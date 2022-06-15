Преимущества этого путешествия:
Первый день путешествия начинается со встречи участников тура.
Встречаем вас в городе прибытия и начинаем путешествие.
Выезжаем в город Бийск, где Вы познакомитесь с гидом-проводником и оформите документы, необходимые для путешествия.
Далее движемся по Чуйскому тракту до первой остановки — границы Алтайского края и Республики Алтай, где расположен памятный знак «Алтай – сердце Евразии».
Здесь же, по правую сторону дороги, Вы увидите гору Бабырган, которую называют стражем Алтая.
После села Усть-Сема поворачиваем на Чемальский тракт, который приведет путешественников в село Чемал, одно из самых посещаемых мест Горного Алтая.
Здесь находятся известные туристические точки – слияние рек Чемал и Катунь, Чемальская ГЭС и каменный остров Патмос, на котором построен храм апостола Иоанна Богослова и к которому ведет длинный подвесной мост.
На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе Чемала.
Размещение в домиках.
Авто (от Барнаула): 360 км. В дороге без учета пробок и санитарных остановок 6-7 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.
Сегодня Вам предстоит путешествие в ущелье Чекчыш и осмотр одноименного живописного водопада.
Со смотровой площадки открывается великолепный вид на реку Катунь.
Затем мы посетим Ороктойский мост, через который пролегает множество водных и наземных туристических маршрутов.
В этом месте находится красивое ущелье, а также пороги 3 и 4 категорий сложности — Тельдекпень 1 и Тельдекпень 2, которые в среде водников имеют красноречивое название «Пни».
В переводе с алтайского языка «Тельдекпень» означает «поднявшаяся дорога».
Эти пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями.
Пообедав едем к водопаду Бельтертуюк.
После экскурсии к водопаду возвращаемся на базу отдыха.
Авто: 120 км, в дороге 3-4 часа. Пешая часть 6-7 км, 3-4 часа.
Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту.
Через несколько часов попадаем на высшую точку тракта – Семинский перевал.
Вскоре пересекаем перевал Чике-Таман, после чего в окнах микроавтобуса после небольшого перерыва появляется Катунь.
В селе Иня мы осмотрим старинный подвесной мост.
Кроме того, неподалеку находится точка слияния рек Катунь и Чуя, которая почитается алтайцами, как священное место. Далее уже следуем вдоль реки Чуя.
Следующая достопримечательность – урочище Калбак-Таш, где сохранились древние наскальные рисунки.
На ночь останавливаемся на базе отдыха, в районе Чибита.
Размещение в домиках.
Авто: 320 км. В дороге 6 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.
Сегодня у нас ранний подъем, так как день предстоит насыщенный.
В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.
Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).
Возвращаемся на базу, обедаем.
После обеда нас ждет поездка на Акташский ретранслятор.
Здесь, с высоты, 3000 м.н.у.м, открываются потрясающие виды на долину реки Чуя и Северо-Чуйский хребет.
А если повезет и погода будет ясной, то можно увидеть главную гору Сибири – Белуху.
На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера.
Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.
Возвращение на базу отдыха.
Баня.
Важно: очередность и график экскурсий может быть скорректирован гидом.
Авто (Алтайский марс): 180 км, в дороге 4 часа. Пешая часть 1.5-2 км, 1 час. Экскурсия на Ретранслятор 3-4 часа. Прогулка на Гейзерное озеро 1 час.
Покидаем уже обжитую базу и отправляемся к реке Чулышман, по пути останавливаясь у Красных ворот и озера Чейбеккель.
Затем наслаждаемся видом озер Улаганского плато.
Здесь свой особый мир.
Следующий пункт программы – Пазырыкские курганы, существующие с 6-7 веков до нашей эры.
Далее выезжаем на перевал Кату-Ярык.
Отсюда хорошо просматривается долина реки Чулышман.
С перевала спускаемся пешком.
Спустившись с перевала и немного отдохнув, совершим небольшую пешую прогулку до одного из самых мощных водопадов долины – Куркуре.
К вечеру прибываем на туристическую базу.
Размещение в домиках.
Авто: 140 км. В дороге, 5-6 час. Пешая часть 7-8 км, 3-4 часа.
Ранним утром переправляемся через реку Чулышман и идем пешком по долине реки Чульча.
