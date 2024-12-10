А Анна читать дальше с отличным чувством юмора, воспитанный, интеллигентный, КРАСИВЫЙ. Комфортное и безопасное вождение, будете окружены заботой и добротой! И главное - шоу фонтанов Вы посмотрите из самой лучшей точки, без толп туристов. Время пролетело незаметно и мы уже планируем следующее приключение в компании Шейха Гарника. Великолепно, просто великолепно! Если Вы хотите получить кучу эмоций, фееричных впечатлений, приятное общение, эстетическое наслаждение, великолепные фотографии из всех инстаграмных точек Дубая - Вам сюда. Бронируйте! Гарник это прекрасный рассказчик,

S Shiraz Отличная краткая экскурсия.

Очень рекомендую экскурсию и этого

экскурсовода ГАРНИКА.

Если вы первый раз в Дубае-

-начните с нее, узнаете много интересного и полезного.

Поймёте, что ещё можно посетить и посмотреть.

После нее город понятнее, легче где ещё хочется побывать.

Гарник-он реально лучший.

Рекомендую всем.

М Маргарита Очень понравилась экскурсия. Сам Гарник очень интересный собеседник и что важно - шикарно фотографирует. Мы остались невероятно довольны! Рекомендую точно

Н Наталья читать дальше Гарник великолепный фотограф и режиссер))) фактически Вы получаете полноценную фотосессию с видеороликами по всем локациям Дубая! Всем настоятельно рекомендуем!!! Кабриолет лучшее средство знакомства с Дубаем в любое время суток! Спасибо, обязательно обратимся еще! Драйв! Кайф! Эмоции!!! Потрясающая экскурсия! Гарник профессионал своего дела! Вся экскурсия прошла как одно мгновение: Вы ощутите не только силу спорткара, но и посетите все известные достопримечательности Дубая! При этом

О Олеся Спасибо огромное замечательному предложению а особенно организатору! Очень приятный и интересный получился контент этого мероприятия! Желаю интересных знакомств с приятными клиентами и дальнейшего развития Гарнику! Спасибо, мы с малышкой остались довольны и прокатиться за рулем было возможно как только мы этого пожелали.

М Мария Нам всё очень понравилось!!! Берите, не пожалеете! Получили больше 100 фото и видео, Гарник интересно рассказывает о жизни в Дубае. Много всего увидите за это время)