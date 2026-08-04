Экскурсии по базарам Дербента

Найдено 3 экскурсии в категории «Базары» в Дербенте, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Дербент - первая встреча
Пешая
3 часа
324 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Дербент - первая встреча
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
«Это традиционное для Востока сооружение, в старину имевшее такое же значение, как мечети и базары»
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Дербент - жемчужина Востока
Пешая
3 часа
1 отзыв
Групповая
Дербент - жемчужина Востока
Посетить цитадель Нарын-Кала, погулять по Старому городу и вдохнуть аромат специй на местном базаре
Начало: У цитадели Нарын-Кала
«И ощутите местный колорит, гуляя среди прилавков городского базара»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
1200 ₽ за человека
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Рассмотреть древние памятники, изучить национальные орнаменты на керамике и отведать местные напитки
Начало: На улице Х. Тагиева
Расписание: в четверг в 10:00
Сегодня в 10:00
3 сен в 10:00
8000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Дербент - первая встреча
Экскурсия оставила только положительные впечатления. Гид Андрей - приятный, грамотный и спокойный рассказчик. Было познавательно и интересно
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Т
Дербент - первая встреча
Очень грамотный и приятный экскурсовод. Дала много информации о б истории Дагестана и Дербента. Приятна в общении. Грамотная речь. Все понравилось
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Кирилл
Дербент - первая встреча
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгения все очень подробно и интересно рассказала, затронула все исторические моменты от персов до современного времени.
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Дала немного свободного времени побродить в самой крепости несмотря на то, что мы опоздали почти на час. Отдельная часть экскурсии проходит по улицам старых кварталов города, что также дополнило наше путешествие особым колоритом. Могу смело рекомендовать эту экскурсию к посещению.

Экскурсия очень понравилась. Гид Евгения все очень подробно и интересно рассказала, затронула все исторические моменты от
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгения все очень подробно и интересно рассказала, затронула все исторические моменты от
Экскурсия очень понравилась. Гид Евгения все очень подробно и интересно рассказала, затронула все исторические моменты от
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Татьяна
Дербент - первая встреча
Экскурсия по цитадели Нарын‑Кала и магалам Дербента впечатлила!
Цитадель Нарын‑Кала (объект ЮНЕСКО) поразила масштабностью и атмосферой древности. Людмила увлекательно рассказала об
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истории крепости, её роли на Великом шёлковом пути и быте ханской семьи. Особенно запомнились виды на Дербент и Каспийское море с крепостных стен — захватывающее зрелище!
Магалы не уступили в впечатлениях: узкие извилистые улочки, аутентичные дома, древняя мечеть, старинные бани погрузили в атмосферу старого города.
Плюсы:
грамотный и харизматичный гид;
комфортный темп экскурсии;
полное погружение в историю и традиции.
Совет: в жару берите воду и головной убор.
Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто приезжает в Дербент первый раз: сочетание древней истории и живого колорита получилось потрясающим!

Экскурсия по цитадели Нарын‑Кала и магалам Дербента впечатлила!
Экскурсия по цитадели Нарын‑Кала и магалам Дербента впечатлила!
Экскурсия по цитадели Нарын‑Кала и магалам Дербента впечатлила!
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Елена
Дербент - первая встреча
Очегь понравилась экскурсия и рассказ Людмилы. Рекомендую! самостоятельное изучение не оставит такого впечатления о крепости и ее окрестностях. Спасибо Людмиле!
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Алексей
Дербент - первая встреча
Большое спасибо за погружение в историю древнего города Дербент. Наш гид - Зарема провела увлекательную экскурсию по крепости Нарын-Кала и магалам.
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К
Дербент - первая встреча
Проводил экскурсию Андрей. Много тонкостей удалось почерпнуть из экскурсии, не только информация из википедии по стандартной программе. Именно личное общение
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с гидом даёт возможность получить из осмотра крепости не только полное представление о событиях происходивших на этом древнем месте, но и в целом историю Дагестана.

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E
Дербент - первая встреча
Спасибо большое Екатерине! Нам все понравилось! Гид в активном диалоге постоянно, на все вопросы отвечает, беседу поддерживает в любом направлении по теме. Стойко выдержали не очень комфортную погоду, все самое интересное посмотрели и послушали.
Спасибо большое Екатерине! Нам все понравилось! Гид в активном диалоге постоянно, на все вопросы отвечает, беседу
Спасибо большое Екатерине! Нам все понравилось! Гид в активном диалоге постоянно, на все вопросы отвечает, беседу
Спасибо большое Екатерине! Нам все понравилось! Гид в активном диалоге постоянно, на все вопросы отвечает, беседу
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Дмитрий
Дербент - первая встреча
Спасибо Андрею за увлекательную экскурсию. Несмотря на не самый теплый ветер ото всюду, было много пройдено, показано и рассказано)
Андрей отлично
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знает город и его историю. И видно, что ему это нравится. Он детально погрузил нас во многие события разных эпох. Мы остались довольны.

Спасибо Андрею за увлекательную экскурсию. Несмотря на не самый теплый ветер ото всюду, было много пройдено, показано и рассказано)
Спасибо Андрею за увлекательную экскурсию. Несмотря на не самый теплый ветер ото всюду, было много пройдено, показано и рассказано)
Спасибо Андрею за увлекательную экскурсию. Несмотря на не самый теплый ветер ото всюду, было много пройдено, показано и рассказано)
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Нажия
Дербент - первая встреча
👍
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Всего 324 отзыва в Дербенте в категории "Базары"

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Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Базары»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дербенте
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дербент - первая встреча;
  2. Дербент - жемчужина Востока;
  3. Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено).
Какие места ещё посмотреть в Дербенте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Крепость Нарын-Кала;
  2. Джума-Мечеть;
  3. Экраноплан «Лунь»;
  4. Дербентская стена;
  5. Девичьи бани;
  6. Мосты;
  7. Сулакский каньон;
  8. Водопад Тобот;
  9. Бархан Сарыкум;
  10. Крепость семи братьев и одной сестры.
Сколько стоит экскурсия по Дербенту в августе 2026
Сейчас в Дербенте в категории "Базары" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 8000. Туристы уже оставили гидам 324 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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