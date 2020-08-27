Пеший поход к Белухе без рюкзаков

Экскурсионный тур «Пеший поход к Белухе без рюкзаков» на 10 дней

5
3 отзыва
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
Пеший поход к Белухе без рюкзаков
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Описание

Величественная гора Белуха – высочайшая вершина Сибири (высота 4506 метров над уровнем моря). На протяжении многих столетий она влечет к себе путешественников, туристов, писателей, художников и ученых. На пути к Белухе встречаются каменистые россыпи, притаившиеся в складках гор чистейшие озера, разнотравье альпийских лугов и загадочная долина эдельвейсов. 

Программа тура по дням

1 день
Туркомплекс «Таежник» – туркомплекс «Байру»

Заезд на т/к Таежник.

Знакомство с гидом.

Завтрак в кафе т/к "Таежник" для тех, кто прибыл до 10:30 (из Новосибирска и Горно-Алтайска).

Встреча туристов прибывших из Барнаула.

Выезд к месту начала активной части маршрута, с.Тюнгур.

Место обеда либо в кафе т\к Таежник, либо в придорожном кафе, в зависимости от времени приезда всех участников.

Во время автопутешествия туристы проедут по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала, затем по автодороге на Усть-Коксу.

По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.

Размещение в деревянных домиках.

Ужин в кафе т/к Байару. 

Инструктаж, подготовка к походу.

Баня.

Протяженность: авто 430 км.

2 день
Пеший переход до р. Ороктой

После завтрака в кафе т\к Байару распределяем и упаковываем вещи и продукты по арчимакам и драйбегам, складываем необходимые мелочи в личные рюкзаки и отправляемся в путь.

Часть пути от т/к “Байару” до Визит-центра Сайлюгемского национального парка преодолевается на автомобиле повышенной проходимости, далее отправляемся в первый пеший переход до р. Ороктой.

Пеший переход этого дня проходит по территории Сайлюгемского национального парка.

Обед в виде перекуса.

Установка лагеря на поляне возле Ороктоя.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

В пути 4-5 часов. Протяженность: на авто – 15 км, пешком – 10 км.

3 день
Переход до реки Тухман

Завтрак готовится гидом на костре.

Сегодня мы начинаем движение по тропе находящейся между Ороктойским хребтом и рекой Ороктой.

Тропа идет по хвойному лесу.

Обед в виде перекуса, место определяется гидом.

Перевалив невысокий Актаринский хребет спускаемся к подножию следующего хребта Тукмеш, высшая точка которого имеет высоту 2460 метров, откуда берет начало р. Тухман у которой и разбивается лагерь.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пеший переход 4-5 часов. Протяженность: 15 км.

4 день
Переход до озера Кюльдуайры

Завтрак готовится гидом на костре.

Сегодня нас ждет длинный переход, поэтому встав пораньше и позавтракав, сворачиваем лагерь, грузим коней и выходим на тропу.

В первой половине дня группа пересечет несколько небольших речушек, являющихся притоками реки Мал. Араскан и выйдет к хребту Муйкох и далее вдоль реки Караайры дойдет до оз. Кюльдуайры на берегу которого разбиваем лагерь на ночлег.

Обед в виде перекуса, место определяется гидом.

В озере Кюльдуайры можно искупаться, несмотря на то, что температура воды не очень высока.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пеший переход 5-6 часов. Протяженность: 16 км.

5 день
Переход до реки Текелю. Экскурсия на водопад Текелю

Завтрак готовится гидом на костре.

Вскоре после выхода на маршрут этого дня путники смогут полюбоваться обрывом Скынчак, рядом с которым пролегает тропа до р.Текелю, где и предстоит разбить лагерь на ночевку.

Обед в виде перекуса.

После обеда экскурсия на красивейший водопад Текелю, высота падения воды в котором составляет 60 метров.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пеший переход 3-4 часа. Протяженность: 12 км.

6 день
Переход до долины Ярлу

Завтрак готовится гидом на костре.

Сегодня мы отправимся в путь до овеянной легендами долины Ярлу.

Многие считают эту долину местом силы.

Разбиваем лагерь на берегу реки Ярлу, после обеда отправляемся на экскурсию по долине Ярлу, где посещаем каменный город и Камень Рериха.