Главная цель сегодняшнего дня водопад Учар.
Он известен своими каскадами, большой высотой и громким шумом воды.
Всего за день группе предстоит пройти около 20 километров.
Если Вы не уверены, что пройдете такой путь пешком, у Вас есть выбор – остаться на туристической базе и отдохнуть, можно порыбачить в реке Чулышман (рыбацкие снасти не выдаем), или арендовать лошадь и прогуляться вокруг базы (эта активность не входит в стоимость тура).
Возвращаемся на базу отдыха.
Баня.
Пешая часть 22 км, 8-10 часов.
Утром переправляемся через реку Чулышман и идём к Каменным грибам.
Каменные грибы – уникальное природное явление, созданное самой природой.
Долгие годы горные породы выветривались и вымывались, образуя причудливые конструкции.
Затем переправляемся по реке обратно и обедаем на туристической базе.
После обеда отдых на базе, прогулки в окрестностях.
Вечером нас ждёт концерт кайчи, который расскажет об особенностях национальных музыкальных инструментов и горловом пении.
Пешая часть 2-3 км, 3-4 часа.
День начнется с небольшого переезда до Телецкого озера.
По-алтайски озеро называется Алтын-Кель – «Золотое озеро».
Озеро имеет особенную атмосферу, которую вы сможете лучше прочувствовать во время прогулки через всю акваторию озера на катере.
По пути делаем остановку на экскурсию у водопада Корбу.
По прибытию в с. Артыбаш размещаемся на базе отдыха в номерах.
Ближе к вечеру прогуляемся в местный зоопарк, при условии, что он будет работать.
Авто до Телецкого озера 40 км (1.5-2 часа). Катер 78 км, 2-2.5 часа. Пешая часть 1 км, 30 мин.
День отдыха на Телецком озере.
Сегодня нас ждет несложный сплав по реке Бия (на 2-3 часа) и подъем на кресельном подъёмнике на гору Кокую, с которой открываются потрясающие виды на прителецкую Тайгу.
Сплав по реке Бия 2-3 часа. Экскурсия с кресельным подъёмником 2-3 часа.
Заключительный день тура, отправляемся в обратную дорогу.
В Горно-Алтайске посетим национальный музей Республики Алтай им. А. В. Анохина.
Переезд в Горно-Алтайск, Бийск, Барнаул, Новосибирск, по дороге заезжаем на сувенирный рынок.
От Артыбаша до Барнаула: 430 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7-8 часов.
Размещение во время тура: в домиках (эконом), раздельное, по 2-4 человека. Семейные пары размещаются без подселения. Парни и девушки, путешествующие в одиночку, размещаются с подселением, девушки с девушками, парни с парнями по 2-4 человека в номере. Туалет общий, находятся на территории баз отдыха (не в номере). В долине реки Чулышман электричество только вечером от генератора. На некоторых базах есть общий душ. На всех базах есть баня.
Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины)
рулонный пластырь (1 шт.)
бинт среднего размера (1 шт.)
обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.)
Аспирин (1 уп.)
Цитрамон (1 уп.)
капли, снимающие заложенность носа (1 шт.)
глазные капли (Альбуцид) (1 шт.)
средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.)
антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.)
средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.)
эластичный бинт (1 шт.)
средство от боли в горле (1-2 уп.)
быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.)
энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.)
антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.)
поливитамины (по желанию).
Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени.
В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени.
На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени.
На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени.
В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В оговоренное время вас будет встречать наш автобус на автопарковке возле Ж/Д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи. Обычно это происходит в 14:00 – 15:00 по местному времени, иногда 16:00 по местному времени, по объективным причинам (поломка автобуса, смена водителя) небольшая задержка в рассылке возможна, но оповещение обязательно рассылается.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации по телефону 8 (800) 250-42-84 (бесплатно по России) для принятия решения о координации дальнейших действий.
Температурный диапазон в горах очень большой: от +35 днем до 0 ночью, возможны заморозки в мае. В горах погода неустойчива – ясная безветренная может смениться осадками и ветром, возможен дождь, гроза, мокрый снег, туман, и очень сильный, штормовой ветер.
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
В Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное)
В Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное)
В Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное)
В Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.