Индивидуальная
до 4 чел.
Подношение даров степным духам
Уникальная возможность стать частью древнего обряда калмыков, совершив подношение духам у сакрального Одинокого тополя
Начало: У буддистского храма Золотая обитель Будды Шакьяму...
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Начало: На Площади Ленина
Расписание: ежедневно в 14:00, 16:00 и 18:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1440 ₽
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Элиста - древняя Калмыкия
Погрузитесь в уникальную культуру Калмыкии, узнайте о буддизме и древних цивилизациях. Откройте для себя тайны степных миграций и курганов
Начало: За главными воротами (во дворе) Центрального хурул...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборНочь в калмыцкой степи
Проведите ночь в калмыцкой степи, погрузившись в историю кочевников. Насладитесь звездным небом и приготовьте традиционные блюда на костре
Начало: На парковке у главного буддистского храма «Золотая...
Завтра в 17:00
14 сен в 17:00
25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
