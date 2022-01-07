Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таежник”.
Переезд до села Усть-Кокса до турбазы "Центр Активного отдыха "Колобок".
Обед по дороге в кафе в с. Усть-Кан.
Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории размещения) на территории базы, подготовка к походу.
Ужин в кафе на территории базы.
Баня.
Расстояние: авто – 350 км.
Завтрак (готовится инструктором на костре).
Подготовка к сплаву, инструктаж.
Переезд до места начала сплава на реке Кокса, в местечке Синий Яр.
Сплав на байдарках по реке Кокса до Центра Активного отдыха "Колобок".
Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).
Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории размещения).
Баня.
Ужин (готовится инструктором на костре).
Расстояние: авто – 25 км, байдарки – 20 км.
Завтрак (готовится инструктором на костре).
Сплав по реке Катунь на байдарках до устья реки Мульта.
Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).
Переезд на автомобиле до с Мульта.
Размещение на территории сельского дома в с. Мульта.
Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории размещения).
Баня.
Ужин (готовится инструктором на костре).
Расстояние: авто – 30 км, байдарки – 30 км.
Завтрак (готовится на костре инструктором).
Подъем до озера на ГАЗ-66 с будкой с большими окнами (в дороге порядка 3 часов).
Нижнее Мультинское озеро самое большое в системе Мультинских озер длиной 2370 м., а шириной – 700 метров с зеленовато-молочной водой.
Максимальная глубина Нижнего Мультинского – 20 метров.
Вода на поверхности озера может прогреваться летом до +15,5 °C, так что в нем вполне можно купаться.
Берега поросли смешанным лесом с преобладанием хвойных пород – кедров, лиственниц, пихт.
В лесу много грибов, брусники, жимолости.
Обед (готовится на костре инструктором).
После обеда радиальный выход на Среднее Мультинское озеро.
Путь к среднему Мультинскому озеру проходит по хвойному лесу, вдоль берега Нижнего Мультинского.
Средне-Мультинское озеро по размеру меньше нижнего, но при этом весьма живописно.
В зеркале озера отражаются склоны окружающих гор и заснеженных вершин.
Среднее и нижнее озера соединяются между собой протокой, называемой Шумы.
Название это произошло из-за постоянного шума, создаваемого потоком воды, текущей из Среднего к Нижнему озеру по огромным валунам и более мелким камням.
Весело бегущая вода по протоке искрится под лучами солнца, завораживая гостей Мультинских озер.
Ужин (готовится инструктором на костре).
Баня.
Расстояние: авто – 25 км / пешком – 10 км.
Завтрак (готовится на костре инструктором).
Инструктаж по технике езды на лошади.
Выход к озеру Куйгук.
Группа передвигается на лошадях по тропе, которая идет сначала вдоль правого берега реки Мульта, затем уходит в долину реки Куйгук.
Останавливаемся на берегу реки Куйгук, недалеко от водопада Куйгук.
Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты), после обеда радиальный выход на озеро Куйгук.
До самих озер нужно будет дойти пешком, преодолев курумник и небольшой подъем в гору.
Куйгукские озера — два высокогорных озера (Верхнее и Нижнее) на высоте 2030 м. над уровнем моря.
Возвращение на Нижнее Мультинское озеро. Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории).
Ужин (готовится на костре инструктором).
Расстояние: кони – 20 км.
Завтрак (готовится на костре инструктором).
Переезд на Газ-66 до села Маральник, далее пересаживаемся на микроавтобус, переезжаем в село Верхний Уймон.
Посещение музея Рериха Н.К.
В музее Рериха на Алтае представлены репродукции многих его картин.
Музей расположился на территории бывшей усадьбы старовера Вахрамея Семёновича Атаманова, где в августе 1926 года на 13 дней останавливался Николай Константинович Рерих с Еленой Ивановной и сыном Юрием в ходе Центрально-Азиатской экспедиции.