Склоны гор, окружающих мистическую долину окрашены чуть ли не во все цвета радуги. 

Долина Ярлу оставляет неизгладимые впечатления на многих людей, а некоторых притягивает к себе из года в год.

Обед в виде перекуса.

Мы не зря выбрали берег реки Ярлу в качестве места ночевки, здесь есть дрова и место, где можно пасти лошадей, то чего нет на берегу озера Аккем.

Кроме того на берегу озера не всегда можно найти свободное и удобное место для стоянки.

По решению гида, в зависимости от состояния группы и погодных условий и с согласия всех участников группы, лагерь может быть установлен на берегу Аккемского озера, что увеличит дневной переход и будет необходимость сбора и переноса дров до места установки лагеря всеми членами группы.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пеший переход 3-4 часа. Протяженность: 12 км.

7 день
Радиальный выход к Ак-Кемскому леднику

Дневка.

Радиальный выход к Ак-Кемскому леднику.

Путь на ледник лежит мимо Аккемского озера. 

Тропа идет по западному берегу озера, затем по мосту проходит через ручей Ак-Оюк и далее следует по заболоченному левому берегу реки Ак-Кем до мостика.

От него тропа поднимается на старую, сложенную из гранитов морену и выходит к месту где стояла часовенка архангела Михаила, построенной в 2006 году в память о погибших альпинистах.

Дальше вверх по морене тропа поднимается к Аккемскому леднику, откуда туристы снова смогут полюбоваться сверкающей вершиной Священной горы.

Обед в виде перекуса, место определяется гидом.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Время в пути 7-8 часов. Протяженность: пешком – 15 км.

8 день
Переход до урочища Айры-Карасу

Ранний подъем.

Завтрак готовится гидом на костре.

Сегодня нам предстоит крайний раз взглянуть на величественную Гору и попрощаться с ней.

Но какой это будет взгляд!

Ведь прощание с Белухой предстоит совершить с вершины перевала Кара-Тюрек, что в переводе означает “Черное Сердце” высота которого составляет 3080 метров над уровнем моря.

Поистине вид впечатлит даже самого не впечатлительного человека.

После расставания с Горой спускаемся по каменным россыпям до урочища Айры-Карасу, где нам и предстоит ночевка.

Обед в виде перекуса, место определяется гидом.

Место стоянки может быть изменено, оно определяется погодными условиями, состоянием группы и иными объективными причинами, что повлечет за собой небольшое изменение протяженности перехода.

Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.

Пеший переход 7-8 часов. Протяженность: 18 км.

9 день
Переход до поляны Изекерю. Возвращение на т/б “Байару”

Завтрак готовится гидом на костре.

В этот завершающий активную часть маршрута день путниками предстоит преодолеть довольно длинное расстояние, но часть из пути – на автомобиле.

После спуска в долину реки Кучерла, путники движутся вдоль реки Кучерла по довольно ровной местности.

Дойдя до поляны Изекерю туристы садятся в автомобиль повышенной проходимости и едут до т/б Байару.

Обед в виде перекуса, место определяется гидом.

Размещение на территории т/комплекса в деревянных домиках без удобств.

Ужин в кафе т/к Байару.

Баня.

Пеший переход 3-4 часа. Переезд 2-3 часа. Протяженность: пешком 15 км, авто 15 км.

10 день
Переезд до Туркомплекса «Таежник»

Завтрак в кафе т/к Байару.

Выезд из т/к Байару.

Обед в придорожном кафе.

Ужин в кафе т\к Таежник.

Выезд. 

Отправление в 22:30.

Прибытие в Барнаул в 4 утра следующего дня, в Новосибирск в 7 утра следующего дня.

Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.

