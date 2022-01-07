К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии

Отправившись в это путешествие по Алтаю всей семьей вы посетите самый живописный район Республики Алтай, побываете

4.7
3 отзыва
Отправившись в это путешествие по Алтаю всей семьей вы посетите самый живописный район Республики Алтай, побываете в окружении перевалов Катунского хребта, увидите отражение горных вершин в глади озер и священную гору Белуха.
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
К вершине мира. Поход для всех: сплав по Катуни, конная прогулка и экскурсии
Ближайшие даты:
29
июн
21
июл
12
авг
23
авг

Что вас ожидает 🤩

Освежающий сплав
Освежающий сплав
Сплавимся по рекам Кокса и Катунь на байдарках
Приятные конные прогулки
Приятные конные прогулки
Будем наслаждаться первозданной природой Алтая верхом на лошадях
Живописные Мультинские озера
Живописные Мультинские озера
Поднимемся до Нижнего озера на ГАЗ-66 и совершим выход к Среднему Мультинскому озеру
Культура старообрядчества
Культура старообрядчества
Посетим музей старообрядчества и музей Рериха Н.К. в селе Верхний Уймон

Программа тура по дням

1 день
Туркомплекс «Таежник» – центр активного отдыха &quot;Колобок&quot;

Завтрак в кафе на территории туркомплекса “Таежник”.

Переезд до села Усть-Кокса до турбазы "Центр Активного отдыха "Колобок".

Обед по дороге в кафе в с. Усть-Кан.

Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории размещения) на территории базы, подготовка к походу.

Ужин в кафе на территории базы.

Баня.

Расстояние: авто  350 км.

2 день
Сплав на байдарках по реке Кокса

Завтрак (готовится инструктором на костре).

Подготовка к сплаву, инструктаж.

Переезд до места начала сплава на реке Кокса, в местечке Синий Яр.

Сплав на байдарках по реке Кокса до Центра Активного отдыха "Колобок".

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории размещения).

Баня.

Ужин (готовится инструктором на костре).

Расстояние: авто  25 км, байдарки  20 км.

3 день
Сплав на байдарках по реке Катунь до устья реки Мульта

Завтрак (готовится инструктором на костре).

Сплав по реке Катунь на байдарках до устья реки Мульта.

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Переезд на автомобиле до с Мульта.

Размещение на территории сельского дома в с. Мульта.

Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории размещения).

Баня.

Ужин (готовится инструктором на костре).

Расстояние: авто  30 км, байдарки  30 км.

4 день
Знакомство с Мультинскими озерами

Завтрак (готовится на костре инструктором).

Подъем до озера на ГАЗ-66 с будкой с большими окнами (в дороге порядка 3 часов).

Нижнее Мультинское озеро самое большое в системе Мультинских озер длиной 2370 м., а шириной – 700 метров с зеленовато-молочной водой.

Максимальная глубина Нижнего Мультинского – 20 метров.

Вода на поверхности озера может прогреваться летом до +15,5 °C, так что в нем вполне можно купаться.

Берега поросли смешанным лесом с преобладанием хвойных пород – кедров, лиственниц, пихт.

В лесу много грибов, брусники, жимолости.

Обед (готовится на костре инструктором).

После обеда радиальный выход на Среднее Мультинское озеро.

Путь к среднему Мультинскому озеру проходит по хвойному лесу, вдоль берега Нижнего Мультинского.

Средне-Мультинское озеро по размеру меньше нижнего, но при этом весьма живописно.

В зеркале озера отражаются склоны окружающих гор и заснеженных вершин.

Среднее и нижнее озера соединяются между собой протокой, называемой Шумы.

Название это произошло из-за постоянного шума, создаваемого потоком воды, текущей из Среднего к Нижнему озеру по огромным валунам и более мелким камням.

Весело бегущая вода по протоке искрится под лучами солнца, завораживая гостей Мультинских озер.

Ужин (готовится инструктором на костре).

Баня.

Расстояние: авто – 25 км / пешком – 10 км.

5 день
Поход на лошадях к водопаду и озерам Куйгук

Завтрак (готовится на костре инструктором).

Инструктаж по технике езды на лошади.

Выход к озеру Куйгук.

Группа передвигается на лошадях по тропе, которая идет сначала вдоль правого берега реки Мульта, затем уходит в долину реки Куйгук.

Останавливаемся на берегу реки Куйгук, недалеко от водопада Куйгук.

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты), после обеда радиальный выход на озеро Куйгук.

До самих озер нужно будет дойти пешком, преодолев курумник и небольшой подъем в гору.

Куйгукские озера — два высокогорных озера (Верхнее и Нижнее) на высоте 2030 м. над уровнем моря.

Возвращение на Нижнее Мультинское озеро. Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории).

