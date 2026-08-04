Индивидуальная
до 10 чел.
Дербент - первая встреча
Завораживающее путешествие по древнему Дербенту ждет вас. Откройте вековые тайны города вместе с нашим гидом
Начало: У крепости Нарын кала
«Это традиционное для Востока сооружение, в старину имевшее такое же значение, как мечети и базары»
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
Дербент - жемчужина Востока
Посетить цитадель Нарын-Кала, погулять по Старому городу и вдохнуть аромат специй на местном базаре
Начало: У цитадели Нарын-Кала
«И ощутите местный колорит, гуляя среди прилавков городского базара»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
29 авг в 10:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Аутентичный Дербент с мастер-классами и дегустацией (всё включено)
Рассмотреть древние памятники, изучить национальные орнаменты на керамике и отведать местные напитки
Начало: На улице Х. Тагиева
Расписание: в четверг в 10:00
Сегодня в 10:00
3 сен в 10:00
8000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
Е
Экскурсия оставила только положительные впечатления. Гид Андрей - приятный, грамотный и спокойный рассказчик. Было познавательно и интересно
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Т
Очень грамотный и приятный экскурсовод. Дала много информации о б истории Дагестана и Дербента. Приятна в общении. Грамотная речь. Все понравилось
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Экскурсия очень понравилась. Гид Евгения все очень подробно и интересно рассказала, затронула все исторические моменты от персов до современного времени.
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Экскурсия по цитадели Нарын‑Кала и магалам Дербента впечатлила!
Цитадель Нарын‑Кала (объект ЮНЕСКО) поразила масштабностью и атмосферой древности. Людмила увлекательно рассказала об
Цитадель Нарын‑Кала (объект ЮНЕСКО) поразила масштабностью и атмосферой древности. Людмила увлекательно рассказала об
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Очегь понравилась экскурсия и рассказ Людмилы. Рекомендую! самостоятельное изучение не оставит такого впечатления о крепости и ее окрестностях. Спасибо Людмиле!
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Большое спасибо за погружение в историю древнего города Дербент. Наш гид - Зарема провела увлекательную экскурсию по крепости Нарын-Кала и магалам.
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К
Проводил экскурсию Андрей. Много тонкостей удалось почерпнуть из экскурсии, не только информация из википедии по стандартной программе. Именно личное общение
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E
Спасибо большое Екатерине! Нам все понравилось! Гид в активном диалоге постоянно, на все вопросы отвечает, беседу поддерживает в любом направлении по теме. Стойко выдержали не очень комфортную погоду, все самое интересное посмотрели и послушали.
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Спасибо Андрею за увлекательную экскурсию. Несмотря на не самый теплый ветер ото всюду, было много пройдено, показано и рассказано)
Андрей отлично
Андрей отлично
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👍
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Всего 324 отзыва в Дербенте в категории "Базары"
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Ответы на вопросы от путешественников по Дербенту в категории «Базары»
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