Для тех, кто выезжает из т\к Таежник на следующий день после окончания программы тура размещение согласно заранее выбранному варианту, завтрак в стоимость тура не входит.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Перевозки, согласно программы тура
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Проживание в 2-х - 4-х местных деревянных домиках без удобств в т\к с. Тюнгур в первую и девятую ночь
  • Оплата тур стоянок (оплата места под палатки в оборудованных туркемпингах)
  • Баня согласно, программы тура
  • Аренда лошадей
  • Оплата работы инструкторов, конюхов
  • Рекреационные сборы
  • Трехразовое питания, согласно программы тура
  • Аренда снаряжения
  • Страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 250 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Барнаула, Горно-Алтайска, Новосибирска и обратно
  • Трансфер до туркомплекса "Таежник" и обратно, кроме группового трансфера из Горно-Алтайска
  • Проживание до начала тура и после
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для пешего тура с конным сопровождением необходимо иметь:

  1. Небольшой рюкзак, объемом 30-35 л, желательно с брызгозащитной накидкой для переноски вещей, которые туристам могут понадобиться во время перехода (бутылочка воды, салфетки, защита от дождя и/или теплая кофта), все остальные вещи, продукты и снаряжение перевозится на лошадях в арчимаках и драйбегах
  2. Походная обувь в пешем туре должна быть ранее разношенной, (высокие трекинговые ботинки), кроссовки,сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
  3. Удобная одежда – спортивные брюки, рубашка или футболка с длинным рукавом, сменные футболки с коротким рукавом, материал одежды желательно х/б. Вещи желательно не новые, чтобы было не жалко если порвутся.
  4. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка.
  5. Комплект одежды для ночевок – термобелье или что-то подобное для сна в спальнике.
  6. Теплый свитер или толстовка (очень желательно шерсть или флис).
  7. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
  8. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
  9. Кепка или панама, защищающие ваше лицо и глаза от прямых солнечных лучей. Можно конечно бандану, при условии соблюдения пункта 14 и отсутствия страха обгореть!
  10. Носки – 4-5 пар хлопчатобумажных или льняных, можно также иметь специальные треккинговые носки, 1-2 пары шерстяных
  11. Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь. При выборе данных вещей ориентируйтесь на их плотность, желательно прорезиненный костюм. Тоненькие полиэтиленовые плащ-накидки конечно вариант, но необходимо учитывать что они рвутся очень быстро.
  12. Купальный костюм. Пригодится чтобы принимать солнечные ванны или искупаться в горной воде.
  13. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду.
  14. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах и крем от солнца с высоким фактором защиты.
  15. Маленький фонарик (налобный) и сиденье туристическое (хоба), чтобы твой отдых вечером был максимально комфортным!
  16. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах – возьмите свои.
  17. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л.
  18. Фотоаппарат, и запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов будет много, а подзарядиться негде!.
  19. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
  20. Палки для треккинга. Облегчают ходьбу по неровному рельефу, помогают разгрузить колени и позвоночник.
  21. Полотенце (при размещении в палатках или домиках без удобств)
Особенности маршрута

На маршруте выдается все необходимое снаряжение.

Маршрут пеший с конным сопровождением.

Часть личных вещей, основное снаряжение и продукты перевозятся на лошадях в арчимаках (переметные сумки на лошадях). Лошадей с грузом поведут конюхи. Для перевозки груза используются лошади из расчета на трех туристов одна лошадь.

На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха.

График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.

Требования к подготовке и возрасту участников

Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт пеших походов по Горному Алтаю. Дети до 16 лет на маршрут не допускаются.

Все активные туры, организуемые на территории Республики Алтай, проходят по малонаселенным и ненаселенным территориям, лишенных благ цивилизации, поэтому турист должен быть готов к путешествию и не бояться походных условий и невзгод погоды.

Туры не рекомендованы больным хроническими заболеваниями легких, сердечнососудистой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, если наличие этих заболеваний может воспрепятствовать прохождению маршрута и/или ухудшить состояние здоровья.

При наличии проблем со здоровьем обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом!

Входит ли доставка в стоимость тура?

Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т.к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с.Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.