Ужин (готовится на костре инструктором).

Расстояние: кони  20 км.

6 день
Посещение музеев старообрядчества и Н.К. Рериха

Завтрак (готовится на костре инструктором).

Переезд на Газ-66 до села Маральник, далее пересаживаемся на микроавтобус, переезжаем в село Верхний Уймон.

Посещение музея Рериха Н.К.

В музее Рериха на Алтае представлены репродукции многих его картин.

Музей расположился на территории бывшей усадьбы старовера Вахрамея Семёновича Атаманова, где в августе 1926 года на 13 дней останавливался Николай Константинович Рерих с Еленой Ивановной и сыном Юрием в ходе Центрально-Азиатской экспедиции.

Посещение музея старообрядчества.

Музей находится в обычном крестьянском доме, где воссоздана обстановка типичной старообрядческой семьи.

Здесь представлены предметы быта, посуда, старые книги и другие интересные экспонаты.

Уникален не только музей, но и его создатель – Раиса Павловна Кучуганова, она обладает удивительным даром рассказчицы.

Восхищает, с какой любовью и энтузиазмом отдаёт себя делу сохранения старообрядческой культуры эта женщина.

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Переезд до туркомплекс «Байру» в селе Тюнгур.

Обед в кафе турбазы “Байару”.

Отдых.

Ужин в кафе турбазы “Байару”.

Расстояние:  авто  70 км.

7 день
Радиальный выход на лошадях на смотровую площадку на горе Байда

Завтрак в кафе на территории турбазы “Байару”.

В этот день вас ожидает первое знакомство с Вершиной Катуни, горой Белуха.

Несколько часов вверх по лесистому склону горы Байда (2070 м. н.у.м.) и – со смотровой площадки открывается отличный вид на величайшую вершину Сибири.

Здесь группа остановится на обед.

Обед (перекус: горячий чай, бутерброды, сладости, овощи, фрукты).

Возвращение на базу.

Баня.

Размещение в палатках (или домиках в зависимости от выбранной категории).

Ужин в кафе турбазы “Байару”.

Расстояние: кони – 15 км.

8 день
Трансфер до туркомплекса “Таежник”. Отъезд

Завтрак в кафе на территории турбазы “Байару”.

Переезд до туркомплекса “Таежник”.

Обед по дороге в кафе в с. Усть-Кан.

Ужин в кафе на территории туркомплекса “Таежник”.

Выезд.

В 22:30 до Новосибирска и Барнаула на микроавтобусе либо рейсовом автобусе.

Для тех кто уезжает из Горно-Алтайска, ночевка на т/к Таежник за доплату стоимость зависит от выбранной категории размещения (при наличии номеров).

Выезд в аэропорт Горно-Алтайска в 7:30 утра.

Расстояние: авто  420 км.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в туристических палатках или деревянных домиках (удобства на улице).

Стоимость тура на 1 человека при размещении:
  • в палатках – 42 000 руб.;
  • в домиках – 48 600 руб.
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Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозки, согласно программе тура
  • Групповой трансфер из аэропорта г. Горно-Алтайска
  • Оплата турстоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
  • Баня, согласно программе тура
  • Аренда лошадей
  • Оплата работы инструкторов, конюхов
  • Оплата рекреационных сборов
  • Оплата страховки от несчастного случая и медицинская страховка
  • Оплата трехразового питания
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до туркомплекса "Таежник" и обратно из г. Новосибирска и г. Барнаула, а также индивидуальный трансфер из г. Горно-Алтайска
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Страховка от клеща
  • Проживание до и после начала тура
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы (на любом виде маршрута для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег, арчимаки, либо вещи ездят в том, в чем вы их привезли).

2. Комплект одежды и обуви для отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка, легкие кроссовки или кеды или сланцы.

3. Теплые вещи (свитер шерстяной или толстовка, куртка из синтепона, теплая шапка, шерстяные носки (2 пары).

4. Головной убор - кепка или бандана или панама.

5. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).

6. Носки - 2-3 пары хлопчатобумажных

7. Купальный костюм.

8. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.

9. Маленький фонарик (налобный).

10. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.

11. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой, зарядным устройством и запасом энергии (зап. аккумуляторы или накопители энергии)

12. Сидение туристическое (хоба).

13. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)

14. Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.

15. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.

16. Полотенце (при размещении в палатках или домиках без удобств)

17. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь.

ДЛЯ НОЧЕВОК В ПАЛАТКЕ - идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.

Вещи дополнительно на ВОДНУЮ часть комбинированного тура:

1. Кеды, кроссовки(на размер больше под гидроноски) или спец. обувь для сплава

2. Термобелье или хб футболка и шорты под гидрокостюм.

