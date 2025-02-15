Кавказские Минеральные Воды — это не только захватывающие природные места, но и масса интересных маршрутов и незабываемых впечатлений для ваших детей! Мы составили интересный и неутомительный маршрут, чтобы вы провели незабываемый день всей семьёй.
Парки и леса, места для релакса и активных развлечений, а ещё кафе со сладостями — в нашей программе!
Парки и леса, места для релакса и активных развлечений, а ещё кафе со сладостями — в нашей программе!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Путешествие в вашем ритме
Мы спланируем экскурсию, учитывая ваши предпочтения. Подстроимся под ваши временные рамки и возможности и постараемся сделать этот день интересным, насыщенным и незабываемым как для вас, так и для вашего ребёнка! В течение дня вы посетите:
- Природные достопримечательности
Вы увидите подземное озеро Провал, «Бесстыжие» ванны, находящиеся над пропастью на скалах горы Машук, гору Кольцо, Медовые водопады и каньон реки Аликоновка. Если любите активный отдых, можете отправиться на конную прогулку или пролететь над каньоном реки на зиплайне (по желанию, за отдельную плату).
- Общение с животными
Мы отвезём вас в один из зоопарков — «Берендеево» в Пятигорском парке или «Родник» на южном склоне горы Машук. Вы увидите кенгуру, страуса, альпака, енотов, оленя, льва, макак, крокодила, игуану, питона и множество других интересных животных!
- Мороженое и сладости
На ваш выбор мы заедем в кафе при фабрике «Пятигорское мороженое» или в их фирменное заведение «Мистер Слойкин» — настоящий рай для любителей сладкой выпечки, где помимо всего прочего предлагают около 20 видов свежего мороженого.
- Активный отдых. Если ваши дети не любят сидеть на месте, сделаем остановку в развлекательном центре «Киликия» с батутной ареной, атракционом «Скалодром», верёвочной трассой и лабиринтом.
- Термальные источники. Отличным завершением путешествия станет отдых в горячих источниках. Мы можем посетить на выбор Суворовские термальные бассейны или подогреваемый бассейн в спа-отеле.
Организационные детали
- Для группы до 4 человек экскурсия проходит на автомобиле Kia Ceed. Для группы до 7 человек — на минивэне Toyota Alphard
- Входные билеты не включены в стоимость:
- Канатная дорога — взрослые 360 ₽, дети 5-8 лет 100 ₽
- Киликия — 400 ₽ в будние дни, 450 ₽ в выходные и праздники
- Зоопарк “Берендеево” — 300 ₽ детский (3-12 лет), 400 ₽ взрослый
- Зоопарк «Парк Родник» — 150 ₽ детский, 250 ₽ взрослый
- Бассейн в спа-отеле — 500 ₽ взрослые, 300 ₽ дети до 14 лет
- Суворовские источники — 550 ₽/час взрослые, 300 ₽/час дети 5-12 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карен — ваш гид в Ессентуках
Провёл экскурсии для 620 туристов
Увлечение всей моей жизни — наука, поэтому и экскурсии у меня носят научно-познавательный и развлекательный характер! В мои экскурсии входят интересные факты из истории, антропологии, археологии, лингвистики, геологии, вулканологии, гляциологии, культурологии, экономики и политики. Я составляю свои авторские путешествия так, чтобы объединить в одну программу несколько экскурсий, показать и рассказать побольше интересных фактов и историй, которые запомнятся надолго!Задать вопрос
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