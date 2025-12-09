Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический и современный Дубай
Откройте для себя удивительный Дубай: от старинных районов до современных небоскребов. Погрузитесь в атмосферу роскоши и восточных традиций
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Лучший выборГлавное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю и современность Дубая, посетите старые районы и новые кварталы, наслаждаясь водной прогулкой и видами на небоскрёбы и яхт-клубы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:30 и 12:00
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: Личное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$300
$315 за всё до 6 чел.
Групповая
Дубай: очарование арабской ночи
Насладиться красотой сияющего города и увидеть самые красивые локации
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 18:00, в пятницу в 17:00
12 дек в 17:00
16 дек в 18:00
$60 за человека
