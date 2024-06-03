1 чел.
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скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия3 июня 2024Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
- ММария14 мая 2024Подойдет любителям красивых рассказов. Наш экскурсовод Кристина всю экскурсию сопровождала интересными фактами и байками, сумела погрузить в горный вайб этих
- ААнатолий25 апреля 2024Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
- ККсения10 апреля 2024Очень профессиональный экскурсовод Ксения. Интересные факты из истории рассказала, приветливая и милая. Очень хорошо прошёл день! Спасибо
- ЕЕлена7 февраля 2024Екатерина, спасибо большое за приятно проведенное время. Интересно построенный маршрут. Учли все наши пожелания. Дальнейших Вам успехов!
- ЕЕлизавета3 января 2024Ездили на экскурсию вдвоём с дочкой 10 лет. Екатерина подарила нам классный незабываемый день, мы и виды потрясающие видели😉и сыр
- ИИван10 декабря 2023Экскурсия понравилась, Интересно, не затянуто. Все хорошо и четко организовано, гид отличный, с юмором. Благодарю!
- ММария5 декабря 2023Экскурсия огонь!! Я осталась очень довольна! Горы просто восторг! Поднималась на самый верх, дух захватывает! Организовано все на 5+! Большое спасибо! Гида рекомендую однозначно!
- ЮЮлия31 октября 2023Грамотная экскурсия - без лишних съездов с маршрута и насыщенная в меру. интересно рассказывала экскурсовод Полина, узнали много нового! Спасибо за экскурсию!!! Из пожеланий фирме - продажа билетов в автобус с местами.
- ННаталья9 июня 2023Экскурсия прошла замечательно, все было на высшем уровне! Спасибо)
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Поющие фонтаны Олимпийского парка»
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