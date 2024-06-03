Поющие фонтаны Олимпийского парка – экскурсии в Адлере

Найдено 6 экскурсий в категории «Поющие фонтаны Олимпийского парка» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • М
    Мария
    14 мая 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Подойдет любителям красивых рассказов. Наш экскурсовод Кристина всю экскурсию сопровождала интересными фактами и байками, сумела погрузить в горный вайб этих
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    мест. Подходит новичкам. Но на обеде не стоит заказывать форель. Остался неприятный осадочек именно от обеда, к которому экскурсовод не имеет отношения. было бы неплохо поменять место обеда (по пути на канатную дорогу мест для еды достаточно). Не жалко денег, когда вкусно. А тут у нас была группа коллег из 20 человек, половина заказали форель разлекламированную и она была сухая и с привкусом тины.

  • А
    Анатолий
    25 апреля 2024
    Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
  • К
    Ксения
    10 апреля 2024
    Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
    Очень профессиональный экскурсовод Ксения. Интересные факты из истории рассказала, приветливая и милая. Очень хорошо прошёл день! Спасибо
  • Е
    Елена
    7 февраля 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
    Екатерина, спасибо большое за приятно проведенное время. Интересно построенный маршрут. Учли все наши пожелания. Дальнейших Вам успехов!
  • Е
    Елизавета
    3 января 2024
    Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
    Ездили на экскурсию вдвоём с дочкой 10 лет. Екатерина подарила нам классный незабываемый день, мы и виды потрясающие видели😉и сыр
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    вкусный ели, и по подвесным мостам ходили, и желания загадывали на водопадах, и в заснеженные горы поднимались, и на огнии вечерней Красной поляны любовались. День прошёл на одном дыхании. Катя, не прощаюсь, спасибо большое😘

  • И
    Иван
    10 декабря 2023
    Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
    Экскурсия понравилась, Интересно, не затянуто. Все хорошо и четко организовано, гид отличный, с юмором. Благодарю!
    Экскурсия понравилась, Интересно, не затянуто. Все хорошо и четко организовано, гид отличный, с юмором. Благодарю!
  • М
    Мария
    5 декабря 2023
    Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
    Экскурсия огонь!! Я осталась очень довольна! Горы просто восторг! Поднималась на самый верх, дух захватывает! Организовано все на 5+! Большое спасибо! Гида рекомендую однозначно!
  • Ю
    Юлия
    31 октября 2023
    Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
    Грамотная экскурсия - без лишних съездов с маршрута и насыщенная в меру. интересно рассказывала экскурсовод Полина, узнали много нового! Спасибо за экскурсию!!! Из пожеланий фирме - продажа билетов в автобус с местами.
  • Н
    Наталья
    9 июня 2023
    Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
    Экскурсия прошла замечательно, все было на высшем уровне! Спасибо)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Поющие фонтаны Олимпийского парка»

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  7. Роза Хутор
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  9. Гора Ахун
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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Поющие фонтаны Олимпийского парка" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 450 до 13 930 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 64 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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