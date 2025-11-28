Мухинское ущелье — одно из самых живописных мест Домбая. В этой поездке вы подниметесь на Маркинский перевал, насладитесь красотой горных панорам. Побываете у спокойного озера Шобайдак и на смотровой площадке с видом на Маркинские озёра. Ощутите масштаб Кавказа и влюбитесь в эти места.
Описание экскурсии
- Мы поднимемся на высоту 3100 метров по живописному Маркинскому перевалу — вас ждут прекрасные панорамы.
- Спустимся пешком к озеру Шобайдак с кристально чистой водой — вы насладитесь уединённой атмосферой.
- По пути заглянем на смотровую площадку, откуда открываются впечатляющие виды на Маркинские озёра.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном UAZ Patriot.
- Дорога в одну сторону — около 2 часов, около часа мы проводим на озере (спуск несложный около 500 м).
- По желанию можем заехать выпить горный чай и перекусить хычинами — оплачивается дополнительно.
- С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альсина — ваша команда гидов в Домбае
Мы предлагаем вам множество увлекательных экскурсий — от коротких выездов до туров с ночёвками на внедорожниках, пешеходное сопровождение на маршрутах, поездки в соседние республики Кавказа. А ещё — конные прогулки, рафтинг, квадротуры и багги-рейды, мотопрогулки и не только. Гарантируем лучшие виды и индивидуальный подход!
