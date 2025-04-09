Мини-группа
до 1 чел.
Современный Дубай из Шарджи
Экскурсия по современному Дубаю из Шарджи подарит вам незабываемые впечатления от посещения знаменитых достопримечательностей и архитектурных чудес города
Начало: Сбор в любом отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Каждый день, выезд 13:00-14:00, в зависимости от расположения Вашего отеля.
Завтра в 13:00
19 апр в 13:00
$50 за человека
Водная прогулка
Водная прогулка в Шардже с обедом и отдыхом
Погрузитесь в мир восточной культуры и природы с экскурсией из Шарджи к Индийскому океану. Живописные ландшафты, исторические места и отдых на пляже ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: каждая ВТ, ВС в 08:00
20 апр в 08:00
22 апр в 08:00
$73 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Исторический и современный Дубай: прогулка и шоу фонтанов из Шарджи
Погрузитесь в мир великолепия Дубая: от исторических мест до современных чудес. Эта экскурсия обещает стать незабываемым приключением
Начало: Ваш отель (обязательно укажите при бронировании)
Расписание: среда, суббота в 13 часов
19 апр в 13:00
23 апр в 13:00
$42 за человека
Круиз
Групповая экскурсия по Дубаю: Аквариум в Дубай Молле и многое другое
Погрузитесь в мир современной архитектуры и удивительных достопримечательностей Дубая, завершая посещением знаменитого Аквариума
Начало: Сбор в отеле Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора 13:00-14:00 в зависимости от расположения Вашего отеля
Завтра в 13:00
19 апр в 13:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей9 апреля 2025Понравилось все. Особенно хорошая компания. 😉
- ССветлана3 апреля 2025Рамку Дубая и Отель Атлантис видели только из автобуса. На пальмовые остров можно было и не ехать - только дорогу
- ААнастасия30 марта 2025Прекрасная релакс-поездка. Включен обед и плавание с черепахами.
- ЛЛенар28 марта 2025Экскурсия очень понравилась. Гид Алла забрала прямо из отеля на комфортном автомобиле. В течение всего пути до первой точки экскурсии,
- ННаталья25 марта 2025Хороший гид, прекрасный пляж с черепашками. Очень расстроило, что организаторы не выделили даже 5 минут для фотостопа на Площади Корана. Смотреть
- ННаталия10 марта 2025очень понравился гид,рассказал много интересного. Не очень понравилась организация. В дубаймолл приехали в последний момент,на шоу фонтанов буквально бежали.
- AAlla29 января 2023Очень интересная экскурсия, наполненная массой интересных фактов и информации. Понравилось то, что вас не просто возят по городу и банально
Ответы на вопросы от путешественников по Шардже в категории «Центр морской жизни»
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