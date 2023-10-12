Озеро Рица — гордость народа Абхазии. Но мало кто знает, что недалеко есть ещё одна Рица — Малая, где нет толп туристов и шумных кафе. За 1 день вы побываете на двух живописных озёрах. Насладитесь первозданной природой и свежим воздухом, полюбуетесь чистейшей водой и величественными горами. Отдохнёте на берегу с чаем и увидите невероятно красивый мир со смотровых площадок.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога до озера Рица на автомобиле

По пути вы увидите Белые скалы, смотровую под названием Балка, ресторан «Гагрипш» и известную колоннаду в Гагре. Мы свернём в живописное ущелье и поедем вдоль горной реки Бзыбь. Прогуляемся по подвесному мосту, остановимся в Каменном мешке (так называют Юпшарский каньон) и насладимся видом на него со смотровой площадки «Прощай, Родина».

Наша цель — жемчужина Абхазии — озеро Рица. Здесь мы полюбуемся снежными шапками гор и гладью озера, в котором отражается небо. По желанию вы прокатитесь на катамаране.

Треккинг к озеру Малая Рица

Малая Рица расположилась в окружении гор и лесов на 300 м выше. Нас ждёт прогулка по лесу — 5 км в обе стороны. Аромат леса, чистый горный воздух, разнообразие флоры на маршруте — вы оцените всё это, но главным объектом притяжения будет само озеро. Его стоит увидеть! На берегу устроим небольшой пикник с травяным чаем и пирогом.

А на обратном пути заедем к водопаду Молочный и на смотровую площадку Птичий клюв.

Организационные детали