Мои заказы

Дубайская опера – экскурсии в Дубае

Найдено 5 экскурсий в категории «Дубайская опера» в Дубае на русском языке, цены от $60, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Самое-самое в Дубае
На машине
6 часов
57 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Исторический и современный Дубай
Откройте для себя удивительный Дубай: от старинных районов до современных небоскребов. Погрузитесь в атмосферу роскоши и восточных традиций
Завтра в 09:00
12 дек в 09:00
$270 за всё до 4 чел.
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
На машине
8 часов
137 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
Погрузитесь в историю и современность Дубая, посетите старые районы и новые кварталы, наслаждаясь водной прогулкой и видами на небоскрёбы и яхт-клубы
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00, 11:30 и 12:00
Сегодня в 11:00
11 дек в 11:00
$65 за человека
Лучшее в Дубае
На машине
6.5 часов
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: Личное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$180 за всё до 4 чел.
С Дубаем на «ты»
На машине
8 часов
-
5%
65 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия "С Дубаем на"ты ""
Получите уникальный опыт погружения в атмосферу Дубая, исследуя его исторические и современные чудеса
Начало: С отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$300$315 за всё до 6 чел.
Дубай: очарование арабской ночи
На автобусе
6 часов
3 отзыва
Групповая
Дубай: очарование арабской ночи
Насладиться красотой сияющего города и увидеть самые красивые локации
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и вторник в 18:00, в пятницу в 17:00
12 дек в 17:00
16 дек в 18:00
$60 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Дубайская опера»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Самое-самое в Дубае
  2. Главное в Дубае - за один день: экскурсия в мини-группе
  3. Лучшее в Дубае
  4. С Дубаем на «ты»
  5. Дубай: очарование арабской ночи
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Дубай-Марина
  2. Пальма Джумейра
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Музей Будущего
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Отель Парус
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в декабре 2025
Сейчас в Дубае в категории "Дубайская опера" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 60 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 291 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Дубайская опера», 291 ⭐ отзыв, цены от $60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль