу роскоши и восточных традиций
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Лучший выборГлавное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю и современность Дубая, посетите старые районы и новые кварталы, наслаждаясь водной прогулкой и видами на небоскрёбы и яхт-клубы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:30 и 12:00
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
$65 за человека
Водная прогулка
Дубай - город роскоши. Групповая экскурсия
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
12 дек в 11:00
15 дек в 11:00
$78 за человека
Водная прогулка
Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
Увидеть архитектурные символы города и побывать в старом районе с арабским колоритом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая
Начало: Дубай
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$235 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$300
$315 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРимма21 ноября 2025две экскурсии с одним гидом. Тимур весьма вежлив, тактичен и терпелив. Всё рассказывал, показывал, выбирал правильный маршрут, чтобы мы успели
- IIvan10 июля 2024Все было хорошо, только поторопил нас в конце, на самой для нас интересной локации
- ЕЕвгений3 июля 2024Все отлично! Рекомендую!
- ДДарья7 мая 2024Экскурсией довольны, все понравилось!
- ААлександр30 апреля 2024С Амираном провели 7 часов на экскурсии по Дубаю. Нам очень понравилось! Почему мы предпочитаем индивидуальные экскурсии? За комфорт, посмотрим
- ЮЮлия19 апреля 2024Спасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а не только достопримечательности, и это
- ВВиктория7 апреля 2024Нашей семье очень понравилась экскурсия! Амиран отличный собеседник и знаток ОАЭ. Приятен в общении, комфортное вождение, готов менять маршрут в зависимости от обстоятельств.
- ААльбина1 апреля 2024Для первого знакомства с Дубай пойдет, но не ожидайте захватывающих историй. Будут красивые локации, погружение в культуру, приятная беседа и расслабленный ритм. Твердая четверка.
- ААлла16 марта 2024Спасибо большое! Экскурсия прошла хорошо. Познавательно.
- ННина27 февраля 2024Были на экскурсии двумя семьями с маленькими детьми (4-х и 6-ти лет), впервые посетили Дубай. Был предоставлен очень комфортный удобный
- ЗЗоя22 февраля 2024Замечательный гид Амиран!
Бронировала экскурсию на время длинной пересадки для мамы и тёти. Они в Англии восторге и от того, что увидели и узнали, и от Амиран. Спасибо ещё раз!
- ЕЕвгения14 февраля 2024Все прошло отлично. По нашей просьбе был удален пункт с посещением молла, предложили заменить цветочным парком. Локации красивые, рассказ интересный. Русскоговорящий гид очень коммуникабельный и оптимистичный. Нам все понравилось, мы остались довольны на все 100%
- OOlga6 февраля 2024Всё хорошо. Понравилось. Узнали много интересного. Будем пользоваться в дальнейшем.
- ААлла4 февраля 2024Отличный опыт! С утра и до вечера посещали самые ключевые точки Дубая, сделали много прекрасных фото. Очень насыщенный день получился!
- ААлександра26 января 2024Спасибо большое гиду Тимуру за интересную, насыщенную экскурсию. Мы в течение дня на комфортной машине посмотрели основные достопримечательности Дубая. Это
- ААлексей15 января 2024Всё прошло отлично. Большое спасибо Амирану.
- ННаталья13 января 2024Отличная экскурсия,очень внимательный гид Фаррух,многое показал и рассказал
- ННина9 января 2024Огромное спасибо нашему замечательному гиду Амирану. Маршрут был точно под наши пожелания, ничего из того, что нас бы не интересовало,
- ААда2 января 2024Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае, мы связались по WA
- ЮЮлия13 декабря 2023Экскурсия шикарная! Брали на два дня чтобы посмотреть дневной и ночной Дубай и посетить как можно больше мест. Гиды рассказывают
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Рас-аль-Хор»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Рас-аль-Хор" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 65 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Рас-аль-Хор», 415 ⭐ отзывов, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль