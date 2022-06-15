Золотое кольцо Алтая — это великолепная возможность увидеть самые важные достопримечательности Горного Алтая. За девять дней тура Вы увидите главные достопримечательности региона. И одна из них — цветение маральника, которое приходится на конец апреля и начало мая. В это время горы вспыхивают розово-лиловым цветом, причем преображаются даже самые суровые каменистые склоны. Это настоящее волшебство, когда едва освободившиеся от снега горы, еще без зелени, вдруг покрываются нежными цветами, будто пробуждающими Алтай от зимнего сна.

Программа тура по дням

1 день Новосибирск - Барнаул – Бийск – Горно-Алтайск – Чемал

Первый день путешествия начинается со встречи участников тура. Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие. Выезжаем в город Бийск, где Вы познакомитесь с гидом-проводником и оформите документы, необходимые для путешествия. Далее движемся по Чуйскому тракту до первой остановки — границы Алтайского края и Республики Алтай, где расположен памятный знак «Алтай – сердце Евразии». Здесь же, по правую сторону дороги, Вы увидите гору Бабырган, которую называют стражем Алтая. После села Усть-Сема поворачиваем на Чемальский тракт, который приведет путешественников в село Чемал, одно из самых посещаемых мест Горного Алтая. Здесь находятся известные туристические точки – слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, на котором построен храм апостола Иоанна Богослова и к которому ведет длинный подвесной мост. На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе Чемала. Размещение в домиках. Авто (от Барнаула): 360 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 6-7 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.

2 день Чемал – ущелье Чечкыш – Ороктойский мост – водопад Бельтертуюк – Чемал

Сегодня Вам предстоит путешествие в ущелье Чекчыш и осмотр одноименного живописного водопада. Со смотровой площадки открывается великолепный вид на реку Катунь. Затем мы посетим Ороктойский мост, через который пролегает множество водных и наземных туристических маршрутов. В этом месте находится красивое ущелье, а также пороги 3 и 4 категорий сложности — Тельдекпень 1 и Тельдекпень 2, которые в среде водников имеют красноречивое название «Пни». В переводе с алтайского языка «Тельдекпень» означает «поднявшаяся дорога». Эти пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями. Пообедав едем к водопаду Бельтертуюк. После экскурсии к водопаду возвращаемся на базу отдыха. Авто: 120 км, в дороге 3-4 часа. Пешая часть 6-7 км, 3-4 часа.

3 день Чемал – Чуйский тракт – Семинский перевал – перевал Чике-Таман – Чибит

Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту. Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта – Семинский перевал. Вскоре пересекаем перевал Чике-Таман, после чего в окнах микроавтобуса после небольшого перерыва появляется Катунь. В селе Иня мы осмотрим старинный подвесной мост. Кроме того, неподалеку находится точка слияния рек Катунь и Чуя, которая почитается алтайцами, как священное место. Далее уже следуем вдоль реки Чуя. Следующая достопримечательность – урочище Калбак-Таш, где сохранились древние наскальные рисунки. На ночь останавливаемся на базе отдыха, в районе Чибита. Размещение в домиках. Авто: 320 км. В дороге 6 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.

4 день Урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс) – Акташский ретранслятор – Гейзерное озеро

Сегодня у нас ранний подъем, так как день предстоит насыщенный. В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта. Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс). Возвращаемся на базу, обедаем. После обеда нас ждет поездка на Акташский ретранслятор. Здесь, с высоты, 3000 м.н.у.м, открываются потрясающие виды на долину реки Чуя и Северо-Чуйский хребет. А если повезет и погода будет ясной, то можно увидеть главную гору Сибири – Белуху. На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера. Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает. Возвращение на базу отдыха. Баня. Важно: очередность и график экскурсий может быть скорректирован гидом. Авто (Алтайский марс): 180 км, в дороге 4 часа. Пешая часть 1.5-2 км, 1 час. Экскурсия на Ретранслятор 3-4 часа. Прогулка на Гейзерное озеро 1 час.

5 день Красные ворота – Пазырыкские курганы – Кату-Ярык – водопад Куркуре

Покидаем уже обжитую базу и отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель. Затем наслаждаемся видом озер Улаганского плато. Здесь свой особый мир. Следующий пункт программы – Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры. Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык. Отсюда хорошо просматривается долина реки Чулышман. С перевала спускаемся пешком. Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины – Куркуре. К вечеру прибываем на туристическую базу. Размещение в домиках. Авто: 140 км. В дороге, 5-6 час. Пешая часть 7-8 км, 3-4 часа.

6 день Радиальный выход к водопаду Учар

Ранним утром переправляемся через реку Чулышман и идем пешком по долине реки Чульча. Главная цель сегодняшнего дня водопад Учар. Он известен своими каскадами, большой высотой и громким шумом воды. Всего за день группе предстоит пройти около 20 километров. Если Вы не уверены, что пройдете такой путь пешком, у Вас есть выбор – остаться на туристической базе и отдохнуть, можно порыбачить в реке Чулышман (рыбацкие снасти не выдаем), или арендовать лошадь и прогуляться вокруг базы (эта активность не входит в стоимость тура). Возвращаемся на базу отдыха. Баня. Пешая часть 22 км, 8-10 часов.

7 день Экскурсия к «Каменным грибам»

Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам. Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой. Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции. Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе. После обеда отдых на базе, прогулки в окрестностях. Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении. Пешая часть 2-3 км, 3-4 часа.

8 день оз. Телецкое – водопад Корбу – с. Артыбаш

День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера. По-алтайски озеро называется Алтын-Кель – «Золотое озеро». Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете лучше прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере. По пути делаем остановку на экскурсию у водопада Корбу. По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в номерах. Ближе к вечеру прогуляемся в местный зоопарк, при условии, что он будет работать. Авто до Телецкого озера 40 км (1.5-2 часа). Катер 78 км, 2-2.5 часа. Пешая часть 1 км, 30 мин.

9 день Сплав по реке Бия на рафте – кресельный подъёмник на гору Кокую, обзорная площадка

День отдыха на Телецком озере. Сегодня нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокую, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую Тайгу. Сплав по реке Бия 2-3 часа. Экскурсия с кресельным подъёмником 2-3 часа.

10 день с. Артыбаш – Горно-Алтайск – Краеведческий музей им. А. В. Анохина – г. Барнаул – Новосибирск