Посещение музея старообрядчества.
Музей находится в обычном крестьянском доме, где воссоздана обстановка типичной старообрядческой семьи.
Здесь представлены предметы быта, посуда, старые книги и другие интересные экспонаты.
Уникален не только музей, но и его создатель – Раиса Павловна Кучуганова, она обладает удивительным даром рассказчицы.
Восхищает, с какой любовью и энтузиазмом отдаёт себя делу сохранения старообрядческой культуры эта женщина.
Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).
Переезд до туркомплекс «Байру» в селе Тюнгур.
Обед в кафе турбазы “Байару”.
Отдых.
Ужин в кафе турбазы “Байару”.
Расстояние: авто – 70 км.
Завтрак в кафе на территории турбазы “Байару”.
В этот день вас ожидает первое знакомство с Вершиной Катуни, горой Белуха.
Несколько часов вверх по лесистому склону горы Байда (2070 м. н.у.м.) и – со смотровой площадки открывается отличный вид на величайшую вершину Сибири.
Здесь группа остановится на обед.
Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).
Возвращение на базу.
Баня.
Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории).
Ужин в кафе турбазы “Байару”.
Расстояние: кони – 15 км.
Завтрак в кафе на территории турбазы “Байару”.
Переезд до туркомплекса “Таежник”.
Обед по дороге в кафе в с. Усть-Кан.
Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таежник”.
Выезд.
В 22:30 до Новосибирска и Барнаула на микроавтобусе либо рейсовом автобусе.
Для тех кто уезжает из Горно-Алтайска, ночевка на т/к Таежник за доплату стоимость зависит от выбранной категории размещения (при наличии номеров).
Выезд в аэропорт Горно-Алтайска в 7:30 утра.
Расстояние: авто – 420 км.
В туре предусмотрено проживание в туристических палатках или деревянных домиках (удобства на улице).Стоимость тура на 1 человека при размещении:
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы (на любом виде маршрута для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег, арчимаки, либо вещи ездят в том, в чем вы их привезли).
2. Комплект одежды и обуви для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, легкие кроссовки или кеды или сланцы.
3. Теплые вещи (свитер шерстяной или толстовка, куртка из синтепона, теплая шапка, шерстяные носки (2 пары).
4. Головной убор - кепка или бандана или панама.
5. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
6. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных
7. Купальный костюм.
8. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
9. Маленький фонарик (налобный).
10. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
11. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, зарядным устройством и запасом энергии (зап. аккумуляторы или накопители энергии)
12. Сидение туристическое (хоба).
13. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
14. Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.
15. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
16. Полотенце (при размещении в палатках или домиках без удобств)
17. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь.
ДЛЯ НОЧЕВОК В ПАЛАТКЕ - идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
Вещи дополнительно на ВОДНУЮ часть комбинированного тура:
1. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава
2. Термобелье или хб футболка и шорты под гидрокостюм.
Дополнительно для водной части: Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.
На маршруте выдаются: Спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска. Для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).
Вещи дополнительно на КОННУЮ часть комбинированного тура, если продолжительность конной части более 1 дня.
1. Походная обувь желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
2. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
3. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
4. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном, спальник, палатка, арчимаки для перевозки вещей.
Если сомневаетесь - спросите у нас, мы всегда подскажем наиболее оптимальный вариант!
1. Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
2. В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
3. Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура). В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком. Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
4. Вода берется из ручьев, рек, озер.
Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Маршрут несложный, подходит для родителей с детьми старше 7 лет.
Туристы сплавляются на надувных байдарках. Безопасность обеспечивается страховочной байдаркой с инструкторами.
В качестве специального снаряжения выдаются гидрокостюмы, гидроноски, спасательные жилеты, каски, брызгозащитные костюмы.
На маршруте работают 1-2 инструктора.
Нитка маршрута может меняться, в целях обеспечения безопасного прохождения маршрута.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),