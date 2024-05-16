Экскурсии по улице Аугушта

Найдено 5 экскурсий в категории «Аугушта» в Лиссабоне на русском языке, цены от €95. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый Лиссабон: знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
178 отзывов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
170 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Лиссабону
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
12 отзывов
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от 156 за всё до 8 чел.
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
13 отзывов
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
250 за всё до 3 чел.
Жизнь старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Жизнь старого Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок
Начало: На площади Россио
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150 за всё до 2 чел.
Дух районов старого Лиссабона
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
95 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Василий
    16 мая 2024
    Старый Лиссабон: знакомство с городом
    Вчера мы побывали на замечательной шестичасовой экскурсии с Ольгой. Экскурсия и сам город произвели на нас неизгладимое впечатление. Ольга рассказывала
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    о различных аспектах Португалии и Лиссабона, делясь обширной и полезной информацией. Мы смогли лучше понять, чем живет этот город и страна. Шесть часов пролетели незаметно. Мы получили множество полезных советов и рекомендаций, и Ольга с готовностью отвечала на все наши вопросы. В следующий раз обязательно воспользуемся её услугами снова.

  • Ю
    Юлия
    1 мая 2024
    Старый Лиссабон: знакомство с городом
    Ольга, спасибо вам огромное за экскурсию! Все было потрясающе. Содержательно, спокойно и очень мило. Вы влюбили нас в Лиссабон!!!
    Ольга, спасибо вам огромное за экскурсию! Все было потрясающе. Содержательно, спокойно и очень мило. Вы влюбили нас в Лиссабон!!!
  • A
    Anna
    14 марта 2024
    Старый Лиссабон: знакомство с городом
    Прогулка по Лиссабону с Ольгой запомнится вам надолго, потому что вы не только узнаете много нового об истории и архитектуре
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    этого прекрасного древнего города, но и удивитесь неожиданным фактам. Что послужило вдохновением для Джоан Роулинг, как маленький городок на океанском побережье связан с историей появления Джеймса Бонда и как один средневековый монах стал рэпером – на все эти вопросы вам ответит Ольга! Даже неожиданный тропический ливень не смог испортить наши впечатления от экскурсии.

  • А
    Анна
    15 февраля 2024
    Фотопрогулка по Лиссабону
    Привет! Фотопрогулка по Лиссабону с Катериной удалась! Несмотря на редкие лучики солнца, вопреки капелькам дождя мы сделали это именно тогда, когда
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    планировали - 14 февраля. Катенька рассказала так и том, чего мы самостоятельно не нашли бы, и не узнали. Ах, как сладок вишнёвый ликёр в шоколаде! Исторические факты лежали перед глазами, но открыть и увидеть поможет только гид. Приезжая впервые в город мы всегда заказываем обзорную экскурсию, желательно на языке, который знаем в совершенстве. Фотографии, это дополнительный бонус для себя, друзей и альбома путешествий. Благодарим Катерину, нашего гида и фотографа по Лиссабону. Мы получили больше, чем ожидали, ведь гид у нас не только умница, но и красавица. О городе остались только хорошие впечатления. Мы обязательно вернёмся. Можем смело рекомендовать Катерину, она не только знает Лиссабон, она его любит. Это важно. Владимир и Анна. Норвегия.

    Привет!Привет!Привет!Привет!Привет!Привет!Привет!
  • К
    Константин
    30 декабря 2023
    Жизнь старого Лиссабона
    Отличная экскурсия. Елена отлично знает историю Португалии и доносит материал интересно и увлекательно. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем кто хочет узнать Лиссабон лучше
  • M
    Maria
    5 октября 2022
    Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
    Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем!
  • Т
    Татьяна
    9 марта 2020
    Фотопрогулка по Лиссабону
    Моя фотопрогулка по Лиссабону прошла на одном дыхании, было легко и очень очень интересно. Екатерина профессионально выбирает эффектные места для
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    фотографий и импровизирует в зависимости от интересных и неожиданных событий. Я в восторге! Кроме того, она интересный рассказчик, у меня остались тёплые чувства и прекрасное настроение от этой экскурсии. Очень рекомендую всем такую прогулку и с нетерпением жду фотографий. Спасибо Вам большое, Екатерина.

  • О
    Ольга
    5 марта 2020
    Фотопрогулка по Лиссабону
    Вчера прогуливались с Екатериной по солнечному Лиссабону, очень довольна! Даже не видя ещё фотокарточек, могу сказать что я довольна!) Сам маршрут построен
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    очень интересно, в хорошем смысле «витиевато»)) Катя во время прогулки постоянно что-то рассказывала, я не заметила как прошли 3 часа! Вообщем, для туристов, которые хотят получить качественные воспоминания свидания с Лиссабоном и просто пообщаться с осень интересным человеком, рекомендую!

  • И
    Ирина
    14 октября 2019
    Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
    Экскурсия «Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать», которую блестяще провела Кристина, очень впечатлила. Я уже разрекламировала вашу
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    фирму и способ заказа (я из Томска) всем своим знакомым. Понравилось все! Прежде всего, конечно, гид - Кристина, которая обладает широкой эрудицией, прекрасно, грамотно и очень эмоционально излагает материал не только из прошлого Лиссабона, но и из настоящего. Все выверено до минуты, никаких накладок, прекрасное авто и водитель! Если бы я не была связана временем, то обязательно воспользовалась бы вашими услугами, заказав еще несколько экскурсий. Полагаю, что все, кто были со мной в этот день на экскурсии (а это Аня из Самары и супружеская чета из ТельАвива), разделяют мое мнение. Огромное спасибо за качественную работу. С уважением, благодарностью и надеждой на новые встречи — Ирина.

  • Е
    Елена
    29 июля 2019
    Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
    Спасибо большое Марине за интересную экскурсию. Интересно и познавательно. Лиссабон очень красивый город.

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Аугушта»

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  1. Старый Лиссабон: знакомство с городом
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  3. Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
  4. Жизнь старого Лиссабона
  5. Дух районов старого Лиссабона
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  1. Самое главное
  2. Площадь Коммерции
  3. Мыс Рока
  4. Район Белен
  5. Набережная
  6. Старый город
  7. Музей Карет
  8. Дворец Келуш
  9. Мост 25 апреля
  10. Район Алфама
Сколько стоит экскурсия по Лиссабону в июне 2024
Сейчас в Лиссабоне в категории "Аугушта" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 95 до 250. Туристы уже оставили гидам 204 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Аугушта», 204 ⭐ отзыва, цены от €95. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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