Доставка из Барнаула: встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета( сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Какое выдается групповое снаряжение?
  1. палатка. В наличии у нас 2-х и 3-х местные палатки. Если туристы заказывают тур совместно (2 человека) то к ним никого не подселяют, если по отдельности – гид берет количество палаток объективно под группу и тур. Размещение туристов по одному крайне нежелательно, поскольку упаковать в один конный драйбег палатку, коврик и спальник с вкладышем довольно проблематично;
  2. спальник. Спальник подбирается под туриста и условий похода. Наличие собственного спальника приветствуется, но нужно учитывать 2 момента: температура Комфорта спальника не должна превышать +5градусов Цельсия и наличие собственного спальника не влияет на стоимость тура;
  3. вкладыш в спальник. Может быть 2-х видов: флисовый (на высокогорные маршруты) и бязевый. Вкладыши в спальники стираются после каждого маршрута;
  4. коврик пенополиуритановый (каремат), толщиной 8-12 мм. Надувные коврики не выдаем, надувные подушки тоже;
  5. драйбег для пеших туров, или сухая сумка. Предназначен для перевозки палаток, спальников, вкладышей в спальник, личных вещей, если останется свободное место. Один драйбег на 2-х туристов, в него помещается: 2 коврика, палатка, 2 спальника, вкладыши в спальник, часть личных вещей;
  6. арчимаки, или переметная сумка. Предназначена для перевозки части продуктов, личных вещей. При наличии свободного места в арчимаках, гид может отдать что-то из общественного инвентаря;
Питание на маршруте

Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.

В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.

Личную посуду туристам необходимо иметь свою.

Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).

В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.

Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.

Вода берется из ручьев, рек, озер.

Погода на маршруте

Многие маршруты проходят в горных районах, где температура воздуха колеблется от +14+28 С днем до +5+15 С ночью, в августе в высокогорных районах возможно понижение температуры до 0 С.

В горах погода неустойчива – ясная безветренная может смениться осадками и ветром, возможен дождь, гроза, мокрый снег, туман, и очень сильный, штормовой ветер, низкие и высокие температуры воздуха, пожары, паводки. Поэтому Вы должны знать, что горы, реки, лес являются местами повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Как оплатить тур?

В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.

Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.

Можно ли забронировать дополнительные ночи на тур. базе Таежник?

Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории. 
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб./сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
 

Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
27 авг 2020
.Хотелось бы выразить отдельную благодарность гидам: Айтимиру и Дарье. Айтимир- опытный профессионал, с которым не страшно в самых отдаленных и диких местах. С ним мы не только прошли по маршруту, но и узнали много интересного об Алтае, что нигде бы сами не прочли. Нам не очень повезло в походе с погодой, но гиды сделали все от них зависящее для удобства и комфорта туристов.
Д
19 авг 2020
Одна просьба) купите рации своим гидам (что бы люди которые идут в конце не потерялись в лесу
Е
14 авг 2020
Тур просто афигенный! Были в 2 с мужем, планируем через год что-то подобное. Алтай покорил своей красотой! У нас был замечательный гид Анна, которая справлялась с нашей большой группой в одиночку, спасибо ей за это огромное, потому что на ней была внушительная ответственность! Маршрут отличный, еда могла быть и получше, слишком много майонеза, хлеба и сладкого, который не особо кто-то ест. Но в целом впечатления прекрасные!

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Майские на Алтае
7 дней
Авторский тур
5
3 отзыва
Майские на Алтае
Экскурсионный тур «Майские на Алтае» на 7 дней
1 мая
8 мая
от 62 500 за 1 человека
К озеру Алла-Аскыр
12 дней
Авторский тур
до 16 чел.
5
3 отзыва
К озеру Алла-Аскыр
Экскурсионный тур «К озеру Алла-Аскыр» на 12 дней
12 июля
39 900 за 1 человека
Каракольские озера - Нижняя Катунь
8 дней
Авторский тур
5
3 отзыва
Каракольские озера - Нижняя Катунь
Экскурсионный тур «Каракольские озера - Нижняя Катунь» на 8 дней
25 июня
2 июля
9 июля
16 июля
37 600 за 1 человека
Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотур
10 дней
Авторский тур
до 12 чел.
5
3 отзыва
Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотур
Экскурсионный тур «Золотое кольцо Алтая. Обзорный автотур» на 10 дней
28 июня
12 июля
26 июля
9 авг
72 000 за 1 человека
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
5 дней
Авторский тур
до 24 чел.
5
3 отзыва
Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок
Экскурсионный тур «Сплав по нижней Катуни от устья Куюс до с. Манжерок» на 5 дней
7 июля
17 июля
27 июля
6 авг
21 000 за 1 человека
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
5 дней
Авторский тур
до 24 чел.
5
3 отзыва
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Экскурсионный тур «Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc» на 5 дней
4 июля
14 июля
24 июля
3 авг
25 000 за 1 человека
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