Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии

5
5 отзывов
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии.

Мы посетим: ресторан «Гагрипш», смотровую площадку в г.

Гагре, белые скалы, водопад Девичьи слёзы, водопад Мужские слёзы, пасека и винный погреб, подвесной мост через реку Бзыбь, Голубое озеро, Юпшарский каньон («каменный мешок»), Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина, озеро Рица, Водопад влюбленных, Гегский водопад.
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию
Джип-тур в Абхазию

Что вы увидите 🤩

  • Гагра
  • ресторан Гагрипш
  • колоннада в Гагре
  • Озеро Рица
  • Голубое озеро
  • Гегский водопад
  • водопад Мужские слезы
  • водопад Девичьи Слезы
  • Юпшарский каньон
  • водопад Влюбленных
  • Бзыбский каньон
  • «Чабгарский карниз»
Хотите увидеть нетронутую первобытную природу, еще не «прибранную к рукам», надышаться чистейшим воздухом, отдохнуть телом и душой в колоритной Абхазии? В путешествии на джипах вы увидите вершины гор, живописные пейзажи, диких животных. А фото и видео из открытой кабины внедорожника получаются просто потрясающими!

Во время поездки вы увидите:

  • популярный на весь мир ресторан «Гагрипш»
  • смотровая площадка в г. Гагре
  • водопад Девичьи слёзы
  • водопад Мужские слёзы
  • пасека и винный погреб
  • подвесной мост через реку Бзыбь
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон («каменный мешок»)
  • Чабгарский карниз и смотровая Прощай Родина
  • озеро Рица
  • Водопад влюбленных
  • Гегский водопад
  • Вечером вы можете искупаться в чистейшем море.
Важная информация
Правила пересечения границы Россия — Абхазия
  • Для граждан РФ, ДНР, ЛНР — паспорт. Граждан РБ не пропустят.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для несовершеннолетних — свидетельство о рождении, в случае путешествия с сопровождающим — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).
  • отсутствие судимостей
  • отсутствие задолженностей в ФСС. Проверить можно через сайт «Госуслуги» по ИНН.
  • домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара, переноски.
  • В Адлере забираем с остановок по главным улицам и у каждой точки свое время.
  • Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз все детали. Мы находимся на связи в WhatsApp до окончания тура.

Цены на экскурсию

Для группы 1-8 человекДля группы 1-5 человек
Взрослый
2 100 ₽
Дети от 5-8 лет
1 700 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги водителя гида
  • трансфер по Адлеру (не путать с центром Сочи)
  • экологический сбор на озере Рица (350 р. с человека)
  • дегустация напитков, сыра, копченостей
  • При заказе индивидуальной экскурсии — поездка с крутым водителем + подарок.
Что не входит
  • трансфер с центрального Сочи 500 руб. /чел. (единоразово, намного выгодней чем такси)
  • трансфер в Красную Поляну 2000 рублей
  • обед на озере Рица (средний чек от 300-500 руб)
Где начинаем и завершаем
Начало: Адлер: от крупных отелей или ближайшей остановки
Завершение: Привозим к тому месту, где забрали
Важная информация
  • Правила пересечения границы Россия — Абхазия
  • Для граждан РФ, ДНР, ЛНР — паспорт. Граждан РБ не пропустят.
  • Дети до 18 лет могут ехать только в сопровождении взрослого. Для несовершеннолетних — свидетельство о рождении, в случае путешествия с сопровождающим — генеральная нотариальная доверенность с разрешением от родителей на доверенное лицо с правом пересечения границы Абхазии (или просто границ без указания стран).
  • отсутствие судимостей
  • отсутствие задолженностей в ФСС. Проверить можно через сайт «Госуслуги» по ИНН.
  • домашних животных провозить можно, но обязательно наличие паспорта прививок и справок от ветеринара, переноски.
  • Накануне тура, с вами обязательно связывается наш диспетчер и обговаривает еще раз детали места встречи.
  • Трансфер с центрального Сочи +500 рублей с человека - итого билет с центрального Сочи туда и обратно стоит 2600. или можете приехать самостоятельно в Адлер на ЖД вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Согласно расписания

Спутник А.
Спутник А.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

👥Групповые🛣ДжиппингГоры🏡Выездные#Абхазия💧Водопады

Еще несколько похожих предложений в Адлере

Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
4.9
53
12ч
2 100
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
Джип-тур по Абхазии
10ч
2 400
за 1 чел.
Джип-тур по Абхазии
Джип-тур по Абхазии очень популярен и востребован среди туристов, ведь многие красивые и значимые...
Ежедневно, кроме понедельника. Время по согласованию.
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
12ч
2 000
за 1 чел.
Незабываемое путешествие на Джипе в Абхазию с купанием
Однодневный тур на джипах повышенной проходимости в страну души - Абхазию
Ежедневное
Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
Индивидуальный тур
12ч
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальный тур на джипах в Абхазию
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 06:00
Джип-тур в Каньон Псахо
5
1
2 000
за 1 чел.
Джип-тур в Каньон Псахо
На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах - легко!...
Ежедневно в 08:00 и 13:00
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
Индивидуальный трансфер
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия Джип-тур на Каньон Псахо
На мокрый Каньон Псахо не добраться автобусом или на легковой машине, а на дерзких джипах - легко!...
Ежедневно в 08:00 и 13:00
Высокогорный джип-тур
Индивидуальная экскурсия
21 000
за 1-5 чел.
Высокогорный джип-тур
Джип-тур в заповедные горные районы и альпийское высокогорье, на внедорожнике УАЗ
Ежедневно по договоренности
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
5
1
12ч
2 000
за 1 чел.
Джип-тур на внедорожнике к Гегскому водопаду через озеро Рица
Отправьтесь в джип-тур, который вас впечатлит! Вы по достоинству оцените маршрут от начала до конца
Ежедневно с 5:40
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
12ч
2 500
за 1 чел.
Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 6.00 - 07:00 утра
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
10ч
15 000
за 1 чел.
Индивидуальный Джип-тур в Бронзовое ущелье - по нетронутым местам Абхазии
За время нашей двенадцатичасовой поездки вы посмотрите на Абхазию другими глазами! Вам откроются...
Ежедневно с 6.00 - 07:00 утра
Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
5
1
2 000
за 1 чел.
Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья
Ежедневно в 13:00
Индивидуальная экскурсия Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Индивидуальный трансфер
13 000
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия Джип-тур в ущелье Мамонта - вдоль границы Абхазии
Во время тура вы окунетесь в реальное прошлое Мамонтового ущелья
Ежедневно в 13:00

Спутник А. проводит ещё 3 экскурсии

Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
4.5
53
14ч
1 400
за 1 чел.
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Абхазия - это необычайная природа, высокие горы, альпийские луга и гостеприимный народ
Вечерний Олимпийский Парк
600
за 1 чел.
Вечерний Олимпийский Парк
Олимпийский парк окружен горами и морем, представляет архитектурный интерес, а вечером красиво...
По четвергам и субботам
Воронцовская пещера - подземный лабиринт эпохи палеолита
900
за 1 чел.
Воронцовская пещера - подземный лабиринт эпохи палеолита
Вы посетите Воронцовскую пещеру - чудо природы, которому уже 90 миллионов лет
По вторникам в 13:30
У нас ещё много экскурсий 😎 в Адлере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Адлере
🇷🇺