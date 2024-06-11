Приглашаем вас отправиться на увлекательную индивидуальную экскурсию на Аракульский Шихан из Челябинска. Этот маршрут создан для тех, кто хочет насладиться природой и отдохнуть от городской суеты. В пути вы преодолеете
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Потрясающие виды со смотровой площадки
- 🚶♂️ Лёгкий и доступный маршрут
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 🍵 Ароматный травяной чай
- 🧘♂️ Время для перезагрузки и отдыха
Что можно увидеть
- Озеро Аракуль
- Смотровая площадка
- Окружающие горы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В пути мы проведём 380 км, из них пешая часть — 10 км. Маршрут простой и не требует специальной подготовки.
- Мы доедем до посёлка Аракуль (примерно 2,5-3 часа пути), возьмём рюкзаки и отправимся в путь.
- Пройдём мимо озера. В жаркую погоду в нём можно искупаться, но понадобится немного смелости — вода в озере всегда холодная.
- Подъём на гору примерно 5 км. (около 2,5 часов). Карабкаться нигде не придётся, он довольно лёгкий, самый крутой участок длится 300 м.
- На смотровой площадке вы полюбуетесь видом на несколько озёр и окружающие горы. Лучшее место, чтобы отключиться от проблем, перезагрузиться и созерцать красоту.
- Попьём чай — я всегда беру с собой термос с душистыми травами из Дагестана или с Алтая.
- Если у вас будет желание — заберёмся на самую вершину горы.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном микроавтобусе Ford Transit или вездеходе УАЗ Патриот (в зависимости от количества человек).
- Экскурсия подходит для взрослых и детей с 12 лет и не требует специальной подготовки.
- Возьмите с собой удобную обувь с негладкой подошвой, дождевик и перекус.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Челябинске
Привет! Меня зовут Сергей, живу в Челябинске и больше 10 лет увлекаюсь туризмом и активным отдыхом. Горы, походы, сплавы, автопутешествия — это мой образ жизни. Моё любимое выражение: «Плохие люди в горы не ходят». И вы знаете, так и есть! С огромным удовольствием придумаю вместе с вами и организую путешествие по красотам Южного Урала.Задать вопрос
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