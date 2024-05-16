1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Старый Лиссабон: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона, исследуя его исторические кварталы и памятники в компании опытного гида
10 июня в 09:00
24 июня в 09:00
€170 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3 часа
Прогулка по Лиссабону с фотосессией: Байша, Шиаду, Алфама и Граса
Прогуляйтесь по колоритным районам Лиссабона, узнайте о местной жизни и получите профессиональные фотографии на память
15 июня в 09:30
16 июня в 09:30
от €156 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Всё лучшее в Лиссабоне - увидеть, услышать и попробовать
Колорит старых районов, звуки фаду и вкус настоящих паштеиш де ната на автопешеходной прогулке
Начало: Ваш отель в Лиссабоне
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Жизнь старого Лиссабона: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу старого Лиссабона, узнайте его тайны и насладитесь видами с лучших смотровых площадок
Начало: На площади Россио
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Дух районов старого Лиссабона: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Лиссабона: от средневековых стен замка до богемного Байру-Алту и душевной Алфамы. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€95 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВасилий16 мая 2024Вчера мы побывали на замечательной шестичасовой экскурсии с Ольгой. Экскурсия и сам город произвели на нас неизгладимое впечатление. Ольга рассказывала
- ЮЮлия1 мая 2024Ольга, спасибо вам огромное за экскурсию! Все было потрясающе. Содержательно, спокойно и очень мило. Вы влюбили нас в Лиссабон!!!
- AAnna14 марта 2024Прогулка по Лиссабону с Ольгой запомнится вам надолго, потому что вы не только узнаете много нового об истории и архитектуре
- ААнна15 февраля 2024Привет! Фотопрогулка по Лиссабону с Катериной удалась! Несмотря на редкие лучики солнца, вопреки капелькам дождя мы сделали это именно тогда, когда
- ККонстантин30 декабря 2023Отличная экскурсия. Елена отлично знает историю Португалии и доносит материал интересно и увлекательно. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую эту экскурсию всем кто хочет узнать Лиссабон лучше
- MMaria5 октября 2022Очень понравилась экскурсия! Рекомендуем!
- ТТатьяна9 марта 2020Моя фотопрогулка по Лиссабону прошла на одном дыхании, было легко и очень очень интересно. Екатерина профессионально выбирает эффектные места для
- ООльга5 марта 2020Вчера прогуливались с Екатериной по солнечному Лиссабону, очень довольна! Даже не видя ещё фотокарточек, могу сказать что я довольна!) Сам маршрут построен
- ИИрина14 октября 2019Экскурсия «Всё лучшее в Лиссабоне — увидеть, услышать и попробовать», которую блестяще провела Кристина, очень впечатлила. Я уже разрекламировала вашу
- ЕЕлена29 июля 2019Спасибо большое Марине за интересную экскурсию. Интересно и познавательно. Лиссабон очень красивый город.
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Аугушта»
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