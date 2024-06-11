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380 км, из которых 10 км пешком. Маршрут не требует специальной подготовки и подходит для взрослых и детей с 12 лет.



Вы доедете до посёлка Аракуль на комфортабельном микроавтобусе или вездеходе, а затем отправитесь в пешее путешествие вдоль озера Аракуль. В жаркую погоду можно искупаться в озере, хотя вода всегда холодная.



Подъём на гору займёт около 2,5 часов, и на смотровой площадке вас ждут потрясающие виды на несколько озёр и окружающие горы. Лучшее место для перезагрузки и созерцания красоты. В завершение экскурсии вы сможете насладиться травяным чаем из термоса. Не забудьте взять с собой удобную обувь, дождевик и перекус. Эта поездка подарит вам незабываемые впечатления и заряд энергии