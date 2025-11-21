Мои заказы

Рас-аль-Хор – экскурсии в Дубае

Найдено 6 экскурсий в категории «Рас-аль-Хор» в Дубае на русском языке, цены от $65, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Самое-самое в Дубае
На машине
6 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический и современный Дубай
Откройте для себя удивительный Дубай: от старинных районов до современных небоскребов. Погрузитесь в атмосферу роскоши и восточных традиций
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
На машине
8 часов
137 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю и современность Дубая, посетите старые районы и новые кварталы, наслаждаясь водной прогулкой и видами на небоскрёбы и яхт-клубы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:30 и 12:00
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
$65 за человека
Дубай - город роскоши. Групповая экскурсия
На машине
На микроавтобусе
9 часов
23 отзыва
Водная прогулка
Дубай - город роскоши. Групповая экскурсия
В уютной мини-группе увидеть все знаковые места мегаполиса и получить базовую информацию
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45 и 13:00
12 дек в 11:00
15 дек в 11:00
$78 за человека
Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
На машине
7 часов
69 отзывов
Водная прогулка
Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
Увидеть архитектурные символы города и побывать в старом районе с арабским колоритом
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
$235 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
На машине
8 часов
64 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Дубаю
Автомобильная экскурсия по Дубаю без спешки. Посетите Мадинат Джумейра, Пальмовый остров и Бурдж-эль-Араб. Узнайте историю ОАЭ и Дубая
Начало: Дубай
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$235 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
На машине
8 часов
-
5%
65 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$300$315 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Римма
    21 ноября 2025
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    две экскурсии с одним гидом. Тимур весьма вежлив, тактичен и терпелив. Всё рассказывал, показывал, выбирал правильный маршрут, чтобы мы успели
    читать дальше

    побыть везде, даже помог нам найти с ДубайМоле. Чудесная индивидуальная экскурсия! полны впечатлений! Отдельное спасибо Тимуру от "Шейха Егора" за его уникальный талант, найти контакт даже с самым капризным маленьким туристом

  • I
    Ivan
    10 июля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Все было хорошо, только поторопил нас в конце, на самой для нас интересной локации
  • Е
    Евгений
    3 июля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Все отлично! Рекомендую!
  • Д
    Дарья
    7 мая 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Экскурсией довольны, все понравилось!
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    С Амираном провели 7 часов на экскурсии по Дубаю. Нам очень понравилось! Почему мы предпочитаем индивидуальные экскурсии? За комфорт, посмотрим
    читать дальше

    и узнаем больше и то, что хотим. И главное, с хорошим человеком через некоторое время возникает контакт, как будто ты его давно знаешь. . С Амираном это возникло очень быстро. Он много рассказал об истории, жизни и быте ОАЭ, показал места, где не бывают туристы на групповых экскурсиях. Маршрут был интересный. Удивил расчёт времени-к фонтана мы вышли секунда в секунду на начало)))
    Всем рекомендуем экскурсии с Амираном, а ему здоровья и удачи во всем.

  • Ю
    Юлия
    19 апреля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Спасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а не только достопримечательности, и это
    читать дальше

    удалось. Да, что-то было закрыто, где-то дороги с препятствиями, но это все последствия ливня, за которые не отвечает организатор тура. Хорошо построенный маршрут позволил проследить развитие города, отметить элементы других культур, влияние трендов. И отдельное спасибо за умение слушать, слышать и давать содержательную обратную связь, это позволило посмотреть на исламский мир с другой стороны.
    Думаю, что тур менее подойдёт тем, кто привык к шаблонным экскурсиям с множеством дат и фактов, этот тур для тех, у кого есть бэкграунд.

    Спасибо большое за тур и за содержательную беседу. Была задача посмотреть Дубай в целом, а не
  • В
    Виктория
    7 апреля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Нашей семье очень понравилась экскурсия! Амиран отличный собеседник и знаток ОАЭ. Приятен в общении, комфортное вождение, готов менять маршрут в зависимости от обстоятельств.
  • А
    Альбина
    1 апреля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Для первого знакомства с Дубай пойдет, но не ожидайте захватывающих историй. Будут красивые локации, погружение в культуру, приятная беседа и расслабленный ритм. Твердая четверка.
    Для первого знакомства с Дубай пойдет, но не ожидайте захватывающих историй. Будут красивые локации, погружение в
  • А
    Алла
    16 марта 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Спасибо большое! Экскурсия прошла хорошо. Познавательно.
  • Н
    Нина
    27 февраля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Были на экскурсии двумя семьями с маленькими детьми (4-х и 6-ти лет), впервые посетили Дубай. Был предоставлен очень комфортный удобный
    читать дальше

    автомобиль для нас - места хватило всем; также заранее была подготовлена питьевая вода. Посетили все основные достопримечательности, маршрут корректировался с учетом наших пожеланий. Входные билеты для нас на смотровую площадку на пальме забронировали заранее, что комфортно для туриста, не надо стоять в очереди в кассу или пытаться оплатить через сайт (правда, в очереди к лифту на подъем нам пришлось постоять). Гид у нас был Тимур, а мы его команда:))))). Чуткий, грамотный, знающий и прекрасно выполняющий свою работу - отлично знает город, лучшие места для классных фото, которые сам нам и делал (еще помог паре пожилых дам из Европы сделать фото - они были в восторге). Не каждый гид сможет провести экскурсию с детьми - Тимуру это удалось, причем легко и просто, без напряжения. Рассказал много информации о стране. С удовольствием отвечал на все наши вопросы. Рекомендуем на все 100%!

