Что вас ждет

Ущелья, старинная дорога, смотровые площадки, нарзановый источник и чистейший горный медок

По дороге к курорту вы остановитесь на смотровых площадках с потрясающими видами. Окажемся в теснине Ахштырского ущелья, где когда-то было дно мирового океана Тетис. Высота белых «Корабельных скал» над рекой Мзымтой достигает 300 метров! Между ними размещен первый в России парк приключений на высоте — Скайпарк, историю которого вы услышите. А еще увидите самый длинный в России подвесной мост.

После попадете в ущелье Ахцу — это природная граница между климатическими зонами. Вам откроется вид на Главный Кавказский хребет и места, где снимали фильмы «Кавказская пленница» и «Роман и Франческо».

Следом последует остановка у Нарзанного источника — единственного в РФ с такой минерализацией — вы устроите «природную диагностику» своего организма. Далее будет дегустация меда и вина и обед в уютном кафе.

Олимпийское наследие и пейзажи Кавказа

Курорты Красной Поляны встретят вас в своем спортивном великолепии: здесь каждый метр пропитан историями побед олимпийцев. Вы узнаете, почему комплекс трамплинов «Русские горки» является одним из самых дорогих олимпийских объектов в мире. У вас будет променад по курорту Красная поляна, где вы почувствуете себя чемпионом. Так же не упустите возможность сделать фото взобравшись на пьедестал победителей Олимпиады который находится на горнолыжном курорте Роза Хутор, и сделаете снимки на фоне знаменитой Ратуши с часами. Во время тура вы сможете выбрать канатную дорогу на одном из курортов и полюбоваться панорамами Кавказских гор, проплывая в кабинке фуникулера на макушками деревьев.

Экскурсия проходит на автобусе 35 - 40 чел.