Два озера Рица за одно путешествие

Проехать на авто по ущелью, прогуляться по лесной тропе и увидеть два горных водоёма

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Озеро Рица — гордость народа Абхазии. Но мало кто знает, что недалеко есть ещё одна Рица — Малая, где нет толп туристов и шумных кафе. За 1 день вы побываете на двух живописных озёрах.

Насладитесь первозданной природой и свежим воздухом, полюбуетесь чистейшей водой и величественными горами. Отдохнёте на берегу с чаем и увидите невероятно красивый мир со смотровых площадок.
Два озера Рица за одно путешествие
Два озера Рица за одно путешествие
Два озера Рица за одно путешествие
Два озера Рица за одно путешествие
Два озера Рица за одно путешествие
Два озера Рица за одно путешествие
Два озера Рица за одно путешествие
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Дорога до озера Рица на автомобиле

По пути вы увидите Белые скалы, смотровую под названием Балка, ресторан «Гагрипш» и известную колоннаду в Гагре. Мы свернём в живописное ущелье и поедем вдоль горной реки Бзыбь. Прогуляемся по подвесному мосту, остановимся в Каменном мешке (так называют Юпшарский каньон) и насладимся видом на него со смотровой площадки «Прощай, Родина».

Наша цель — жемчужина Абхазии — озеро Рица. Здесь мы полюбуемся снежными шапками гор и гладью озера, в котором отражается небо. По желанию вы прокатитесь на катамаране.

Треккинг к озеру Малая Рица

Малая Рица расположилась в окружении гор и лесов на 300 м выше. Нас ждёт прогулка по лесу — 5 км в обе стороны. Аромат леса, чистый горный воздух, разнообразие флоры на маршруте — вы оцените всё это, но главным объектом притяжения будет само озеро. Его стоит увидеть! На берегу устроим небольшой пикник с травяным чаем и пирогом.

А на обратном пути заедем к водопаду Молочный и на смотровую площадку Птичий клюв.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: входные билеты в Рицинский национальный парк — 700 руб. /чел., питание (по желанию), катание на катамаране (по желанию)
  • Сложность пешей части маршрута — средняя. Первые 250 м — крутой подъём, дальше обычная лесная тропа, справляются даже дети.
  • По запросу обеспечу треккинговыми палками
  • Выбирайте удобную одежду, не сковывающую движения, и треккинговую или спортивную закрытую обувь.
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Pathfinder
  • В салоне авто предусмотрена бутилированная вода для всех путешественников
  • Возможен трансфер из Красной Поляны и Сочи. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сириусе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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