  • З
    Зоя
    22 февраля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Замечательный гид Амиран!

    Бронировала экскурсию на время длинной пересадки для мамы и тёти. Они в Англии восторге и от того, что увидели и узнали, и от Амиран. Спасибо ещё раз!
  • Е
    Евгения
    14 февраля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Все прошло отлично. По нашей просьбе был удален пункт с посещением молла, предложили заменить цветочным парком. Локации красивые, рассказ интересный. Русскоговорящий гид очень коммуникабельный и оптимистичный. Нам все понравилось, мы остались довольны на все 100%
    Все прошло отлично. По нашей просьбе был удален пункт с посещением молла, предложили заменить цветочным парком
  • O
    Olga
    6 февраля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Всё хорошо. Понравилось. Узнали много интересного. Будем пользоваться в дальнейшем.
  • А
    Алла
    4 февраля 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Отличный опыт! С утра и до вечера посещали самые ключевые точки Дубая, сделали много прекрасных фото. Очень насыщенный день получился!
    читать дальше

    Спасибо команде и гиду Азаму, прекрасно говорившему по-русски. Вижу в отзывах иногда, что такие туры сравнивают просто с личным водителем… ну так вот, дорогие, за это удовольствие и платим)) А всем любителям тетушек-экскурсоводов с мегафоном и неповоротливыми автобусами на 50 чел - в другие агентства:)

    Отличный опыт! С утра и до вечера посещали самые ключевые точки Дубая, сделали много прекрасных фото
  • А
    Александра
    26 января 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Спасибо большое гиду Тимуру за интересную, насыщенную экскурсию. Мы в течение дня на комфортной машине посмотрели основные достопримечательности Дубая. Это
    читать дальше

    то, что мы и хотели. Тимур ответил на все наши вопросы про жизнь в эмирате, про историю, сделал классные фото) мы очень довольны, рекомендую эту экскурсию! Спасибо большое

  • А
    Алексей
    15 января 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Всё прошло отлично. Большое спасибо Амирану.
  • Н
    Наталья
    13 января 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Отличная экскурсия,очень внимательный гид Фаррух,многое показал и рассказал
  • Н
    Нина
    9 января 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Огромное спасибо нашему замечательному гиду Амирану. Маршрут был точно под наши пожелания, ничего из того, что нас бы не интересовало,
    читать дальше

    ответы практически на любые наши вопросы на любые темы о стране. Все замечательно спланировано. Гид коммуникабельный, доброжелательный, чувствует интересы клиентов, готов оказать помощь по всем туристическим запросам. Рекомендуем!

  • А
    Ада
    2 января 2024
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае, мы связались по WA
    читать дальше

    и уточнили маршрут, попросили гида с хорошим русским языком. Проводил для нас экскурсию Азиз. Мы остались очень довольны. Азиз очень симпатичный и приятный в общении молодой человек, прекрасно говорящий на грамотном русском языке. Все наши пожелания были выполнены, мы прекрасно и интересно провели время, посмотрели что хотелось, получили ответы на наши вопросы о жизни в Дубае. Посещали мы Сад цветов, Каналы Джумейры, Старый город, в котором угостились арабскими сладостями и их кофе, также посетили иранский магазинзик, где я купила пряность Шафран, о котором много слышала и впервые увидела. . Огромное спасибо Азизу, рассказал как применять шафран в чай, теперь я наслаждаюсь чудесным чаем.
    Всем советую заказывать экскурсии к Амирана, да - и машина очень понравилась, чистая, новая, удобная.

    Опираясь на отзывы выбрали эту экскурсию у Амирана, Т. к. мы не первый раз в Дубае
  • Ю
    Юлия
    13 декабря 2023
    Поразительный Дубай. Экспресс-знакомство с мегаполисом
    Экскурсия шикарная! Брали на два дня чтобы посмотреть дневной и ночной Дубай и посетить как можно больше мест. Гиды рассказывают
    читать дальше

    очень много интересной информации и проводят не только по самым известным туристическим местам, но и по потаенным известным только местным, прислушиваются и перестраивают маршрут под индивидуальный запрос) Остались под впечатлением, будем рекомендовать друзьям:)

    Экскурсия шикарная! Брали на два дня чтобы посмотреть дневной и ночной Дубай и посетить как можно

Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Рас-аль-Хор" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 65 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 415 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Рас-аль-Хор», 415 ⭐ отзывов, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль