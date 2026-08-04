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истории крепости, её роли на Великом шёлковом пути и быте ханской семьи. Особенно запомнились виды на Дербент и Каспийское море с крепостных стен — захватывающее зрелище!

Магалы не уступили в впечатлениях: узкие извилистые улочки, аутентичные дома, древняя мечеть, старинные бани погрузили в атмосферу старого города.

Плюсы:

грамотный и харизматичный гид;

комфортный темп экскурсии;

полное погружение в историю и традиции.

Совет: в жару берите воду и головной убор.

Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто приезжает в Дербент первый раз: сочетание древней истории и живого колорита получилось потрясающим!