автомобиль для нас - места хватило всем; также заранее была подготовлена питьевая вода. Посетили все основные достопримечательности, маршрут корректировался с учетом наших пожеланий. Входные билеты для нас на смотровую площадку на пальме забронировали заранее, что комфортно для туриста, не надо стоять в очереди в кассу или пытаться оплатить через сайт (правда, в очереди к лифту на подъем нам пришлось постоять). Гид у нас был Тимур, а мы его команда:))))). Чуткий, грамотный, знающий и прекрасно выполняющий свою работу - отлично знает город, лучшие места для классных фото, которые сам нам и делал (еще помог паре пожилых дам из Европы сделать фото - они были в восторге). Не каждый гид сможет провести экскурсию с детьми - Тимуру это удалось, причем легко и просто, без напряжения. Рассказал много информации о стране. С удовольствием отвечал на все наши вопросы. Рекомендуем на все 100%!