Чайные плантации

Предлагаем вам увидеть гордость Сочи - чайные плантации и насладиться красотой природы. Вас ждёт прогулка среди самых северных в мире чайных плантаций в Мацестинской долине, в экологически чистой зоне среди Кавказских гор.

Во время экскурсии вы не только сделаете невероятные фотографии, но и познакомитесь с особенностями выращивания чая в северных широтах.

Окунетесь в процесс обработки чайного листа на фабрике «Мацеста чай», продегустируете черный и зелёный чай с блинчиками и мёдом.

Отдых на ферме

Далее мы отправляемся на ферму «Экзархо», которая расположилась среди покрытых зеленью гор и виноградников, где приютились красивые и ухоженные здания фермерского хозяйства.

Здесь выращиваются органические овощи и фрукты. Производятся высокого качества сыры. А местные скакуны ждут наездников — для того, чтобы отправиться в конную прогулку по удивительным горам и ущельям.

Настоящей гордостью фермы считаются конюшни. Каких только скакунов здесь не встретишь: кавказские, арабские и многие другие. За ними ухаживают лучшим образом.

Также на территории фермы есть контактный зоопарк. А в подобном месте особенно интересно знакомиться с животными. Также вы сможете их покормить.

В хорошую погоду к вашим услугам воздушный шар, все желающие смогут полюбоваться местными красотами с высоты птичьего полёта.

Вы сможете пообедать в эко кафе с панорамным видом.

Когда едем?

Каждую среду и субботу. Забираем с любого КПП вашего отеля, либо с самой ближайшей к вам остановки.