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Кавказские Минеральные Воды — это не только захватывающие природные места, но и масса интересных маршрутов и незабываемых впечатлений для ваших детей! Мы составили интересный и неутомительный маршрут, чтобы вы провели незабываемый день всей семьёй.



Парки и леса, места для релакса и активных развлечений, а ещё кафе со сладостями — в нашей программе!