Дополнительно для водной части: Фотоаппарат и кинокамера должны иметь специальные герметичные боксы или герметичную упаковку.

Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку). Для удобства упаковки и дополнительной брызгозащиты рекомендуем иметь полиэтиленовые мешочки.

На маршруте выдаются: Спальник, палатка, гидрокостюм, брызгозащитный костюм, гидроноски, спасжилет, каска. Для перевозки вещей выдаются специальные средства (драйбег).

Вещи дополнительно на КОННУЮ часть комбинированного тура, если продолжительность конной части более 1 дня.

1. Походная обувь желательно сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище) или высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.

2. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.

3. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендуем иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.

4. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.

На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с капюшоном, спальник, палатка, арчимаки для перевозки вещей.
Если сомневаетесь - спросите у нас, мы всегда подскажем наиболее оптимальный вариант!

Питание на маршруте

1. Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.

2. В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою.

3. Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура). В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком. Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

4. Вода берется из ручьев, рек, озер.

Входит ли доставка до места начала тура в стоимость?

Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Сведения о туре

Маршрут несложный, подходит для родителей с детьми старше 7 лет.
Туристы сплавляются на надувных байдарках. Безопасность обеспечивается страховочной байдаркой с инструкторами.
В качестве специального снаряжения выдаются гидрокостюмы, гидроноски, спасательные жилеты, каски, брызгозащитные костюмы.
На маршруте работают 1-2 инструктора.
Нитка маршрута может меняться, в целях обеспечения безопасного прохождения маршрута.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какое выдается групповое снаряжение?
  1. палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур;
  2. спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
  3. вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
  4. коврик пенополиуританоый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
  5. драйбег, или сухая сумка. Предназначен для перевозки спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег выдается на 2-х туристов;
  6. гидрокостюм в форме полукомбинезона, неопреновый. Подбирается индивидуально под туриста;
  7. брызгозащитный костюм. Состоит из брюк и куртки, предназначен для защиты от ветра и брызг;
  8. гидроноски;
  9. спасательный жилет;
  10. каска;
  11. плащ ОЗК выдается все в обязательном порядке. Спасает от сильных и затяжных дождей во время конных переходов и в лагере. На случай мелкого, непродолжительного дождя туристам пригодятся плотные ветровки, куртки с влагоотталкивающими свойствами из их ЛИЧНЫХ вещей. В магазинах можно приобрести пропитку для одежды от дождя и влаги и обработать одежду заранее;
  12. арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Как оплатить тур?

В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.

Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
7 янв 2022
Сложно в двух словах выразить все эмоции и впечатления. Тур очень насыщенный и комфортный. Сплав по красавице Катуни, для меня как водника со стажем, был большим подарком. Я обожаю байдарки, для меня это настоящий кайф. Течение быстрое, напрягаться не нужно, вода не такая ледяная, как меня пугали, наоборот мне было жарко. Множественные перекаты придавали свою пикантность и не давали заскучать. Вещи везла машина, мы были налегке, не надо было париться упаковкой вещей в гермомешки. Затем были два путешествия на лошадях по горным склонам, куча интересных фоток. Необыкновенная дорога на Мультинские озера, где я наконец нашла единение с природой, поставив палатку прямо на берегу озера. Не за что не пропустите пешую прогулку вдоль Мультинского озера, там жи наконец была реализована возможность посидеть у костра и полюбоваться звездным небом. Виды с гор потрясающие, горные озера, ледники. Каждый день у нас была баня, на каждой базе где останавливались, даже купались после нее в Мультинском озере и Катуни. Еда была очень разнообразная, даже при моем жутком страхе остаться голодной все меня очень порадовало. Отдельное спасибо нашему инструктору Андрею, его широкая улыбка и нескончаемый позитив согревали даже в непогоду. А то что он являлся коренным местным жителем, добавляло особого колорита в наш поход. Заботился о нас и всегда шел навстречу нашим пожеланиям, что очень приятно. К концу похода нам всем очень грустно было с ним расставаться. Мне любителю дикой природы конечно тяжело давались ночевки на базах, но все это компенсировалось мне насыщенной программой и живописной стоянкой на Мультинских озерах. Конечно большое желание вернуться, берите два дополнительных дня, что бы успеть побродить по окрестностям. Были в конце августа,уезжали днем жара была, а вот ночи уже холодные, стоит утеплиться хорошенько. Большое спасибо Андрею, хороших всем путешествий!
Т
14 авг 2020
Алтай прекрасен. Малонаселен. Тур позволяет увидеть и степи, и снежные вершины, и реки.
Н
24 июля 2020
Была в туре "К вершине мира" в Алтае. Тур очень понравился. Отдельное спасибо нашему гиду Андрею.

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