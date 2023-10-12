Проехать на авто по ущелью, прогуляться по лесной тропе и увидеть два горных водоёма
Насладитесь первозданной природой и свежим воздухом, полюбуетесь чистейшей водой и величественными горами. Отдохнёте на берегу с чаем и увидите невероятно красивый мир со смотровых площадок.
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Описание
Что вас ожидает
Дорога до озера Рица на автомобиле
По пути вы увидите Белые скалы, смотровую под названием Балка, ресторан «Гагрипш» и известную колоннаду в Гагре. Мы свернём в живописное ущелье и поедем вдоль горной реки Бзыбь. Прогуляемся по подвесному мосту, остановимся в Каменном мешке (так называют Юпшарский каньон) и насладимся видом на него со смотровой площадки «Прощай, Родина».
Наша цель — жемчужина Абхазии — озеро Рица. Здесь мы полюбуемся снежными шапками гор и гладью озера, в котором отражается небо. По желанию вы прокатитесь на катамаране.
Треккинг к озеру Малая Рица
Малая Рица расположилась в окружении гор и лесов на 300 м выше. Нас ждёт прогулка по лесу — 5 км в обе стороны. Аромат леса, чистый горный воздух, разнообразие флоры на маршруте — вы оцените всё это, но главным объектом притяжения будет само озеро. Его стоит увидеть! На берегу устроим небольшой пикник с травяным чаем и пирогом.
А на обратном пути заедем к водопаду Молочный и на смотровую площадку Птичий клюв.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты в Рицинский национальный парк — 700 руб. /чел., питание (по желанию), катание на катамаране (по желанию)
- Сложность пешей части маршрута — средняя. Первые 250 м — крутой подъём, дальше обычная лесная тропа, справляются даже дети.
- По запросу обеспечу треккинговыми палками
- Выбирайте удобную одежду, не сковывающую движения, и треккинговую или спортивную закрытую обувь.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Nissan Pathfinder
- В салоне авто предусмотрена бутилированная вода для всех путешественников
- Возможен трансфер из Красной Поляны и Сочи. Детали уточняйте в переписке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Сириусе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.