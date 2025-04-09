Центр морской жизни – экскурсии в Шардже

Найдено 4 экскурсии в категории «Центр морской жизни» в Шардже на русском языке, цены от $42. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Обзорная экскурсия Современный Дубай с прогулкой на лодке доу из Шарджи
На автобусе
9 часов
42 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Современный Дубай из Шарджи
Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города
Начало: Сбор в любом отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Каждый день, выезд 13:00-14:00, в зависимости от расположения Вашего отеля.
Завтра в 13:00
19 апр в 13:00
$50 за человека
Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
На автобусе
11 часов
38 отзывов
Водная прогулка
Водная прогулка в Шардже с обедом и отдыхом
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ВС в 08:00
20 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$73 за человека
Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
На автобусе
7 часов
57 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
19 апр в 13:00
23 апр в 13:00
$42 за человека
По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
На автобусе
8 часов
1 отзыв
Круиз
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
Завтра в 13:00
19 апр в 13:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    9 апреля 2025
    Обзорная экскурсия Современный Дубай с прогулкой на лодке доу из Шарджи
    Понравилось все. Особенно хорошая компания. 😉
  • С
    Светлана
    3 апреля 2025
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    Рамку Дубая и Отель Атлантис видели только из автобуса. На пальмовые остров можно было и не ехать - только дорогу
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    и набережную видели - нет никаких воспоминаний. Хотелось бы иметь возможность как рамку так и музей будущего сначало с какой-то точки смотровой сфотографировать. Отель Бурдж-эль-Араб со смотровой на рынке - так себе, на мой взгляд, пустая трата времени на подъезд. Хотелось бы посетить рамку, там вид говорят хороший. Вечерняя подсветка башни бурдж-халифа, поющие фантаны, аквариум - всё отлично. На саму башню нет времени подняться (экскурсия короткая и не включает). Спасибо гиду Александру, всё хорошо, чётко организовано, рассказывал интересно. Ещё хотелось бы иметь возможность пройтись с гидом по небольшому маршруту (минут на 10), чтоб ощутить жизнь города, его темп. Может посетить станцию метро.

  • А
    Анастасия
    30 марта 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Прекрасная релакс-поездка. Включен обед и плавание с черепахами.
  • Л
    Ленар
    28 марта 2025
    Обзорная экскурсия Современный Дубай с прогулкой на лодке доу из Шарджи
    Экскурсия очень понравилась. Гид Алла забрала прямо из отеля на комфортном автомобиле. В течение всего пути до первой точки экскурсии,
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    интересно рассказывала нам об истории, жизни населения, правилах и внутренних устоях страны. Катание на лодке (скорее это не лодка а настоящий комфортный кораблик) по живописным местам оставило много положительных впечатлений и фотографий на телефоне. Далее посетили "пальму", где нас прокатили на монорельсе. С монорельса прекрасно можно было наблюдать "все ветви пальмы". Знаменитую гостиницу Парус мы остановились наблюдать с рынка, его называют Венецией. Прошлись по прохладному рынку, выпили местных напитков, сделали фото на фоне Паруса. конечной точкой конечно стал Дубай Молл, где мы поужинали (ужин не входил в экскурсию), прогулялись по магазинам и увидели легендарное шоу фонтанов. Все было очень замечательно, всем рекомендую!

  • Н
    Наталья
    25 марта 2025
    Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
    Хороший гид, прекрасный пляж с черепашками. Очень расстроило, что организаторы не выделили даже 5 минут для фотостопа на Площади Корана. Смотреть
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    на красивое место из окна автобуса, проезжая без остановки, - не то, на что мы рассчитывали, увидев его в программе экскурсии. Тем более, эти драгоценные 5-10 минут мы затем просто просидели в автобусе, ожидая пересадки.

  • Н
    Наталия
    10 марта 2025
    Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
    очень понравился гид,рассказал много интересного. Не очень понравилась организация. В дубаймолл приехали в последний момент,на шоу фонтанов буквально бежали.
  • A
    Alla
    29 января 2023
    По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
    Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
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    о чем-то рассказывают, а виды за окном автобуса оперативно комментируются и, таким образом, мозг гораздо лучше и быстрее воспринимает информацию. Дубай производит впечатление особенно потому, что лет 40 назад здесь ничего не было, а сейчас небоскрёбы, поля для гольфа, дорогие гостиницы и т. д. Большое спасибо гиду Светлане, профиссионалу своего дела.

Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Центр морской жизни»

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  2. Поездка к Индийскому океану с обедом, снорклинг в Фуджейре
  3. Исторический и современный Дубай за один день, просмотр шоу фонтанов
  4. По Дубаю с круизом, посещением Аквариума
Какие места ещё посмотреть в Шардже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Аквариум
  2. LegoLand
  3. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Шардже в апреле 2025
Сейчас в Шардже в категории "Центр морской жизни" можно забронировать 4 экскурсии от 42 до 100. Туристы уже оставили гидам 138 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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