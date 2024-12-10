Путешествие на жёлтом кабриолете Ford Mustang по Дубаю предлагает уникальную возможность увидеть все главные достопримечательности города.
Участники экскурсии посетят остров Блювотерс с самым большим колесом обозрения, роскошный район Дубай Марина, искусственный
Участники экскурсии посетят остров Блювотерс с самым большим колесом обозрения, роскошный район Дубай Марина, искусственный
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальная поездка на кабриолете
- 📸 Профессиональные фото на память
- 🌆 Знакомство с топовыми локациями
- 👗 Возможность взять летящие платья
- 🏎️ Прокатиться за рулём спорткара
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Остров Блювотерс
- Дубай Марина
- Пальма Джумейра
- Мадинат Джумейра
- Бурдж-Халифа
- Музей Будущего
- Рамка Дубая
Описание экскурсии
Все главные достопримечательности города:
- Остров Блювотерс, где находится самое большое колесо обозрения в мире
- Район Дубай Марина с шикарными домами и яхтами
- Искусственный остров Пальма Джумейра, где расположен роскошный отель Атлантис
- Уютный квартал Мадинат Джумейра с живописными каналами
- Традиционный арабский рынок со специями и ювелирными изделиями
- Небоскрёб Бурдж-Халифа и шоу поющих фонтанов
- Футуристическое здание музея Будущего
- Рамка Дубая — архитектурный символ города
Я расскажу, как Дубай из скромной рыбацкой деревни превратился в один из передовых мегаполисов мира и другие интересные факты.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на жёлтом кабриолете Ford Mustang
- Я отправлю вам не менее 50 фото в тот же день
- По запросу я могу предоставить летящие платья (без доплаты)
- Если вы хотите прокатиться за рулём, сообщите об этом при бронировании. Это возможно в рамках экскурсии при наличии международных прав, действующих в ОАЭ
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гарник — ваш гид в Дубае
Провёл экскурсии для 41 туриста
Приветствую! Меня зовут Гарник, я гид в Дубае. Предлагаю интересные маршруты на кабриолете, позволяющие насладиться красотой города в стильном комфортабельном формате.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
10 дек 2024
Великолепно, просто великолепно! Если Вы хотите получить кучу эмоций, фееричных впечатлений, приятное общение, эстетическое наслаждение, великолепные фотографии из всех инстаграмных точек Дубая - Вам сюда. Бронируйте! Гарник это прекрасный рассказчик,
S
Shiraz
8 дек 2024
Отличная краткая экскурсия.
Очень рекомендую экскурсию и этого
экскурсовода ГАРНИКА.
Если вы первый раз в Дубае-
-начните с нее, узнаете много интересного и полезного.
Поймёте, что ещё можно посетить и посмотреть.
После нее город понятнее, легче где ещё хочется побывать.
Гарник-он реально лучший.
Рекомендую всем.
Очень рекомендую экскурсию и этого
экскурсовода ГАРНИКА.
Если вы первый раз в Дубае-
-начните с нее, узнаете много интересного и полезного.
Поймёте, что ещё можно посетить и посмотреть.
После нее город понятнее, легче где ещё хочется побывать.
Гарник-он реально лучший.
Рекомендую всем.
М
Маргарита
8 дек 2024
Очень понравилась экскурсия. Сам Гарник очень интересный собеседник и что важно - шикарно фотографирует. Мы остались невероятно довольны! Рекомендую точно
Н
Наталья
23 ноя 2024
Драйв! Кайф! Эмоции!!! Потрясающая экскурсия! Гарник профессионал своего дела! Вся экскурсия прошла как одно мгновение: Вы ощутите не только силу спорткара, но и посетите все известные достопримечательности Дубая! При этом
О
Олеся
7 ноя 2024
Спасибо огромное замечательному предложению а особенно организатору! Очень приятный и интересный получился контент этого мероприятия! Желаю интересных знакомств с приятными клиентами и дальнейшего развития Гарнику! Спасибо, мы с малышкой остались довольны и прокатиться за рулем было возможно как только мы этого пожелали.
М
Мария
23 окт 2024
Нам всё очень понравилось!!! Берите, не пожалеете! Получили больше 100 фото и видео, Гарник интересно рассказывает о жизни в Дубае. Много всего увидите за это время)
Ирина
18 окт 2024
Замечательный гид во всех отношениях. Нам очень понравилось. Располагающая атмосфера, потрясающие локации. Крутые фотки, которые Гарник сам сделал-как супер-профессионал, все скинул нам сразу. Предоставил платья, чтоб уж вообще вау))) Много интересного узнали и увидели. Впечатления ооочень хорошие. Буду всем советовать однозначно и сама не раз обращусь
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