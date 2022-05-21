Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследие

Задумывались ли вы, как изменила Олимпиада-2014 жизнь в Сочи

4.6
9 отзывов
Задумывались ли вы, как изменила Олимпиада-2014 жизнь в Сочи? Я с уверенностью хочу сказать — международные соревнования кардинальным образом изменили жизнь города.

Со мной вы отправитесь в путешествие по олимпийскому наследию — пьедестал чемпионов, комплекс трамплинов и Олимпийская деревня.

Окунитесь в воспоминания — узнайте о достижениях наших спортсменов.

Конечное же, наша экскурсия не обойдется без дегустации меда и вина.

Также вас ждет вкусный обед в уютном кафе.
Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследие
Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследие
Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследие
Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследие
Гранд-тур по всей Красной Поляне: Олимпийское наследие

Что вас ожидает 🤩

  • Смотровая в Ахштырском каньоне на мост SKYBRIDGE
  • Смотровая на ущелье Ахцу, старинная царская дорога
  • Минеральный источник Чвижепсе, вода Нарзан
  • Поселок Красна поляна
  • Курорт Красная поляна
  • Курорт Роза хутор
  • Курорт Газпром

Что вас ждет

Ущелья, старинная дорога, смотровые площадки, нарзановый источник и чистейший горный медок
По дороге к курорту вы остановитесь на смотровых площадках с потрясающими видами. Окажемся в теснине Ахштырского ущелья, где когда-то было дно мирового океана Тетис. Высота белых «Корабельных скал» над рекой Мзымтой достигает 300 метров! Между ними размещен первый в России парк приключений на высоте — Скайпарк, историю которого вы услышите. А еще увидите самый длинный в России подвесной мост.
После попадете в ущелье Ахцу — это природная граница между климатическими зонами. Вам откроется вид на Главный Кавказский хребет и места, где снимали фильмы «Кавказская пленница» и «Роман и Франческо».
Следом последует остановка у Нарзанного источника — единственного в РФ с такой минерализацией — вы устроите «природную диагностику» своего организма. Далее будет дегустация меда и вина и обед в уютном кафе.

Олимпийское наследие и пейзажи Кавказа

Курорты Красной Поляны встретят вас в своем спортивном великолепии: здесь каждый метр пропитан историями побед олимпийцев. Вы узнаете, почему комплекс трамплинов «Русские горки» является одним из самых дорогих олимпийских объектов в мире. У вас будет променад по курорту Красная поляна, где вы почувствуете себя чемпионом. Так же не упустите возможность сделать фото взобравшись на пьедестал победителей Олимпиады который находится на горнолыжном курорте Роза Хутор, и сделаете снимки на фоне знаменитой Ратуши с часами. Во время тура вы сможете выбрать канатную дорогу на одном из курортов и полюбоваться панорамами Кавказских гор, проплывая в кабинке фуникулера на макушками деревьев.
Экскурсия проходит на автобусе 35 - 40 чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Экскурсовод
  • Дегустация
Что не входит
  • Обед
  • Канатная дорога на курорте Красная поляна, Роза Хутор.
  • Комбо билет день в горах, который дает вам право на пользование фуникулера на пик и одной активности на выбор, будь то либо хаски центр, либо оленья ферма
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас с ближайшей к вам остановки, либо КПП
Завершение: Доставляем туда, откуда забрали
Когда и сколько длится?
Когда: Тур проходит ежедневно
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Добрый день
  • Благодарим вас за бронирование напишите пожалуйста откуда вас забирать?
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур проходит ежедневно

Отзывы от туристов

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